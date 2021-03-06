Пункт VS Пипс - страница 37
@Artyom Trishkin вы согласились с тем что pips это аббревиатура некоего понятия, верно?
Можете ли вы ответить - как соотносится эта аббревиатура с пунктами указанными в сервисе Сигналы?
Почему там указано pips, как это переводится из point МТ4/5 ?
Или это одно и тоже ?
(point из МТ4/5 равен аббревиатуре pips ? )
.. 1 пункт - минимальный движ везде и на всём. 1 пипс в форексном линго - минимальный движ на на 2\4 котировках ..
Открытие 2. Продолжу pips-ом. Pips - это сокращение от percentage in point.
Препарирую percentage - включает в себя приставку per (переводится обычно "за" или "на") и корень cent (от латинского centum - сто) переводится как цент или одна сотая от 1 (0.01). По сути, когда говорят 1 процент, то имеют ввиду что что-то купили за 1 цент, или что-то изменилось на 1 цент (или на одну сотую), или просто имеют ввиду 1 сотую чего-то.
Point в этом выражении также имеет отношение к делению шкалы, только к делению процентной шкалы, где новое деление шкалы всегда составляет одна сотая от предыдущего значения шкалы. То есть деления процентной шкалы такие:
10000, 100, 1, 0.01, 0.0001, 0.000001, 0.00000001 и так далее.
Начало шкалы процентов тоже можно выбрать, котировки в шкале pip-сов могут начинаться например с 1, или 0.01, или 0.0001, или с 0.000001 и т.д.
Ну давай же, расскажи, что это и откуда он взялся.
Вообще очень впечатляют такие умники - все знаю, но сказать ничего не могут.
Ну давай же, расскажи, что это и откуда он взялся.
Вообще очень впечатляют такие умники - все знаю, но сказать ничего не могут.
Тарас, тут большинство не понимают, что такое финансовый pip или базисный пункт!
От куда он берётся, как рассчитывается, и как он относится к денежному внебиржевому рынку.
И что поразительно, не кто не желает знать истину ))
Не чего и не кто в этой ветке не ответит вам по существу!
Вы сами всё знаете, что уровень образования здесь очень низок.
И кому то что то объяснять, тут нет смысла, это их участь ))
Это не относится лично к Артёму, Артём образованный парень, но в своей области.
