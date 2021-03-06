Пункт VS Пипс - страница 80
Естественно копейка не делится. Купите что-нибудь в магазине вживую за пол-копейки.
И пункт - не имеет значение копейки. Он может иметь значение минимального изменения котировки. Меньше уже не может.
Вам приводят пример из жизни, что копейка - это у нас есть минимальная денежная единица.
И пункт, соответственно - минимальная единица возможного изменения котировки. А уж соответствует/не соответствует минимальное значение изменения котировки значению копейки - это совсем из другой оперы.
И если у вашего брокера трёхзначные котировки, то значение одного пункта скорее всего равно 0.001 - это "копейка" вашего брокера - минимальное значение возможного изменения котировки. Меньше уже нету.
вы можете без гугла дать определение что такое пункт и что такое пипс ?
Для начала, давайте забудем, на время, о том что есть МетаТрейдер и в нём есть _Point.
Пипс это английская аббревиатура - pips (percentage in point, price interest point).
Для доллара пипс - это одна сотая от цента. То есть для долларовых котировок это четвертый разряд.
Pips - это постоянная величина как килограмм или метр, он не изменяется с увеличением точности котирования.
Что происходит при увеличении точности котирования?
К пипсу добавляется дополнительный разряд после запятой.
Fractional pips
Electronic trading platforms have brought greater price transparency and price competition to the foreign exchange markets.[4] Several trading platforms have extended the quote precision for most of the major currency pairs by an additional decimal point; the rates are displayed in 1/10 pip.
При переводе на русский, слово Пипс перевели как Пункт (я пишу его с большой буквы чтобы понимать что это Процентный Пункт).
Теперь вспомним про _Point в МТ.
Когда было 4 разряда, то point_MT был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то point_MT уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.
Но, так как в МТ не существует понятия Пипс (или Процентный Пункт), то русскоязычное сообщество продолжило и дальше называть point_MT как Пипс или Пункт.
Но это не совпадает с англоязычным сообществом, для них pips (Пункт) не равен point_MT.
Я уже показывал скриншоты брокеров, банков, мониторингов - все понимают дробный Пункт (pips).
И только на сайте МетаКвотов (и в Терминале), эти термины понимаются "по-русски".
Вот торговые условия одного из известных брокеров с дробными Пунктами (pips в англ. версии).
Понятно, не думаю, что простой трейлер будет все это выяснять. В моей голове все просто 4-й знак пункт, 5-й пипс. Может с научной точки зрения это неверно, зато понятно. Кстати поделить можно все, кроме 0
А вот в англ.вики пишут, что пипс - четвёртый знак, а пункт - пятый:
In finance, specifically in foreign exchange markets, a percentage in point or price interest point (pip) is a unit of change in an exchange rate of a currency pair.
The major currencies (except the Japanese yen) are traditionally priced to four decimal places, and a pip is one unit of the fourth decimal point: for dollar currencies this is to 1/100th of a cent. For the yen, a pip is one unit of the second decimal point, because the yen is much closer in value to one hundredth of other major currencies.
И как вам с этим быть в вашем лагере?
У меня все сходилось до этой ветки
Вы в своём мире пребывали. А реальность - другая.
Матрица...
Я правильно понял, что понятия пункт(Point) не существует, его выдумали?
А pips связано только с долларом? То есть у акций газпрома нету ни пипсов ни пунктов ? ничего нету?
Я правильно понял, что понятия пункт(Point) не существует, его выдумали?
А pips связано только с долларом? То есть у акций газпрома нету ни пипсов ни пунктов ? ничего нету?
выдумали, но почему его не существует?А pips (Пункт) существует уже очень давно.
не существует _point_mt - потому что это не пункт, а минимальный разряд (минимально-возможная котировка).
ну ок ваш pips - пункт связан с долларом, а если инструмент к доллару не имеет отношения, то там нельзя применять этот термин ?
Вы в своём мире пребывали. А реальность - другая.
Матрица...
Предлагаю не нам не вам - Cатоши (модно, красиво, непонятно)
......
не существует _point_mt - потому что это не пункт, а минимальный разряд (минимально-возможная котировка).
Это и есть пункт. Как минимум лет 30 точно.