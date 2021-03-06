Пункт VS Пипс - страница 163
не вам это мне писать это уж точно)
у вас хоть что-нибудь своё в плюс торгует?
английский, блин, выучи...
Разобрались уже с пунктами и пипсами)))?
99 999 пипсопунктов в евродолларе.
Имейте терпение. Только 163
такие долгие споры )
позвольте мне расставить всё на свои места)
обратите внимание каким словом обозначается тейк профит красной пунктирной линии в мт4(уж извините вопрос к разработчикам они вправе давать определение в своей программе
так о том и речь, что они вправе назвать и чебурашками)
было бы кстати, логичней, потому как термин "pips" занят англоязычными.
пс. и они при этом утверждают что "не участвуют в религиозных войнах" (которые сами и создали)
Ну вот, опять!
Послушайте, а давайте договоримся между собой.
Когда пишем к примеру 10 п. с 1 буквой то это значит по 4 знаку,
а если 10пп. то значит по 5 знаку.
Нет. "П" - по количеству знаков после запятой пишите - наглядно, и по-дурацки мило.., как, впрочем, и вся ветка.
Это КАК? Наглядно.?
Пример в студию пожалуйста)))
А то на самом деле 160 с лишним страницы демагогии ....
Ничто не мешает сделать устойчивым термин "пипс" в конкретном смысловом значении - пятизнак. И всем понятно, и всем удобно.
Логика и терминологическое развитие говорит о том, что пора бы уже основательно употреблять эти два термина.