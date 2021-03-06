Пункт VS Пипс - страница 149

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

смешно

дальнейший разговор не имеет смысла

Конечно смешно. Все теории о загадочных "тайных знаниях посвящённых" - очень смешно.

Особенно когда эти знания не позволяют не сливать за два присеста большие, практически пятизначные, суммы в долларах.

 
Алексей Тарабанов:

Не 0.1 пункта, а 0.01. А пункт (фигура) обязательно имеет что-то материальное. Обычно доллар, но на форекс - цент. 

Артем, Вы совсем не ориентируетесь в предметной области. 

Моя предметная область - писать программы для торговли в MetaTrader5 и 4.

Наверное - да, не ориентируюсь. Совсем дурак. Ну ладно - давай тогда ты за меня тут - ты ориентируешься. И учишь, и помогаешь, и рассказываешь. А я - так, рядышком курил...

И давай уже завязывай пить - причём тут "фигуры" и прочие "кубики" с "бубликами"?

Разговор в ветке о Point(). Всё. Точка.

Не о фигурах-пипсах-паттернах-лосях-совах-индюках, а о Point().

Зачем в техническое обсуждение пихать свои жаргоны из узких кругов, не относящихся к MQL ?

 

Даёшь новую ветку о том, что надо бы заменить понятия в справке и вообще в mql5.com: советник на "сову", индикатор - на "индюк" !!!

На троих его!

 
Artyom Trishkin:

Даёшь новую ветку о том, что надо бы заменить понятия в справке и вообще в mql5.com: советник на "сову", индикатор - на "индюк" !!!

На троих его!

Не рынок для MQL, а MQL для рынка. Не так? 

 
Алексей Тарабанов:

Не рынок для MQL, а MQL для рынка. Не так? 

Всё, понял. Срочно пишем не индикаторы и советники, а индюки, совы, боты и прочую прочь.

В тюрьме как еду и другие вещи называют? Рестораны и кулинарии обязаны срочно начать выпускать хавчик с баландой, монетный двор - лавэ, так что-ли?

Независимо от того, как там по вашей фене, для программиста MQL пункт - будет MQL-пунктом - Point(), а ваша блатная братия пусть хоть на балуче торгует - от этого пункт в программе не станет галечкой.

 
Artyom Trishkin:

Всё, понял. Срочно пишем не индикаторы и советники, а индюки, совы, боты и прочую прочь.

В тюрьме как еду и другие вещи называют? Рестораны и кулинарии обязаны срочно начать выпускать хавчик с баландой, монетный двор - лавэ, так что-ли?

Вы принимаете наркотики? 

 
Алексей Тарабанов:

Вы принимаете наркотики? 

Я привожу примеры вашего поведения - ваша братва ботает по фене, и требует от серьёзных людей присоединиться в вашей воде.

 
Алексей Тарабанов:

Вы принимаете наркотики? 


149 страниц обсуждаете ...не о чем.Как был пункт, так он им и остался,просто он им стал теперь в пятизначном значении,это не влияет на создание советников,индикаторов,скриптов.....это единица измерения.

И 5 знаков появились совсем рано....
 
Кошмар. 
 
Алексей Тарабанов:

Не рынок для MQL, а MQL для рынка. Не так? 

ну, не совсем так -- вы логотип видели?

-- он означает "поддерживать друг друга" (трактовка вольная, может вложен другой смысл)

в MQL есть: 1) пункт, как единичное изменение котировки, и 2) значность котировки.

этого достаточно, чтобы а) программно отработать котировку и б) представить пользователю результат в любом удобном и понятном ему виде (согласно всем правильным определениям "пункт", "пипс" и всем другим)

1...142143144145146147148149150151152153154155156...169
Новый комментарий