Добро. Правильно.
единственное, что можно добавить в штатные свойства инструмента -- это признак, что точность котировки увеличена и во сколько.
потому что практикуемая проверка (digits == 3 || digits == 5) не даёт гарантированный ответ, что разрядность котировки повышена.
Это у вас непонимание технических терминов, от которых строятся все ваши сленговые понятия.
У нас - точность, у вас - лебедь-рак-и-щука. Но всю вашу неопределённость можно запрограммировать из нашей базы - каждому по потребностям. Личным. Но у других, кто представляет себе на уме ваше понятие не так, как его представляете вы, будут вопросы. Но уже к вам - почему считает не то, что ожидается. И уже ваша обязанность ему разъяснить на 124-х страницах, что он чего-то не понимает. И это уже ваши проблемы - вы используете абстрактные понятия, мы - базовые MQL. У нас цифры, у вас - сленг.
Поэтому Point() - не для ваших умов, он - для нас. И уже наша задача сделать каждому его хотелочку. И вас не должно никак волновать как это делает программист - у вас иная стезя.
У нас - математика, требующая точности и незыблемых исходных данных, у вас - ямы, фигуры, пипсы, совы, индюки, метаки, лоси и вся остальная флора и фауна.
Ну да теперь у вас Point это технический термин, вчера был пункт, а завтра чем ещё назовете... ))
Вы же так ссылались на документацию. в которой описано пояснение.
Ловко вы пытаетесь не принимать своё заблуждение в терминологии, что такое пункт.
Придумали себе mql-овский пункт и радуемся, мы такие вот особенные и техничные.
Да просто отмазки не канают )
А базовая - что? Относительно чего увеличена точность? Когда увеличена точность. Почему такая точность - увеличенная, а такая - не увеличенная?
Он всегда был пунктом. И остаётся им. Но не вашим неким сленговым.
У вас яма - что? А оставаться на заборе - что?
А у других - яма - это то, что строители выкопали, и вы в неё провалились думая о заборе, который у вас - совсем не тот, что дед вокруг огорода воткнул.
На самом деле не сложно измениться ситуацию. Разработчикам достаточно добавить два свойства символа: 1 - стоимость единицы актива, 2 - количество шагов котирования (те самые 1/8 от 1/32). Будете этим пользоваться? Да не поверю))
Или вы хотите, что бы в терминале вместо десятичных дробей, были такие: 1'256?
А базовая - что? Относительно чего увеличена точность? Когда увеличена точность. Почему такая точность - увеличенная, а такая - не увеличенная?
базовая известна, она не меняется -- есть пункт валюты, например, цент для евро, йена для йены (он же фигура) -- пункт котировки это 1% от пункта валюты (фигура это 100 пунктов).
пункт валюты по котировке не вычислить -- и правило (digits == 3 || digits == 5) -- это костыль
А ещё информация может предоставляться так:
Ну вот. Появился вопрос про точки и запятые.
Кстати о птичках... о профессиональных сферах. На примере бухгалтерии. Купленный, оплаченный товар, лежащий на своем складе не считается расходом. Оказанные услуги или отгруженный товар, но не оплаченные, считается прибылью.
И кому такое надо?
Или вы хотите, что бы в терминале вместо десятичных дробей, были такие: 1'256?
Достаточно будет изменить название устаревшей функции Point(), на название то что она возвращает в действительности.
А именно вещественная разрядность котировки. Не целочисленная, как тут кто то путает, а вещественная.