Пункт VS Пипс - страница 95
аналогию с секундой вы поняли?
хочу сказать что шкала деления изменилась (добавили разряд) и теперь 1 сек стала равна 0,1 сек
.
Когда не было меры длины меньше метра, то смещение цены на метр - это было смещение цены на пункт.
Когда добавили точность в меру длины 0.1 метра, то смещение цены на метр - это смещение на 10 пунктов.
Что тут не понятного?
А те, кто это не понял, до сих пор так и меряют в метрах. И когда цена цена смещается на 15 пунктов, то они вынуждены писать, что цена сместилась на полтора метра - вот вам и дробь.
Но это от того, что они, как и вы, не поняли того, что поменялась точность, и стали дробить свои прежние представления о неделимом. И тут и начался взрыв мозгов и появление идиотских теорий о неких тайных знаниях... и выгоде для хомячков - мол у нас всего-то 1.5 пункта, а у них - аж 15. А это одно и то же.
точно)
но "взрыв мозгов" начался тогда, когда MQ начали писать Пункт = Метр, и продолжают это делать при изменении точности.
Какой смысл называть Метр Пунктом? (и при этом говорить что вы все дураки, я один правильно называю)
Прошу объяснить это Администрации сервиса Сигналы и прогерам МТ, чтобы исправили pips на point.
Похоже, у половины участников этой дискуссии от фразы " Недавно ЦБ РФ снизил базовую ставку на 0.25 процентного пункта. ", мозг закипит; а фраза соответствует действительности - ставка действительно была снижена Центробанком на 0.25 PIP. )))
Руками просто мало кто торговал на бирже, оттого не знают, что пункт - это 1% от значения фигуры, независимо от того, какой получилась цена одной акции, если лот из 10000 акций продан за 50004 баксов.
Ни разу не встречал в новостях такой формулировки про базовую ставку.
И как тут быть:
Да, а фигура - это 1 цент, 0.01 доллара, соответственно пункт равен 0.01 цента. Минимальный шаг изменения цены на бирже, или аукционе - совсем другая песня.
Иногда заходить на rbc.ru и cbr.ru. За финансовыми новостями следить.
На бирже пункт слева от зпт
1 доллар? Самому не смешно?
Просто у разработчиков руки не дошли исправить ошибки в терминологии на этих формах для пятизнака.
Хотя, обозначив пятый знак котировки маленькой цифрой, они сделали все понятным любому гомо сапиенс.