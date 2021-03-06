Пункт VS Пипс - страница 5

Dmitry Fedoseev:

Есть два конкретных понятия:

1. Минимальная единица измерения величины курса - пункт.

2. Минимальная единица изменения курса - тик. Есть символы, где цена за раз меняется на 5 пунктов.

Бред...

1. Минимальная единица измерения величины курса - пункт для 4 знаков и пипс для 5 знаков

2. Тик это движение цены, не важно на какое количество пунктов или пипсов, геп на понедельник в 100 пунктов это тоже тик...

 

Vladimir Pastushak:

расшифруйте для себя понятие pips, и вам станет понятно, что это может быть и не минимальным изменением цены

 
есть только понятие пункт это единица, не делимая.. и минимальная. А все остальные понятия придумали ради рекламы и завлекухи.. типа идите к нам, у нас спред 0.5 пункта!!!!
 
Vladimir Pastushak:

Бред...

1. Минимальная единица измерения величины курса - пункт для 4 знаков и пипс для 5 знаков

2. Тик это движение цены, не важно на какое количество пунктов или пипсов, геп на понедельник в 100 пунктов это тоже тик...

Да... мы живем в своем особенном мире... 

У вас в голове все шиворот навыворот и вверх ногами. Что такое минимальная единица измерения величины курса итак понятно - это минимальная единица измерения величины курса, здесь не добавить не прибавить, это расширенное определение. Но есть короткое название - пункт.

Гэп - это гэп. А тик - это тик.  Тик это минимально возможное движение цены. А гэп - это значительное изменение цены за один тик. Здесь тик - это омоним. Слово одно, но значения разные, в одном случае - минимально возможное изменение цены, а в другом - одно изменение цены.

Просто потрясающе как у вас в голове нейроны перепутались.

 

Для себя всегда думал так (пример для USD):

  • старый пункт=0,0001
  • новый пункт =0,00001

и это зависит от единиц измерения на графике, что и будет показывать MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT). А когда видел слово "пипс", думал что это сленг пункта.

Для входных параметров я всегда использую старые пункты, чтобы не путаться. И пересчитываю их внутри программы, если нужно.

 
Вот тут очень хорошие рассуждения на эту тему.

 
Aleksei Stepanenko:

Для себя всегда думал так (пример для USD):

  • старый пункт=0,0001
  • новый пункт =0,00001

и это зависит от единиц измерения на графике, что и будет показывать MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT). А когда видел слово "пипс", думал что это сленг пункта.

Для входных параметров я всегда использую старые пункты, чтобы не путаться.

Сразу возникает вопрос, а на сколько старый и на сколько новый? И когда он был старый и когда стал новым? До потопа, или какое-то другое событие было?

Проще и понятней 0.0001 - пункт на 4-ех значных котировках, 0.00001 - пункт на пятизначных котировках.

 
Предлагаю создать список всех левых терминов для смеха.. А вообще забавно, как легко ввести в заблуждение и как сложно объяснять правду и реальность.. 
 
Dmitry Fedoseev:

Сразу возникает вопрос, а на сколько стары и на сколько новый?

Очевидно, 0.0001 был раньше 0.00001

Dmitry Fedoseev:

Проще и понятней 0.0001 - пункт на 4-ех значных котировках, 0.00001 - пункт на пятизначных котировках.

А как быть USDJPY?

Не, я Вас не агитирую, это я для себя так думаю. Вы думайте как Вам удобно :)
