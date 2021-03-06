Пункт VS Пипс - страница 160
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001
Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???
Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...
Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.
Нет, 0.000000001 - это не пункт, а просто шаг изменения цены при ее дискретизации в интересах платформы и ее пользователей. Очень нужный и полезный показатель, но совершенно не соответсвующий одноименному показателю предметной области, которую автоматизирует МТ. Это все равно, что назвать килограммом фунт и обязать всех пользователей считать, что килограмм равен 420 граммам.
Нет, 0.000000001 - это не пункт, а просто шаг изменения цены при ее дискретизации в интересах платформы и ее пользователей. Очень нужный и полезный показатель, но совершенно не соответсвующий одноименномупоказателю предметной области, которую автоматизирует МТ. Это все равно, что назвать килограммом фунт и обязать всех пользователей считать, что килограмм равен 420 граммам.
Подполковник, толкните ещё один развёрнутый пост-пояснение (как вчера)
Подполковник, толкните ещё один развёрнутый пост-пояснение (как вчера)
Надо?
Мне показалось, что здесь в аргументации уже никто не нуждается. Раз шаг, значит меньше - никак и плевать, что именно автоматизируем.
Собственно, и автоматизировать никто ничего никогда не пробовал и не умеет. Так, что, все грустно, Князь.
Надо?
Надо.
Надо.
Нет, Андрей, пока не стану этим заниматься. Очень рассчитываю на здравомыслие MQ в первую очередь. Здесь ведь профессиональных трейдеров единицы и все остальные рассчитывают на чудо,- быстро разбогатею, вообще не въезжая в предметную область. Чуда не будет, будет катастрофа.
Просто интересно что означает минимальное изменение цены на четырехзнаке.
Вопрос кому?
А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001
Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???
Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...
Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.
да, это всё текущее минимальное значение или пункт в МТ.
но зачем тогда употреблять слово pips (percentage in point, price interest point) вместо points?
И тогда не важно какой инструмент, и какой у него размер шага цены 0.00001 или 0.25
Один Tick и всё, для всех рынков.
Вместо Points и Pips должен быть Tick.
И тогда не важно какой инструмент, и какой у него размер шага цены 0.00001 или 0.25
Один Tick и всё, для всех рынков.
пусть хотя бы все переименуют однозначно в пункт (ну или в пипс раз не учаВствуют в войнах)