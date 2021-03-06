Пункт VS Пипс - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
@Renat Fatkhullin, здравствуйте.
В статистике сервиса Сигналы есть аббревиатура "pips", но в МетаТрейдере этого понятия нет.
Спасибо.
@Renat Fatkhullin, здравствуйте.
В статистике сервиса Сигналы есть аббревиатура "pips", но в МетаТрейдере этого понятия нет.
Спасибо.
пипсы позаимствованы у буржуев, поэтому логично закладывать в этот термин то же что закладывают они, а не придумывать свои определения.
так что пункт может быть и 4- и 5-значным, пипс всегда 4-значный
пипсы позаимствованы у буржуев, поэтому логично закладывать в этот термин то же что закладывают они, а не придумывать свои определения.
так что пункт может быть и 4- и 5-значным, пипс всегда 4-значный
почему не пункт на 4 знаке? все мы начинали с 4 знака и там точно был пункт, пипс вроде позже стал в обиходе
почему не пункт на 4 знаке? все мы начинали с 4 знака и там точно был пункт, пипс вроде позже стал в обиходе
Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.
Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр он не может уменьшаться с увеличением точности котирования.
При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.
point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.
Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.
Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр.
При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.
point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.
Умножают на 10. Вопрос зачем? Скорее англосаксам pips удобнее
я уверен, что англосаксы много раз обращались чтобы они привели это значение к стандартным пипсам, а не к минимальным-поинтам как сейчас. Потому что сейчас, при статистике от 5-разрядных брокеров, прибыль выходит в 10 раз больше, а от 6-разрядных в 100 раз больше (и это якобы пипсы).
я уверен, что англосаксы много раз обращались чтобы они привели это значение к стандартным пипсам, а не к минимальным-поинтам как сейчас. Потому что сейчас, при статистике от 5-разрядных брокеров, прибыль выходит в 10 раз больше, а от 6-разрядных в 100 раз больше (и это якобы пипсы).
А зачем вы вообще смотрите прибыль в пунктах. Что вы хотите в ней увидеть?
лично меня просто убивает в статистке сигнала 4,5$ надо эту колонку делить на ***лот, который может и 0,01 и 0,02
разделить 5,56$ на 0,03 лот сложно