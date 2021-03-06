Пункт VS Пипс - страница 89
да потому что это одно и тоже -- и нет никакой здесь отсебятины -- что есть, так это реальная мутотень в головах и в способности понять предельно простой базовый термин.
вы смотрели другие мониторинги?
почему там дробные пипсы?
я вам выше https://www.mql5.com/ru/forum/322776/page84 привёл определение -- "пункт -- это мера, в которой измеряются, определяются колебания курса" -- вам все слова в этом определении понятны?
вот удобно в обзорах измерять колебания с оглядкой на 4-значную котировку -- понимаете? удобно так -- никто не путается, ни те кто работает с 4-знаком, ни те кто работает с 5-знаком -- ещё не понятно, устоялся ли в трейдерских мастерских переход на 5-значное котирование.
википедия недостойна для внимания -- статья "пункт"? там чётко написано: "Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») ..." -- и если посмотреть англо-версию статьи, то она будет называться "Percentage in point".
что ещё вам лично не понятно?
извините, но давно на форуме не было такого откровенного "втыкания" уже на 90 листах.
вот удобно в обзорах измерять колебания с оглядкой на 4-значную котировку -- понимаете? удобно так -- никто не путается, ни те кто работает с 4-знаком, ни те кто работает с 5-знаком.
именно, что "удобно" :)
вот именно такое удобство имеют все, кроме мониторинга МетаКвотов - почему?
извините, но давно на форуме не было такого откровенного "втыкания" уже на 90 листах.
я о том же)
Забудьте на время про _Point.
Представьте что вы никогда не видели МТ.
просто совет -- возьмите толковый словарь русского языка и посмотрите значения всех слов в этом определении -- затем допускаю, что сможете заметить фразу "принято считать".
так же выше я вам уже пояснил -- что "мера измерения колебания" и "правило котирования" -- это не одно и тоже.
было правило котирования "один процент" -- потом ввели "0,1 процент", потому что так стало удобно -- кто-то ввёл, кто-то не ввёл.
так что теперь -- вводить новые терминологию или вдруг почему-то считать "пункт" это одно, а "пипс" это другое? -- с какого перепугу?
как изменение правила котирования повлияло на определение: "пункт -- это мера, в которой измеряются, определяются колебания курса"?
дурейте сами -- совсем уже караул в умах -- люди "ку-ку"
просто совет -- возьмите толковый словарь русского языка и посмотрите значения всех слов в этом определении -- затем допускаю, что сможете заметить фразу "принято считать".
так же выше я вам уже пояснил -- что "мера измерения колебания" и "правило котирования" -- это не одно и тоже.
было правило котирования "один процент" -- потом ввели "0,1 процент", потому что так стало удобно -- кто-то ввёл, кто-то не ввёл.
Мера не может изменяться просто так, почему килограмм или метр не изменяются при увеличении точности расчетов?
Почему вы решили что Пункт (как мера) должен изменяться при появлении нового разряда?
пс. Кто ввел "0,1 процент" и где это написано, что Пункт (как мера) изменился?
Минимальный шаг - 1 метр --> пишем в метрах 1 м --> минимальный шаг 1
Минимальный шаг - 0.1 метра --> пишем в метрах 0.1 м --> минимальный шаг 0.1
Минимальный шаг - 0.01 метра --> пишем в метрах 0.01 м --> минимальный шаг 0.01
Вы это имеете в виду?
Ну так пункт - это не метр. Пункт - это мера, "минимальный шаг"
И вот тогда-то и встают на места дробные значения у брокеров - они измеряют в десятках пунктов, но для введения хомячков в заблуждение пишут дробные "пункты". А пункт - это не числовое значение. Пункт - это шаг изменения. Минимальный. Блин, название меры. Изменилось на 1 пункт, а они пишут - на 0.1 потому, что у нах своя величина 10 пунктов является эталоном - чтобы сладко смотрелись цифры. Раньше, до введения пятого знака, цифры смотрелись обычно, а сейчас привлекательно. И кто ж откажется таким образом привлечь в ничего-не-поменявшееся хомячков красивыми циферками, выглядящими вкусно, но отображающими то же самое?
"минимальный шаг" - это _Point (пункт_мт), здесь нет вопросов (разве что по названию, правильней называть например _MinPointStep)
Речь идет о Пункте (pip) как об 1/100 от валюты/товара.
то есть при появлении (в котировках) нового разряда, к Пункту тоже, добавляется один разряд.
Сам же Пункт - не изменен, как был сто лет назад, так и остался.
и это мы видим у всех, кроме МетаКвотов. В МТ нет этого понятия, но почему-то его начали использовать (неправильно).
Fractional pips
Electronic trading platforms have brought greater price transparency and price competition to the foreign exchange markets.[4] Several trading platforms have extended the quote precision for most of the major currency pairs by an additional decimal point; the rates are displayed in 1/10 pip.