Пункт VS Пипс - страница 28

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:
вооот  - это лишний раз доказывает факт равенства пипса и пойнта!!!

Но не всем доказывает

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

)) За то вот какое чудо обнаруживается:

Дробное количество пипсов... То есть и здесь (то есть там)) четырехзначные пункты называют пипсами.

Уже до фотошопа дошёл, я валяюсь
 
Vladimir Baskakov:
Сервисы мониторинга не подстраиваются под брокера. У брокера м.б. 10 цифр после запятой, сервис все равно подсчитает пункты или пипсы, смотря на что настроен

я тебе на кого сказал напать?

 
Dmitry Fedoseev:

Уж кто бы рассуждал о странности мышления. За всю историю своего пребывания на форуме вы ни разу не продемонстрировали адекватной мысли и адекватного рассуждения. Кстати это в значительной мере касается и остальных защитников пипсов. Довольно четко вырисовывается категория.

То же самое можно сказать и о Вас... 

 
Vladimir Pastushak:

То же самое можно сказать и о Вас... 

очень не понравилось от Владимира

вроде не про аферистов тема,

 
Vladimir Pastushak:

То же самое можно сказать и о Вас... 

Ну попробуй, только где-нибудь конкретно и по существу, а не в воздух, как сейчас и как обычно.

За вами неадекватность шагает просто по пятам, ваша вечная спутница жизни... залез в маркет и даже не пришлось рыть, искать, сразу бросилось в глаза:




Удивительно, как администрация маркета допустила такое описание?

[Удален]  

Это тут (pips)

Pips

Это там:

Point

 
Vladimir Baskakov:

Это тут (pips)

Это там:


Ну и вот)) Не знаю где там на русский переключается (наверно регистрироваться надо), но я вижу на английском, и в том месте, где на вашем скриншоте написано "Пункты", я на английском вижу "pips".

Какой сюрприз! Да?

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Ну и вот)) Не знаю где там на русский переключается (наверно регистрироваться надо), но я вижу на английском, и в том месте, где на вашем скриншоте написано "Пункты", я на английском вижу "pips".

Какой сюрприз! Да?

489 vs. 4890 (MQ)

 
Vladimir Baskakov:

489 vs. 4890 (MQ)

На буке все. По английски - "pips", по русски "пункты", а число одно и тоже. 

1...212223242526272829303132333435...169
Новый комментарий