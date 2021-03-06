Пункт VS Пипс - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На буке считают в пунктах, а здесь считают в пипсах
По той ссылке, которую вы мне прислали в личку и которая есть у вас в профиле, нет ни одного слова "пункт" или "point". Может быть оно есть в какой-то вкладке? Но обычно, даже если вкладка на странице закрыта, браузер слово находит, а здесь - нет, полное отсутствие. Если же оно там есть, покажите, объясните в каком месте.
Умываю руки, без комментариев;)
я тебе щс умою руки
еще не конец
это говорит о том, что пипс = пункт = пойнт = один четырех-значный (настоящий) пункт.
Ок , что лучше 100 пунктов на 4-х знаке, или 100 пунктов на 5-ти знаке?
как я понял, ты просто приводишь ссыли на мониторинги, где так просто совпало, что в одном мониторинге в пойнтах и там счет - четырех-знак - да тут все сходится... :-)
На другом, так совпало - расчет в пипсах и там счет пятизначный - поэтому пишут кол-ве увеличенное на 10.
В итоге, мнение, пипс = пойнту = настоящему пойнту на четырех-знаке,но при этом, как и раньше интересоваться, о "глубине" котирования... брокера - четырех-знак или пяти... если пяти, то значит "он" называет пятизначные пипсо-пойнты! :-)
Ок , что лучше 100 пунктов на 4-х знаке, или 100 пунктов на 5-ти знаке?
Умываю руки, без комментариев;)
)) За то вот какое чудо обнаруживается:
Дробное количество пипсов... То есть и здесь (то есть там)) четырехзначные пункты называют пипсами.
как я понял, ты просто приводишь ссыли на мониторинги, где так просто совпало, что в одном мониторинге в пойнтах и там четырех-знак - да тут все сходится... :-)
На другом, так совпало - расчет в пипсах и там счет пятизначный - поэтому пишут кол-ве увеличенное на 10.
В итоге, мнение, пипс = пойнту = настоящему пойнту на четырех-знаке,но при этом, как и раньше интересоваться, о "глубине" котирования... брокера - четырех-знак или пяти... если пяти, то значит "он" называет пятизначные пипсо-пойнты!
)) За то вот какое чудо обнаруживается:
Дробное количество пипсов... То есть и здесь четырехзначные пункты называют пипсами.
Сервисы мониторинга не подстраиваются под брокера