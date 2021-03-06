Пункт VS Пипс - страница 163

Pavel Malyshko:

не вам это мне писать это уж точно)
у вас хоть что-нибудь своё в плюс торгует?

английский, блин, выучи...

 
Разобрались уже с пунктами и пипсами)))?
163-я страница))))).
 
99 999 пипсопунктов в евродолларе. 

Имейте терпение. Только 163

 
Pavel Malyshko:
такие долгие споры )
позвольте мне расставить всё на свои места)
обратите внимание каким словом обозначается тейк профит красной пунктирной линии в мт4(уж извините вопрос к разработчикам они вправе давать определение в своей программе

так о том и речь, что они вправе назвать и чебурашками)
было бы кстати, логичней, потому как термин "pips" занят англоязычными.

пс. и они при этом утверждают что "не участвуют в религиозных войнах" (которые сами и создали)

 

Ну вот, опять!


 
Vladimir Tkach:

Ну вот, опять!


Послушайте, а давайте договоримся между собой. 

Когда пишем к примеру 10 п. с 1 буквой то это значит по 4 знаку,

 а если 10пп. то значит по 5 знаку.

 
Нет. "П" - по количеству знаков после запятой пишите - наглядно, и по-дурацки мило.., как, впрочем, и вся ветка.
 
Это КАК? Наглядно.?

Пример в студию пожалуйста)))

А то на самом деле 160 с лишним страницы демагогии ....

[Удален]  
Надо так: 100 ПиПи
 
Консерваторы упёрлись в пункты, логики отчуждения пипсов - никакой.

Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.

Логика и терминологическое развитие говорит о том, что пора бы уже основательно употреблять эти два термина.
