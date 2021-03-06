Пункт VS Пипс - страница 5
Есть два конкретных понятия:
1. Минимальная единица измерения величины курса - пункт.
2. Минимальная единица изменения курса - тик. Есть символы, где цена за раз меняется на 5 пунктов.
Бред...
1. Минимальная единица измерения величины курса - пункт для 4 знаков и пипс для 5 знаков
2. Тик это движение цены, не важно на какое количество пунктов или пипсов, геп на понедельник в 100 пунктов это тоже тик...
не мое есть в сети
не мое есть в сети
расшифруйте для себя понятие pips, и вам станет понятно, что это может быть и не минимальным изменением цены
Бред...
Да... мы живем в своем особенном мире...
У вас в голове все шиворот навыворот и вверх ногами. Что такое минимальная единица измерения величины курса итак понятно - это минимальная единица измерения величины курса, здесь не добавить не прибавить, это расширенное определение. Но есть короткое название - пункт.
Гэп - это гэп. А тик - это тик. Тик это минимально возможное движение цены. А гэп - это значительное изменение цены за один тик. Здесь тик - это омоним. Слово одно, но значения разные, в одном случае - минимально возможное изменение цены, а в другом - одно изменение цены.
Просто потрясающе как у вас в голове нейроны перепутались.
Для себя всегда думал так (пример для USD):
и это зависит от единиц измерения на графике, что и будет показывать MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT). А когда видел слово "пипс", думал что это сленг пункта.
Для входных параметров я всегда использую старые пункты, чтобы не путаться. И пересчитываю их внутри программы, если нужно.
Для входных параметров я всегда использую старые пункты, чтобы не путаться.
Сразу возникает вопрос, а на сколько старый и на сколько новый? И когда он был старый и когда стал новым? До потопа, или какое-то другое событие было?
Проще и понятней 0.0001 - пункт на 4-ех значных котировках, 0.00001 - пункт на пятизначных котировках.
Сразу возникает вопрос, а на сколько стары и на сколько новый?
Очевидно, 0.0001 был раньше 0.00001
Проще и понятней 0.0001 - пункт на 4-ех значных котировках, 0.00001 - пункт на пятизначных котировках.
А как быть USDJPY?Не, я Вас не агитирую, это я для себя так думаю. Вы думайте как Вам удобно :)