Пункт VS Пипс - страница 167
Но ведь это международная платформа?
.
Да при чем тут платформа. Как вы понять не можете.
Здесь на форуме(русскоязычном), прям здесь в ветках. Будем общаться по нашему, а не по ихнему.
У них там пинты, дюймы ,мили.
У нас по другому.
в Терминале и в Сервисах появился этот термин - "пипс", без объяснений. (и приравнен к Пункту)
Вообще абсурд. Везде нам диктуют условия.
Скоро напишут мужик должен жениться только на мужике.
И ведь многие поверят )))
Поверят те, кто умеет читать документацию :)
Т.е., все, кто читает документацию, и понимает о чём она - они кто?
Да.
Ну как бы не ответ. Хочу узнать реально ли вы считаете огромное количество людей на этом форуме вместе с администрацией теми, на кого намекнули:
Или не стоит всё-таки кидаться бездумными фразочками? Ведь это оскорбление сообщества.
Не преувеличивайте с огромной кучей, тут на пальцах одной руки можно посчитать тех, кто выдумал 5-ти значные пункты/пипсы.
Вместо того, чтобы признать свою грубость и как-то сгладить, начинаете юлить, считая собеседника идиотом...
Ну и, соответственно что там дальше всем понятно на кого намёк.
Это соответствующий намёк на всех, кто читает документацию, учится по ней, работает с ней, предлагает сообществу интересные решения так, чтобы они соответствовали написанному в документации, а не просто отсебячину гнали. И этот намёк звучит, если по-простому - все, кто читает документацию и понимает о чём она - все они ... читай пункт 1.
Попробуйте сгладить всё же, так как ваше оскорбление-таки серьёзное. По крайней мере для меня.
Не нужно выдумывать на ходу - вам это не к лицу!
Теперь по теме:
Попробуйте посчитать, сколько было-бы взято пунктов со сделки, это покупка. Жду ответ.
На графике Нефть
Ну и второй график "Фейсбук", здесь так-же покупка.
Посчитайте, сколько взято пунктов?