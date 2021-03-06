Пункт VS Пипс - страница 169
С форекс парами более менее понятно. Точнее не понятно. Открываем EURZAR . Цена 16,15485 аск на 1350 пунктов выше. Как это понять ? очень просто. Указано 5 знаков значит спред = 0,01350.
Открываем UsdRub 61.450. Спред 410 пунктов. Т.е. 0,410.
Берем биржу. Инструмент Si 3.20 бид 67856 спред 2 пункта. По логике 4-х значников это 0,0002. На самом деле он = 2.
RTS. Цена - 162580, спред 20 пунктов. И все понимают что аск = цена +20.
Слушаем новости экономики. Банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов. По логике если пункт равен 0,0001 то получится бред. А так все понимают, ставка везде указана как 7,00% или 1,25%. 25 пунктов это 0,25% Вопросов ни у кого не возникает.
Ну если на крипту перейдем там вообще красота поиздеваться над "любителями международных стандартов".
Что касается международных стандартов, то скажите, может ли человек жить при температуре 110 градусов ? Окажется что в Америке может и при 150 и при этом отлично себя чувствовать .
Также предлагаю вам родителей называть "родитель 1" и "родитель 2" А что ? "Весь цивилизованный мир так сейчас делает"
Можете внучке моей предложить. Скорее всего, по морде лица получите.
Прежде чем писать подобное. нужно понять смысл прочитанного. Я это предложил любителям считать что Point = 0.0001. Если ваша внучка так считает, то кто-то ее этому научил. Поэтому такие дебилы заслуживают звания родитель 1 или родитель 2.
Я понимаю, что 61 рубль 41 копейка. А третья цифра после запятой это нанокопейка или что?
Это так, для информации
Совсем убогий.
Прежде чем нести ересь, узнайте что это за инструмент и где он торгуется, как и в чём он котируется, а уж потом приводите примеры.
Интересно, кто-нибудь знает, почему кГц - с маленькой буковки начинается, большой продолжается и маленькой заканчивается? А ГГц делает примерно то же самое, но начинает с большой? 3 минуты на ответ, чтобы демонстрировать свои знания, а не умение читать.
cколько пунктов должна пройти цена от открытой позиции к Take Profit ???
5 или 500 ? или 50 ??? ( какая цифра будет в терминале ? )
