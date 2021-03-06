Пункт VS Пипс - страница 160

Alexey Viktorov:

А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001

Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???

Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...

Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.

Нет, 0.000000001 - это не пункт, а просто шаг изменения цены при ее дискретизации в интересах платформы и ее пользователей. Очень нужный и полезный показатель, но совершенно не соответсвующий одноименному показателю предметной области, которую автоматизирует МТ. Это все равно, что назвать килограммом фунт и обязать всех пользователей считать, что килограмм равен 420 граммам. 

 
Алексей Тарабанов:

Подполковник, толкните ещё один развёрнутый пост-пояснение (как вчера)

 
Andrey F. Zelinsky:

Надо? 

Мне показалось, что здесь в аргументации уже никто не нуждается. Раз шаг, значит меньше - никак и плевать, что именно автоматизируем. 

Собственно, и автоматизировать никто ничего никогда не пробовал и не умеет. Так, что, все грустно, Князь. 

 
Алексей Тарабанов:

Надо.

 
Andrey F. Zelinsky:

Нет, Андрей, пока не стану этим заниматься. Очень рассчитываю на здравомыслие MQ в первую очередь. Здесь ведь профессиональных трейдеров единицы и все остальные рассчитывают на чудо,- быстро разбогатею, вообще не въезжая в предметную область. Чуда не будет, будет катастрофа. 

 
Vladimir Baskakov:
Просто интересно что означает минимальное изменение цены на четырехзнаке.
Есть 1 доллар и 99 центов.
Третий, четвёртый знак это что? Пунктоценты?

Вопрос кому? 

 
да, это всё текущее минимальное значение или пункт в МТ.

но зачем тогда употреблять слово pips (percentage in point, price interest point) вместо points?

Вместо Points и Pips должен быть Tick.
И тогда не важно какой инструмент, и какой у него размер шага цены 0.00001 или 0.25
Один Tick и всё, для всех рынков.
 
Блин... Тут на одном попкорне разориться можно.
 
Roman:
Вместо Points и Pips должен быть Tick.
И тогда не важно какой инструмент, и какой у него размер шага цены 0.00001 или 0.25
Один Tick и всё, для всех рынков.

пусть хотя бы все переименуют однозначно в пункт (ну или в пипс раз не учаВствуют в войнах)

