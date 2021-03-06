Пункт VS Пипс - страница 27

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
На буке считают в пунктах, а здесь считают в пипсах
это говорит о том, что пипс = пункт = пойнт = один четырех-значный (настоящий) пункт.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

По той ссылке, которую вы мне прислали в личку и которая есть у вас в профиле, нет ни одного слова "пункт" или "point". Может быть оно есть в какой-то вкладке? Но обычно, даже если вкладка на странице закрыта, браузер слово находит, а здесь - нет, полное отсутствие. Если же оно там есть, покажите, объясните в каком месте.

Умываю руки, без комментариев;)
 
Vladimir Baskakov:
Умываю руки, без комментариев;)

я тебе щс умою руки

еще не конец

[Удален]  
Roman Shiredchenko:
это говорит о том, что пипс = пункт = пойнт = один четырех-значный (настоящий) пункт.
Ок , что лучше 100 пунктов на 4-х знаке, или 100 пунктов на 5-ти знаке?
 
Vladimir Baskakov:
Ок , что лучше 100 пунктов на 4-х знаке, или 100 пунктов на 5-ти знаке?

как я понял, ты просто приводишь ссыли на мониторинги, где так просто совпало, что в одном мониторинге в пойнтах и там счет - четырех-знак  - да тут все сходится... :-)

На другом, так совпало - расчет в пипсах и там счет пятизначный - поэтому пишут кол-ве увеличенное на 10.

В итоге, мнение, пипс  = пойнту = настоящему пойнту на четырех-знаке,но при этом, как и раньше интересоваться, о "глубине"  котирования... брокера - четырех-знак или  пяти... если пяти, то значит "он" называет пятизначные пипсо-пойнты! :-)

 
Vladimir Baskakov:
Ок , что лучше 100 пунктов на 4-х знаке, или 100 пунктов на 5-ти знаке?
на четырех-знаке - это НАСТОЯЩИЕ пипсы - они всегда лучше :-) не настоящих пойнтов с увеличенной "глубиной" котирования до пяти-знака :-)
 
Vladimir Baskakov:
Умываю руки, без комментариев;)

)) За то вот какое чудо обнаруживается:

Дробное количество пипсов... То есть и здесь (то есть там)) четырехзначные пункты называют пипсами.

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

как я понял, ты просто приводишь ссыли на мониторинги, где так просто совпало, что в одном мониторинге в пойнтах и там четырех-знак  - да тут все сходится... :-)

На другом, так совпало - расчет в пипсах и там счет пятизначный - поэтому пишут кол-ве увеличенное на 10.

В итоге, мнение, пипс  = пойнту = настоящему пойнту на четырех-знаке,но при этом, как и раньше интересоваться, о "глубине"  котирования... брокера - четырех-знак или  пяти... если пяти, то значит "он" называет пятизначные пипсо-пойнты! 

Сервисы мониторинга не подстраиваются под брокера. У брокера м.б. 10 цифр после запятой, сервис все равно подсчитает пункты или пипсы, смотря на что настроен
 
Dmitry Fedoseev:

)) За то вот какое чудо обнаруживается:

Дробное количество пипсов... То есть и здесь четырехзначные пункты называют пипсами.

вооот  - это лишний раз доказывает факт равенства пипса и пойнта!!!
 
Vladimir Baskakov:
Сервисы мониторинга не подстраиваются под брокера
Ааааа - тогда смотреть надо... сравнивать картинки... 
1...202122232425262728293031323334...169
Новый комментарий