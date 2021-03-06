Пункт VS Пипс - страница 28
вооот - это лишний раз доказывает факт равенства пипса и пойнта!!!
Но не всем доказывает
)) За то вот какое чудо обнаруживается:
Дробное количество пипсов... То есть и здесь (то есть там)) четырехзначные пункты называют пипсами.
Сервисы мониторинга не подстраиваются под брокера. У брокера м.б. 10 цифр после запятой, сервис все равно подсчитает пункты или пипсы, смотря на что настроен
я тебе на кого сказал напать?
Уж кто бы рассуждал о странности мышления. За всю историю своего пребывания на форуме вы ни разу не продемонстрировали адекватной мысли и адекватного рассуждения. Кстати это в значительной мере касается и остальных защитников пипсов. Довольно четко вырисовывается категория.
То же самое можно сказать и о Вас...
очень не понравилось от Владимира
вроде не про аферистов тема,
Ну попробуй, только где-нибудь конкретно и по существу, а не в воздух, как сейчас и как обычно.
За вами неадекватность шагает просто по пятам, ваша вечная спутница жизни... залез в маркет и даже не пришлось рыть, искать, сразу бросилось в глаза:
Удивительно, как администрация маркета допустила такое описание?
Это тут (pips)
Это там:
Ну и вот)) Не знаю где там на русский переключается (наверно регистрироваться надо), но я вижу на английском, и в том месте, где на вашем скриншоте написано "Пункты", я на английском вижу "pips".
Какой сюрприз! Да?
489 vs. 4890 (MQ)
На буке все. По английски - "pips", по русски "пункты", а число одно и тоже.