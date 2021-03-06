Пункт VS Пипс - страница 128

Модератор модератора выручает сменой темы - это нормально. 

Тут главный рецепт выписал Integer,- считать Point очком (не 8-12 см, как могут понять служившие в армии, которых здесь не многим больше, чем знающих трейдерское дело). Кстати, остроумно. 

Просто очко: рынок поднялся/опустился на 15 очков, 1 очко равно 1 минимальной дискрете MQ. Как в Перекрестке - 10 копеек. 

Тогда не надо ничего переименовывать,- просто добавить еще одну функцию: pip, либо figure. 

 
Да. Кстати - грамотно... :-) 

Тож хотел на его пост с очком - отписать... :-) Но вы уже опередили...

 
Никто никого не выручает. О чём ты?

Только вот вы, ребяты, используете не "пункт", а "пипс". Слова "пипс" нету в русском языке. Совсем. Это аббревиатура. От английских слов. Поэтому "пипс" - англицизм, жаргонное, сленговое выражение в некоторых кругах. А пункт - нормальное обозначение того, что оно сейчас и обозначает. Посему - уж называйте свои пипсы очком - оно, кстати, ближе по смыслу после типуна:


А пункт - каков он есть, таким пусть и будет - минимальным значением в котировке.

А очко - пусть хоть 32 пункта будет - оно и в Африке тогда типун и "пипс" :)

Не стоит весь мир трясти под ваш сленг - оно миру не нужно.

 
Есть принятая мера Tick, которую весь мир понимает что это.
На всех! рынках это обозначает минимальное изменение цены. Не путать с тиком событие, и с TickSize(размером тика).
Tick минимальное изменение цены, TickSize минимальный размер этого тика.
Один Tick по сути и возвращает функция Point(), но не как не пункт.
Один Tick это и есть на сленге один пипс. Но в сторону все сленги.
По этому не очком надо переименовать функцию Point(), и не в пипс, а в правильное название Tick()
А вот пункт актива уже высчитывается самостоятельно, согласно спецификации актива.

Так же это касается документации!

    Не правильно

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта
 

    Заменить на правильно

SYMBOL_TRADE_TICK

Минимальное изменение цены котировки (один тик)


Не правильно

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены


Заменить на правильно

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальный размер одного тика (SYMBOL_TRADE_TICK) 
 
 
Перестаньте, это уже просто смешно и выглядит нелепо в глазах целевой аудитории вашего софта. Пипс использутся повсеместно для обозначения 4 знака. Если вы не торгуете, спросите у тех, кто торгует.

А вот избавить английскую версию от pips там, где имеется в виду point, нужно.

 
point это точка
 
Какой ужас! англицизмы на форуме алготрейдеров!
 
вот не надо вот этих всех англицизмов - форум, трейдер, алго...)

пс. можно только pips в терминале (простите) в программе для торговли, (извиняюсь снова) в машинном коде ЭВМ для заключения сделок
 
Не, не ваше это - мануалы писать.

 
это из шапки этого сайта ) так что претензии не ко мне
