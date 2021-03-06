Пункт VS Пипс - страница 167

Новый комментарий
 
Taras Slobodyanik:


Но ведь это международная платформа?

Да при чем тут платформа. Как вы понять не можете.

Здесь на форуме(русскоязычном), прям здесь в ветках. Будем общаться по нашему, а не по ихнему.

 У них там пинты, дюймы ,мили. 

У нас по другому.

 
Taras Slobodyanik:


в Терминале и в Сервисах появился этот термин - "пипс", без объяснений. (и приравнен к Пункту)

Вообще абсурд. Везде нам диктуют условия.

 Скоро напишут мужик должен жениться только на мужике.

 И ведь многие поверят )))

 
Aleksandr Yakovlev:

Вообще абсурд. Везде нам диктуют условия.

 Скоро напишут мужик должен жениться только на мужике.

 И ведь многие поверят )))

Поверят те, кто умеет читать документацию :)

 
Vitaly Muzichenko:

Поверят те, кто умеет читать документацию :)

Т.е., все, кто читает документацию, и понимает о чём она - они кто?

 
Artyom Trishkin:

Т.е., все, кто читает документацию, и понимает о чём она - они кто?

Да.

 
Vitaly Muzichenko:

Да.

Ну как бы не ответ. Хочу узнать реально ли вы считаете огромное количество людей на этом форуме вместе с администрацией теми, на кого намекнули:


Или не стоит всё-таки кидаться бездумными фразочками? Ведь это оскорбление сообщества.

 
Artyom Trishkin:

Ну как бы не ответ. Хочу узнать реально ли вы считаете огромное количество людей на этом форуме вместе с администрацией теми, на кого намекнули:


Или не стоит всё-таки кидаться бездумными фразочками? Ведь это оскорбление сообщества.

Не преувеличивайте с огромной кучей, тут на пальцах одной руки можно посчитать тех, кто выдумал 5-ти значные пункты/пипсы.

 
Vitaly Muzichenko:

Не преувеличивайте с огромной кучей, тут на пальцах одной руки можно посчитать тех, кто выдумал 5-ти значные пункты/пипсы.

Вместо того, чтобы признать свою грубость и как-то сгладить, начинаете юлить, считая собеседника идиотом...

  1. Было сказано, что "скоро напишут, что мужик должен жениться на мужике и многие в это поверят".
    Ну и, соответственно что там дальше всем понятно на кого намёк.
  2. На это вы ответили, что "поверят те, кто умеет читать документацию".
    Это соответствующий намёк на всех, кто читает документацию, учится по ней, работает с ней, предлагает сообществу интересные решения так, чтобы они соответствовали написанному в документации, а не просто отсебячину гнали. И этот намёк звучит, если по-простому - все, кто читает документацию и понимает о чём она - все они ... читай пункт 1.
  3. И в другой ветке вы и меня к ним причислили - дать сюда ссылку или сами помните?
  4. Это оскорбление.
  5. И речь не о пунктах. Речь про оскорбление тех, кто читает документацию. А без неё мало что можно серьёзное сделать.

Попробуйте сгладить всё же, так как ваше оскорбление-таки серьёзное. По крайней мере для меня.

 
Взрослые дядьки выше занимательно выясняют отношения, чем наши с вами детские споры про пункты
 
Artyom Trishkin:

Вместо того, чтобы признать свою грубость и как-то сгладить, начинаете юлить, считая собеседника идиотом...

  1. Было сказано, что "скоро напишут, что мужик должен жениться на мужике и многие в это поверят".
    Ну и, соответственно что там дальше всем понятно на кого намёк.
  2. На это вы ответили, что "поверят те, кто умеет читать документацию".
    Это соответствующий намёк на всех, кто читает документацию, учится по ней, работает с ней, предлагает сообществу интересные решения так, чтобы они соответствовали написанному в документации, а не просто отсебячину гнали. И этот намёк звучит, если по-простому - все, кто читает документацию и понимает о чём она - все они ... читай пункт 1.
  3. И в другой ветке вы и меня к ним причислили - дать сюда ссылку или сами помните?
  4. Это оскорбление.
  5. И речь не о пунктах. Речь про оскорбление тех, кто читает документацию. А без неё мало что можно серьёзное сделать.

Попробуйте сгладить всё же, так как ваше оскорбление-таки серьёзное. По крайней мере для меня.

Не нужно выдумывать на ходу - вам это не к лицу!

Теперь по теме:

Попробуйте посчитать, сколько было-бы взято пунктов со сделки, это покупка. Жду ответ.

На графике Нефть


Ну и второй график "Фейсбук", здесь так-же покупка.

Посчитайте, сколько взято пунктов?


1...160161162163164165166167168169
Новый комментарий