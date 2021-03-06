Пункт VS Пипс - страница 133
вопрос интересный, но риторический )
А какой смысл бодаться >130 страниц?
почему риторический?
как раз это конкретный вопрос, к администрации, которая 130 страниц не в состоянии объяснить это.
Для разработчиков MQL и МТ - это непозволительная вольность.
Это то, что Вы утверждаете:
Следовательно каждый раз, когда кто-либо будет употреблять этот термин, он просто обязан чётко пояснить что именно он имеет ввиду под этим термином. А это уже называется ИДИОТИЗМОМ!
Лично для Вас.
Сажаем картошку. Плоды у неё развиваются под землёй. Значит можно между ними высадить помидоры, плоды которых развиваются над землёй. И назовём всё это ГОРОХ.
Эту идею дарю. Не благодарите.
Вот чтобы вы не путали картошку с помидорами, откройте наконец документацию mql, и изучите там идентификаторы со словом TICK
Но там некоторые в не правильной трактовке.
И найдите хоть один идентификатор со словом PIPS
Снова не стыковка терминов ))Вот как программисту разобраться в этом бардаке, и не напортачить потом в коде ))
В коде одно, в GUI терминала другое ))
Я не говорю за тех кто давно в теме и разобрался, а те кто только приходит к mql, бедные люди, в одной только терминологии запутаются ))
А так по сути и происходит, глобальное запутывание ))
Я не видел в этой ветке ни одной реплики от администрации (модераторы это модераторы из нас).
И какой смысл Метаквотам что-то объяснять?
Если даже претурбации с платежными системами не достойны комментирования...
D)
всё, ухожу в монастырь)
всё, ухожу в монастырь)
В женский )))))
Сегодня вышел анонс новой бэтки.
Цитата оттуда: "Terminal: Теперь инструмент "Перекрестие" показывает расстояние между ценовыми уровнями не только в пипсах, но и в процентах:"
Я там спросил "Что такое пипс?, и Есть ли такая функция как Pips() ?". Вроде никаких правил форума вопросы не нарушают.
Но эти неудобные вопросы очень оперативно были удалены.
Из этого, лично я, делаю простой вывод, что разработчики совершенно безответственно относятся к терминологии в своих продуктах. А если им на это указывают, то для них это прям оскорбление, и если ничего по сути ответить не в состоянии, то самое простое - удалить....
ПОЗОРЖду веник в баню.
Pip and point are 2 different things, 1 pip is 10 points. The five digit quotes for most currency pairs is in points, not pips. So the 1.09886 price for EURUSD is 1 and 9886 points or 988,6 pips.
Nevertheless many confuse them, including brokers or professionals. Even MQL5 in its signals statistics, has a pip indication but it actually means points.
That's points, not pips!
* Vladimir Baskalov asked me to write my opinion in this thread: https://www.mql5.com/en/users/kalipso1979
А вы хотели и ту тему загадить разборками у кого длиннее?
Я хотел чтобы разработчики дали простой и исчерпывающий ответ на простой вопрос.И в отличие от вас я пипсы вообще не употребляю в виду их отсутствия (???) в MQL.