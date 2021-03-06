Пункт VS Пипс - страница 64
Point() - это тот же pips. Эти понятия равны, и обозначают в итоге одно и то же. Point - это пункт. А для аббревиатуры pips сами ищите расшифровку, надеюсь, будет сложнее выдумать новое определение, вписывающееся в теорию дробных неделимых величин - тут нужно ещё и английский знать, а не придумывать на русском чего душе вздумается.
Не согласен.
Артем, в ювелирке есть единица измерения размера камня - карат. В общепринятом понимании это примерно 0.2 грамма, т.е. все свели к массе, но стоимость бриллианта существенно нелинейно зависит от его массы. Теперь немного в историю термина. Карат - вес зернышка (одной штучки) не помню, какого растения.
Буквальный перевод (один из вариантов) слова pips - "зёрна".
Иначе говоря, речь о "зернистости" значения цены (дискретности, минимальном шаге изменения), которая в каждом ДЦ своя. Как раньше у фотоплёнки была ). И какова бы ни была эта "зернистость" (1/10, или 1/32), она соответствует ценам поступающих тиков. ДЦ это обеспечивает сам. Поэтому, тики в мейнстриме.
Зато на ФОРЕКС цена лота линейно зависит от его объёма )))
Речь не о зёрнах и каратах. Речь о пунктах. Один пункт - минимальное и неделимое далее значение цены.
Если двухзначное котирование, то значение одного пункта = 0.01.
Если трёхзначное котирование, то значение одного пункта = 0.001.
Если четырёхзначное котирование, то значение одного пункта = 0.0001.
При пятизначном котировании значение одного пункта = 0.00001,
при двадцатизначном котировании значение одного пункта = 0.00000000000000000001
И, да, не обязательно, что последним знаком будет единица.
А тут товарисчи начали оперировать пипсами (от aнгл. аббревиатуры pips), и сами наперебой друг другу противоречат -
одни утверждают, что это обязательно 0.000 1,
другие - что это обязательно 0.00001
И так и нет в пипсюковом лагере согласия.
А мы вот используем пункты. И всё ровно, прозрачно и предельно ясно:
И вот этот элементарный расчёт для пипсофилов превращается в долгие споры и мучительные доказательства обязательности дробления на десять частей.
Только вот что является 1/10 полученного значения - пункт или пипс там до сих пор не определились. Такие вот религиозные войны...
Мы уже со стороны с кофейком наблюдаем. Мы - я и кот. Нам весело.
Один пункт - минимальное и неделимое далее значение цены.
US Treasury казначейские облигации
Eurodallar краткосрочные % ставки
S&P500 индекс
Артем, не 1/10, а 1/32.
В МТ4 нет смысла пункт дробить, так как там
каждая позиция сама по себе.
А вот в МТ5 (имеется в виду неттинг) на любом инструменте
позиция всегда одна. Поэтому при доливках на разных уровнях
итоговая цена позиции может стать дробной.
Вроде как пятизнак на форекс ДЦ придумали.
Допустим, шаги по старым пунктам идут от
поставщика котировок (предположительно).
Можно быть так, что пятый знак в цене -
это действия внутри ДЦ?
US Treasury казначейские облигации
Eurodallar краткосрочные % ставки
S&P500 индекс
Там на каждой страничке справа есть таблички с котировками. Попробуйте разобраться, как вот эти ваши аргументы соотносится, с теми табличками.
Там на каждой страничке справа есть таблички с котировками. Попробуйте разобраться, как вот эти ваши аргументы соотносится, с теми табличками.
Аргумент вообще то был, что пункт это как раз делимая единица.
Спецификация соотносятся именно на прямую.
Разберитесь, причём все, что такое пункт и сколько в пунтке тиков, они же на сленге пипсы.
У каждого инструмента разные спецификации.
Смотри, возьмем к примеру контракт ZT 1⁄8 of 1⁄32 of 1 point
посчитайте сколько тиков(пипсов) в одном пункте?
И напишите мне стоимость одного пункта.
а если вы будите настраивать советник?
сколько будет пунктов в терминале? когда достигнут эти цифры
Сначала посмотрите как там на самом деле курс меняется. Где там эта 1/8 от 1/32? Видел на сарае надпись, а заглянул в сарай, так там все по-другому.
Почему я должен разбираться? Ваш аргумент вот вы и разбирайтесь, как разберетесь - объясните.
Я вот вижу картинку:
Где здесь можно увидеть 1/8 от 1/32? А у одного символа вообще изменение - UNCH. Почему не Point?