Нет не в долях пункта.
Как бы да тик это доля пункта, но вопрос был о другом, о размере этой доли, из чего образовывается этот размер.
Я вопрос понял.
Смотри, в нашем случае это товарная биржа, где торгуются реальные товары с поставкой этого товара.
Драг металлы, Зерновые, Валюты, Энергетика, Мясо, Гос облигации, Какао, Апельсиновый сок, Сахар, Хлопок и т.д. и т.д.
У каждого товара по условию контракта, есть определённая мера, за один контракт.
Чтоб было понятней, это как на форекс, за 1 лот торгуется 100 000 базовой валюты, реальной валюты которой обмениваются банки.
Так и тут, в одном контракте прописано условиями биржи определённое количество товара.
Из этого количества товара и рассчитывается биржей минимальный размер.
Если это рынок валют, то в валюте, если драг металлы, то в унциях, если рынок зерновых то в бушелях, если энергия, то в баррелях и т.д.
По каким то своим формулам биржа всё это считает, и выводит этот минимальный размер тика.
Всё это есть в спецификации контракта на сайте биржи, для каждого товара.
В общем это какая то часть товара.
Я смотрю, русский тебе даётся с большим трудом, если не сказать, катастрофически не даётся...
Размер тика должен выражаться в какой-то единице. И она должна быть одна и для золота, и для морковки, и для навоза.
Если (по твоему) размер тика разный для вышеперечисленных товаров, то это никак не может быть "минимальным изменением цены (котировки)). Это может быть только одним из перечисленных товаров (угадай, каким именно?).
Флаг в руки и трамвай ....
Ты понимаешь что золото и навоз это два разных товара? Из разных сфер производства.
По этому и размер TickSize измеряется, у одного в унциях, а у второго в кизяках.
А на ценовом графике этот TickSize равен одному тику, т.е. один 1 тик цены по шкале графика, содержит в себе 1 TickSize кизяков ))
Расскажи это бирже, что это никак не может быть " минимальным изменением цены (котировки).
На трамвае как раз доедешь.
Последняя попытка. Простая логика. Размер (может содержать разное количество кизяков, хоть 1, хоть 234567) - минимальное изменение цены (всегда только один кизяк). Как одно может быть другим? (Дали не вспоминать!)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что Вы подразумеваете под термином пипс (pips) ? При пятизначной котировке.
Сергей Таболин, 2019.09.30 20:26
Подведём итоги?
А итоги очевидны: что такое пипс не то что единого мнения нет, но его трактуют диаметрально противоположно.
По порядку
В соседней теме выявилось ещё два уникальных мнения (отсутствие которых в опросе можно объяснить только тем, что мне и в страшном сне не могло это привидеться...), но так как никто открыто не поддержал эти мнения, то в рейтинге данного опроса они бы оказались на совсем последнем месте.
В общем то и сказать больше нечего. Всё сами сказали...
Да какая тут логика )) правила установлены биржей, хочешь принимай, не хочешь твоё дело ))
Ты наверно и этого не понимаешь? Что в 1 лоте форекс, содержится 100 000 валюты.
А в 0.01 лота, 1000 валюты.
Тут тоже самое но в товаре.
Ему про Ерёму, а он про Фому...
Всё понял.
Кошмарики. Дело уже дошло до прямого шантажа с целью заставить человека принять свою точку зрения.
Я насчитал в теме двоих, когда-либо сидевших в трейдерском зале. Остальные не понимают профессиональной терминологии в предметной области, в которой подрабатывают. И не хотят понимать.
Меня тоже можно, весьма условно, назвать программистом,- я программирую довольно давно (с 1976), но непрофессионально, не учился ни часа. По профессии (любимой) я автоматизатор управления войсками.
Первый этап автоматизации - системное обследование объекта автоматизации, понимание терминов и определений, поиск узких мест и т.п.
После увольнения из армии в 1995 году я основал и раскрутил собственное ЗАО, исключительным видом деятельности которого являлась работа на рынке ценных бумаг(обязательное условие получения лицензии). В такой компании обязательно 5 сотрудников должны были иметь аттестат Минфина первой категории; у нас было 7 ,в т.ч. я.
Парни, поверьте мне на слово, что пункт(фигура) для EURUSD = 0.01 а pip 0.0001. Для S&P - 1 и 0.01 соответственно. Просто, потому, что он двухнак. Кстати, pip - "процент в пункте", т.е. pip=0.01 пункта (фигуры) всегда.
Похоже, что с вашими знаниями, вернее - с их отсутствием, необходимо поднимать вопрос о снятии с вас прав продавца - это ж сколько у вас продуктов, и все они даже страшно представить что из себя представляют в связи с полным отсутствием элементарных знаний у вас. Продукты такого автора, скорее всего несут вред пользователям. Пожалуй, подниму вопрос.
