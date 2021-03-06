Пункт VS Пипс - страница 95

Новый комментарий
 
Taras Slobodyanik:

аналогию с секундой вы поняли? 
хочу сказать что шкала деления изменилась (добавили разряд) и теперь 1 сек стала равна 0,1 сек

.

   

 
Artyom Trishkin:

Когда не было меры длины меньше метра, то смещение цены на метр - это было смещение цены на пункт.

Когда добавили точность в меру длины 0.1 метра, то смещение цены на метр - это смещение на 10 пунктов.

Что тут не понятного?

А те, кто это не понял, до сих пор так и меряют в метрах. И когда цена цена смещается на 15 пунктов, то они вынуждены писать, что цена сместилась на полтора метра - вот вам и дробь.

Но это от того, что они, как и вы, не поняли того, что поменялась точность, и стали дробить свои прежние представления о неделимом. И тут и начался взрыв мозгов и появление идиотских теорий о неких тайных знаниях... и выгоде для хомячков - мол у нас всего-то 1.5 пункта, а у них - аж 15. А это одно и то же.

точно)

но "взрыв мозгов" начался тогда, когда MQ начали писать Пункт = Метр, и продолжают это делать при изменении точности.

Какой смысл называть Метр Пунктом? (и при этом говорить что вы все дураки, я один правильно называю)

 
Artyom Trishkin:

Когда не было меры длины меньше метра, то смещение цены на метр - это было смещение цены на пункт.

Когда добавили точность в меру длины 0.1 метра, то смещение цены на метр - это смещение на 10 пунктов.

Что тут не понятного?

А те, кто это не понял, до сих пор так и меряют в метрах. И когда цена цена смещается на 15 пунктов, то они вынуждены писать, что цена сместилась на полтора метра - вот вам и дробь.

Но это от того, что они, как и вы, не поняли того, что поменялась точность, и стали дробить свои прежние представления о неделимом. И тут и начался взрыв мозгов и появление идиотских теорий о неких тайных знаниях... и выгоде для хомячков - мол у нас всего-то 1.5 пункта, а у них - аж 15. А это одно и то же.


Прошу объяснить это Администрации сервиса Сигналы и прогерам МТ, чтобы исправили pips на point.

1

2

 

Похоже, у половины участников этой дискуссии от фразы " Недавно ЦБ РФ снизил базовую ставку на 0.25 процентного пункта. ", мозг закипит; а фраза соответствует действительности - ставка действительно была снижена Центробанком на 0.25 PIP. )))

Руками просто мало кто торговал на бирже, оттого не знают, что пункт - это 1% от значения фигуры, независимо от того, какой получилась цена одной акции, если лот из 10000 акций продан за 50004 баксов. 

 
Алексей Тарабанов:

Похоже, у половины участников этой дискуссии от фразы " Недавно ЦБ РФ снизил базовую ставку на 0.25 процентного пункта. ", мозг закипит; а фраза соответствует действительности - ставка действительно была снижена Центробанком на 0.25 PIP. )))

Руками просто мало кто торговал на бирже, оттого не знают, что пункт - это 1% от значения фигуры, независимо от того, какой получилась цена одной акции, если лот из 10000 акций продан за 50004 баксов. 

Ни разу не встречал в новостях такой формулировки про базовую ставку. 

И как тут быть:


 

Да, а фигура - это 1 цент, 0.01 доллара, соответственно пункт равен 0.01 цента. Минимальный шаг изменения цены на бирже, или аукционе - совсем другая песня. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Да, а фигура - это 1 цент, 0.01 доллара, соответственно пункт равен 0.01 цента. Минимальный шаг изменения цены на бирже, или аукционе - совсем другая песня. 

На бирже пункт слева от зпт
 
Dmitry Fedoseev:

Ни разу не встречал в новостях такой формулировки про базовую ставку. 

И как тут быть:


Иногда заходить на rbc.ru и cbr.ru. За финансовыми новостями следить. 

 
Vladimir Baskakov:
На бирже пункт слева от зпт

1 доллар? Самому не смешно?

 

Просто у разработчиков руки не дошли исправить ошибки в терминологии на этих формах для пятизнака

Хотя, обозначив пятый знак котировки маленькой цифрой, они сделали все понятным любому гомо сапиенс. 

1...888990919293949596979899100101102...169
Новый комментарий