Пункт VS Пипс - страница 128
Модератор модератора выручает сменой темы - это нормально.
Тут главный рецепт выписал Integer,- считать Point очком (не 8-12 см, как могут понять служившие в армии, которых здесь не многим больше, чем знающих трейдерское дело). Кстати, остроумно.
Просто очко: рынок поднялся/опустился на 15 очков, 1 очко равно 1 минимальной дискрете MQ. Как в Перекрестке - 10 копеек.
Тогда не надо ничего переименовывать,- просто добавить еще одну функцию: pip, либо figure.
Да. Кстати - грамотно... :-)
Тож хотел на его пост с очком - отписать... :-) Но вы уже опередили...
Никто никого не выручает. О чём ты?
Только вот вы, ребяты, используете не "пункт", а "пипс". Слова "пипс" нету в русском языке. Совсем. Это аббревиатура. От английских слов. Поэтому "пипс" - англицизм, жаргонное, сленговое выражение в некоторых кругах. А пункт - нормальное обозначение того, что оно сейчас и обозначает. Посему - уж называйте свои пипсы очком - оно, кстати, ближе по смыслу после типуна:
А пункт - каков он есть, таким пусть и будет - минимальным значением в котировке.
А очко - пусть хоть 32 пункта будет - оно и в Африке тогда типун и "пипс" :)
Не стоит весь мир трясти под ваш сленг - оно миру не нужно.
Есть принятая мера Tick, которую весь мир понимает что это.
На всех! рынках это обозначает минимальное изменение цены. Не путать с тиком событие, и с TickSize(размером тика).
Tick минимальное изменение цены, TickSize минимальный размер этого тика.
Один Tick по сути и возвращает функция Point(), но не как не пункт.
Один Tick это и есть на сленге один пипс. Но в сторону все сленги.
По этому не очком надо переименовать функцию Point(), и не в пипс, а в правильное название Tick()
А вот пункт актива уже высчитывается самостоятельно, согласно спецификации актива.
Так же это касается документации!
Не правильно
SYMBOL_POINT
Значение одного пункта
Заменить на правильно
SYMBOL_TRADE_TICK
Минимальное изменение цены котировки (один тик)
Не правильно
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальное изменение цены
Заменить на правильно
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
Минимальный размер одного тика (SYMBOL_TRADE_TICK)
Перестаньте, это уже просто смешно и выглядит нелепо в глазах целевой аудитории вашего софта. Пипс использутся повсеместно для обозначения 4 знака. Если вы не торгуете, спросите у тех, кто торгует.
А вот избавить английскую версию от pips там, где имеется в виду point, нужно.
Это аббревиатура. От английских слов. Поэтому "пипс" - англицизм, жаргонное, сленговое выражение в некоторых кругах.
Какой ужас! англицизмы на форуме алготрейдеров!
вот не надо вот этих всех англицизмов - форум, трейдер, алго...)пс. можно только pips в терминале (простите) в программе для торговли, (извиняюсь снова) в машинном коде ЭВМ для заключения сделок
Не, не ваше это - мануалы писать.
вот не надо вот этих всех англицизмов