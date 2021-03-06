Пункт VS Пипс - страница 149
смешно
дальнейший разговор не имеет смысла
Конечно смешно. Все теории о загадочных "тайных знаниях посвящённых" - очень смешно.
Особенно когда эти знания не позволяют не сливать за два присеста большие, практически пятизначные, суммы в долларах.
Не 0.1 пункта, а 0.01. А пункт (фигура) обязательно имеет что-то материальное. Обычно доллар, но на форекс - цент.
Артем, Вы совсем не ориентируетесь в предметной области.
Моя предметная область - писать программы для торговли в MetaTrader5 и 4.
Наверное - да, не ориентируюсь. Совсем дурак. Ну ладно - давай тогда ты за меня тут - ты ориентируешься. И учишь, и помогаешь, и рассказываешь. А я - так, рядышком курил...
И давай уже завязывай пить - причём тут "фигуры" и прочие "кубики" с "бубликами"?
Разговор в ветке о Point(). Всё. Точка.
Не о фигурах-пипсах-паттернах-лосях-совах-индюках, а о Point().
Зачем в техническое обсуждение пихать свои жаргоны из узких кругов, не относящихся к MQL ?
Даёшь новую ветку о том, что надо бы заменить понятия в справке и вообще в mql5.com: советник на "сову", индикатор - на "индюк" !!!
На троих его!
Не рынок для MQL, а MQL для рынка. Не так?
Всё, понял. Срочно пишем не индикаторы и советники, а индюки, совы, боты и прочую прочь.
В тюрьме как еду и другие вещи называют? Рестораны и кулинарии обязаны срочно начать выпускать хавчик с баландой, монетный двор - лавэ, так что-ли?
Независимо от того, как там по вашей фене, для программиста MQL пункт - будет MQL-пунктом - Point(), а ваша блатная братия пусть хоть на балуче торгует - от этого пункт в программе не станет галечкой.
Всё, понял. Срочно пишем не индикаторы и советники, а индюки, совы, боты и прочую прочь.
В тюрьме как еду и другие вещи называют? Рестораны и кулинарии обязаны срочно начать выпускать хавчик с баландой, монетный двор - лавэ, так что-ли?
Вы принимаете наркотики?
Я привожу примеры вашего поведения - ваша братва ботает по фене, и требует от серьёзных людей присоединиться в вашей воде.
149 страниц обсуждаете ...не о чем.Как был пункт, так он им и остался,просто он им стал теперь в пятизначном значении,это не влияет на создание советников,индикаторов,скриптов.....это единица измерения.И 5 знаков появились совсем рано....
Не рынок для MQL, а MQL для рынка. Не так?
ну, не совсем так -- вы логотип видели?
-- он означает "поддерживать друг друга" (трактовка вольная, может вложен другой смысл)
в MQL есть: 1) пункт, как единичное изменение котировки, и 2) значность котировки.
этого достаточно, чтобы а) программно отработать котировку и б) представить пользователю результат в любом удобном и понятном ему виде (согласно всем правильным определениям "пункт", "пипс" и всем другим)