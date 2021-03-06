Пункт VS Пипс - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное они идиоты ) я так понимаю это слово не является оскорблением, потому что федосеев сыплет им направо и налево
и уж кто бы тут об этике и вежливости рассуждал
А тупить можно до бесконечности, да?
Это правилами не запрещено :)
В терминале (и при использовании "перекрестия" и при отображении результатов торгов) используется термин Points
А вот так выглядит терминал с русским интерфейсом:
А вот так выглядит терминал с русским интерфейсом:
Тут вот еще дело в том, что "пипс" по русски, это примерно тоже самое, что "факт" по английски.
point = pips = пункт
5-й знак = 1/10 часть point/pips/пункта
Будет 6-ть знаков в котировке eur/usd, значит будет разрядность с сотыми point/pips/пункта
point = pips = пункт
5-й знак = 1/10 часть point/pips/пункта
Будет 6-ть знаков в котировке eur/usd, значит будет разрядность с сотыми point/pips/пункта
100 point = 100 pips ????
Да, и ещё равно 100 пунктам.P.S. Пункты - это наше слово, русское, а point и pips притянуто не с русского языка.
Да, и ещё равно 100 пунктам.P.S. Пункты - это наше слово, русское, а point и pips притянуто не с русского языка.