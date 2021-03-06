Пункт VS Пипс - страница 169

Dmitiry Ananiev:

С форекс парами более менее понятно. Точнее не понятно. Открываем EURZAR . Цена 16,15485 аск на 1350 пунктов выше. Как это понять ? очень просто.  Указано 5 знаков значит спред = 0,01350. 

Открываем UsdRub 61.450. Спред 410 пунктов. Т.е. 0,410.

Берем биржу. Инструмент Si 3.20  бид 67856 спред 2 пункта. По логике 4-х значников это 0,0002. На самом деле он = 2. 

RTS.  Цена  - 162580, спред 20 пунктов. И все понимают что аск = цена +20. 

Слушаем новости экономики. Банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов. По логике если пункт равен 0,0001 то получится бред. А так все понимают, ставка везде указана как 7,00% или 1,25%. 25 пунктов это 0,25% Вопросов ни у кого не возникает. 

Ну если на крипту перейдем там вообще красота поиздеваться над "любителями международных стандартов". 

Что касается международных стандартов, то скажите, может ли человек жить при температуре 110 градусов ? Окажется что в Америке может и при 150 и при этом отлично себя чувствовать .

Также предлагаю вам родителей называть "родитель 1" и "родитель 2" А что ? "Весь цивилизованный мир так сейчас делает" 

Можете внучке моей предложить. Скорее всего, по морде лица получите. 

Dmitiry Ananiev:


Открываем UsdRub 61.450. Спред 410 пунктов. Т.е. 0,410.


Я понимаю, что 61 рубль 41 копейка. А третья цифра после запятой это нанокопейка или что?
 
Алексей Тарабанов:

Можете внучке моей предложить. Скорее всего, по морде лица получите. 

Прежде чем писать подобное. нужно понять смысл прочитанного. Я это предложил любителям считать что Point = 0.0001. Если ваша внучка так считает, то кто-то  ее этому научил. Поэтому такие дебилы заслуживают звания родитель 1 или родитель 2. 

 
Vladimir Baskakov:
Я понимаю, что 61 рубль 41 копейка. А третья цифра после запятой это нанокопейка или что?

Это так, для информации


 
Dmitiry Ananiev:

Прежде чем писать подобное. нужно понять смысл прочитанного. Я это предложил любителям считать что Point = 0.0001. Если ваша внучка так считает, то кто-то  ее этому научил. Поэтому такие дебилы заслуживают звания родитель 1 или родитель 2. 

Совсем убогий. 

 
Dmitiry Anani

Прежде чем нести ересь, узнайте что это за инструмент и где он торгуется, как и в чём он котируется, а уж потом приводите примеры.

 
Алексей Тарабанов:
Интересно, кто-нибудь знает, почему кГц - с маленькой буковки начинается, большой продолжается и маленькой заканчивается? А ГГц делает примерно то же самое, но начинает с большой? 3 минуты на ответ, чтобы демонстрировать свои знания, а не умение читать. 
Ну Гига же больше кило...! Вот и буква больше...
cколько пунктов должна пройти цена от открытой позиции к  Take Profit ???

input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips)(в пупсах)

5 или 500 ? или 50 ???  ( какая цифра будет в терминале ? )

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

по такому расчёту 

//--- tuning for 3 or 5 digits
   int digits_adjust=1;
   if(m_symbol.Digits()==3 || m_symbol.Digits()==5)
      digits_adjust=10;
   m_adjusted_point=m_symbol.Point()*digits_adjust;
//--- set default deviation for trading in adjusted points
   m_take_profit     =InpTakeProfit*m_adjusted_point;

