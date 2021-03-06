Пункт VS Пипс - страница 45

TheXpert:

и уж кто бы тут об этике и вежливости рассуждал

 
Dmitry Fedoseev:

А тупить можно до бесконечности, да?

Это правилами не запрещено :)

 

В терминале (и при использовании "перекрестия" и при отображении результатов торгов) используется термин Points

Points

 

А вот так выглядит терминал с русским интерфейсом:

Пункты

Vladimir Karputov:

В терминале Point, в Сигналах pips
 

Тут вот еще дело в том, что "пипс" по русски, это примерно тоже самое, что "факт" по английски.

 

point = pips = пункт

5-й знак = 1/10 часть point/pips/пункта

Будет 6-ть знаков в котировке eur/usd, значит будет разрядность с сотыми point/pips/пункта

Vitaly Muzichenko:

point = pips = пункт

5-й знак = 1/10 часть point/pips/пункта

Будет 6-ть знаков в котировке eur/usd, значит будет разрядность с сотыми point/pips/пункта

100 point = 100 pips ????
 
Vladimir Baskakov:
100 point = 100 pips ????

Да, и ещё равно 100 пунктам.

P.S. Пункты - это наше слово, русское, а point и pips притянуто не с русского языка.
Vitaly Muzichenko:

Да, и ещё равно 100 пунктам.

P.S. Пункты - это наше слово, русское, а point и pips притянуто не с русского языка.
Ничего, что мы на международном рынке? 100 пунктов=1000 пипсов
