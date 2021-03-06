Пункт VS Пипс - страница 38

@Renat Fatkhullin, здравствуйте. 

В статистике сервиса Сигналы есть аббревиатура "pips", но в МетаТрейдере этого понятия нет. 

Если это Процентные Пункты ("price interest point" или "percentage in point"), то почему в статистике нет дробных значений? Почему они не совпадают с Процентными пунктами других брокеров?
Как происходит конвертация "point МТ" в эти "pips"?

Если это какие-то другие pips, то прошу вас объяснить - что это?

Спасибо.

Taras Slobodyanik:

Умножают на 10. Вопрос зачем? Скорее англосаксам  pips удобнее
 

пипсы позаимствованы у буржуев, поэтому логично закладывать в этот термин то же что закладывают они, а не придумывать свои определения.

так что пункт может быть и 4- и 5-значным, пипс всегда 4-значный

TheXpert:

пипсы позаимствованы у буржуев, поэтому логично закладывать в этот термин то же что закладывают они, а не придумывать свои определения.

так что пункт может быть и 4- и 5-значным, пипс всегда 4-значный

почему не пункт на 4 знаке? все мы начинали с 4 знака и там точно был пункт, пипс вроде позже стал в обиходе

 
Fast235:

почему не пункт на 4 знаке? все мы начинали с 4 знака и там точно был пункт, пипс вроде позже стал в обиходе

Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то  point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.

Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр он не может уменьшаться с увеличением точности котирования.

При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.
point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.

Taras Slobodyanik:

Когда было 4 разряда, то point_MT4 был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд, то point_MT4 уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.
Когда появится 6 разряд, то  point_MT4 уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.

Сам pips это постоянная величина как килограмм или метр.

При всём этом, если вы не знакомы с МТ4/5, то для вас 1 pips = 1 Пункт.
point_MT4 - это "технический" пункт внутри МетаТрейдера, который когда-то совпадал с Пунктом.

Просто для меня 4-й знак это пункт, дальше пипсы. Почему pips жаргон, непонятно
 
Vladimir Baskakov:
Умножают на 10. Вопрос зачем? Скорее англосаксам  pips удобнее

я уверен, что англосаксы много раз обращались чтобы они привели это значение к стандартным пипсам, а не к минимальным-поинтам как сейчас. Потому что сейчас, при статистике от 5-разрядных брокеров, прибыль выходит в 10 раз больше, а от 6-разрядных в 100 раз больше (и это якобы пипсы).

Taras Slobodyanik:

я уверен, что англосаксы много раз обращались чтобы они привели это значение к стандартным пипсам, а не к минимальным-поинтам как сейчас. Потому что сейчас, при статистике от 5-разрядных брокеров, прибыль выходит в 10 раз больше, а от 6-разрядных в 100 раз больше (и это якобы пипсы).

Это да, смотришь статистику, там 10000 pips, думаешь: ого , круто! А надо на 10 поделить ещё и уже 1000 пунктов получается, нормальных 
 
А зачем вы вообще смотрите прибыль в пунктах. Что вы хотите в ней увидеть?
 
Dmitry Fedoseev:
А зачем вы вообще смотрите прибыль в пунктах. Что вы хотите в ней увидеть?

лично меня просто убивает в статистке сигнала 4,5$  надо эту колонку делить на ***лот, который может и 0,01 и 0,02


разделить 5,56$ на 0,03 лот сложно