Я то как раз не сомневаюсь в ваших словах ))
Фигура она и в африке фигура. Кто использует это выражение, сразу понятно из каких кругов ))
Да, фонда от фьючей отличается в котировках, согласен.
Да SPY на NYSE, имеет в пункте сто центов, а фьюч на CME в одном пункте уже имеет 4 тика, по 0.25
Разные рынки, разные спецификации, да и фьюч на индекс это производный актив от SPY.
По поводу аттестата ФСФР тоже как то думал давно, но так и не сдал на него, так как по сути не на фонде торговал, а на фьючах, по сути он и не нужен был мне, так для самообразования хотел.
Потом просто увидел в сети, сколько людей предлагают поддержку аттестатом, и ужаснулся от количества предложений )) Переизбыток кадров ))
Потом вроде пошли слухи что отменили их, или утка была, какие то не понятки на верхах были точно помню, короч я окончательно забил на аттестат ))
А вот на NFA лицензию у меня до сих пор желание не пропало, но как представлю эту жесть из вопросов, ещё и на инглишь, и сдавать в USA, короче сложновато.
ФСФР хоть и на русском, но тоже жесть сколько там вопросов. По этому мой респект, что вы сдали 1.0
Так что, не переживай, тут есть люди кто тебя поймёт ))
Алексей, не передёргивай.
Какой шантаж с целью принять точку зрения? Ты в своём уме? Ты читать умеешь с пониманием прочитанного? Да, я предложил проверить знания программиста MQL с условием, что если не сможет показать базовых знаний, то какой же он продавец, и я подниму вопрос о пересмотре статуса. А ты в курсе, что модератор не может брать, и лишать статусов по своей воле, каких бы то ни было? Нет? А вот подтолкнуть человека к изучению документации - почему бы и нет? Особенно когда человек продаёт товары для трейдеров, а как оно там работает - не знает... И для меня, как человека, переживающего за чистоту маркета и кодобазы, такое подталкивание к документации и знаниям показалось менее опасным, чем продажа непойми-чего этим человеком вам - господам сленгоговорящим...
Принуждение открыть справку и прочитать хоть что-либо по теме базовых понятий MetaTrader - да (ведь человек-то "продавец"). А точку зрения никто никому свою не навязывает. Но ты тут во всеуслышание это заявляешь - т.е., спекулируешь на поддатливости многих на чужое мнение, давая пищу для понимания, что тут творится беспредел со стороны модераторов. Но это, мягко говоря, наговор с твоей стороны на меня для поднятия очередной волны против действий модераторов, так?
Причём тут "фигуры", "пипсы" и прочий трейдерский сленг к базовым понятиям в MQL, из которых происходит расчёт всего и вся для вас - господ умных. Мы - "граждане безумные", программисты - делаем для вас, бояр, говорящих через губу с нами лишь по причине, что используете в своём разговоре сленг, который, кстати, мы понимаем, знаем, но не используем, (за себя говорю) просто потому, что незачем - вырос из возраста, когда кажется что "индюк", "сова" и прочие птички в глазах окружающих возвеличивают персону - раз так говоришь - значит важный субъект. Глупости - глупый субъект. Так же и "фигуры", о значении и употреблении которых мне стало известно лет 15 назад, но ни разу за это время не использованных мною по причине неразговора на сленге.
Так вот - мы делаем для вас программы, которые работают так, как вам нужно. И если бы мы не понимали ничего, то и программы бы не работали как вам надо. Из этого что следует? А следует то, что для создания трейдерского софта нужно оперировать теми понятиями, которые предоставляет терминал и язык MQL. И "фигуру", которой ты тут бравадишься, рассчитать легко из пунктов.
А вот если человек позиционирует себя программистом, пишущем программы для маркета и кодобазы, то по моему сугубо личному мнению, такой человек должен свободно оперировать понятиями данных MetaTrader5 и 4. И если он в них "ни в зуб ногой", но при этом продавец, то это навевает некий диссонанс по отношению к качеству здешних сервисов. И вот когда вы все в голос кричите, что захламлены жутко маркет с кодобазой, и нужно серьёзнее подходить к продавцам, вдруг видите одного человека, кто хоть как-то принуждает продавца открыть справку и почитать - вот тут-то, взвесив возможный "хайп" от своих слов, вы делаете выбор в сторону большей шумихи, и обвиняете человека в шантаже (ну шума-то на этом больше можно поднять, чем просто разговоры о качестве продуктов, верно?) с целью принять его точку зрения. Как круто ты всё перевернул для своих целей, никак не вяжущихся с реальным положением вещей (и не только, кстати, ты, но там преследовались уже немного иные цели, чем "хайпануть").
Как тебе такое обвинение с моей стороны в твою в ответ на твою клевету? Нравится? Неправда? А почему ж тогда ты, не думая, говоришь неправду? Не вырос ещё из того возраста, когда хочется славы?