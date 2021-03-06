Пункт VS Пипс - страница 64

Artyom Trishkin:

Point() - это тот же pips. Эти понятия равны, и обозначают в итоге одно и то же. Point - это пункт. А для аббревиатуры pips сами ищите расшифровку, надеюсь, будет сложнее выдумать новое определение, вписывающееся в теорию дробных неделимых величин - тут нужно ещё и английский знать, а не придумывать на русском чего душе вздумается.

Не согласен.

Артем, в ювелирке есть единица измерения размера камня - карат. В общепринятом понимании это примерно 0.2 грамма, т.е. все свели к массе, но стоимость бриллианта существенно нелинейно зависит от его массы. Теперь немного в историю термина. Карат - вес зернышка (одной штучки) не помню, какого растения. 

Буквальный перевод (один из вариантов) слова pips - "зёрна". 

Иначе говоря, речь о "зернистости" значения цены (дискретности, минимальном шаге изменения), которая в каждом ДЦ своя. Как раньше у фотоплёнки была ). И какова бы ни была эта "зернистость" (1/10, или 1/32), она соответствует ценам поступающих тиков. ДЦ это обеспечивает сам. Поэтому, тики в мейнстриме. 

Зато на ФОРЕКС цена лота линейно зависит от его объёма )))

 
Алексей Тарабанов:

Речь не о зёрнах и каратах. Речь о пунктах. Один пункт - минимальное и неделимое далее значение цены.

Если двухзначное котирование, то значение одного пункта = 0.01.
Если трёхзначное котирование, то значение одного пункта = 0.001.
Если четырёхзначное котирование, то значение одного пункта = 0.0001.
При пятизначном котировании значение одного пункта = 0.00001,
при двадцатизначном котировании значение одного пункта = 0.00000000000000000001

И, да, не обязательно, что последним знаком будет единица.

А тут товарисчи начали оперировать пипсами (от aнгл. аббревиатуры pips), и сами наперебой друг другу противоречат -
одни утверждают, что это обязательно 0.000 1,
другие - что это обязательно 0.00001

И так и нет в пипсюковом лагере согласия.

А мы вот используем пункты. И всё ровно, прозрачно и предельно ясно:

Прибыль в значении цены = цена_закрытия - цена_открытия.
Прибыль в пунктах = (цена_закрытия - цена_открытия) / пункт

И вот этот элементарный расчёт для пипсофилов превращается в долгие споры и мучительные доказательства обязательности дробления на десять частей.
Только вот что является 1/10 полученного значения - пункт или пипс там до сих пор не определились. Такие вот религиозные войны...

Мы уже со стороны с кофейком наблюдаем. Мы - я и кот. Нам весело.

 
Artyom Trishkin:

Один пункт - минимальное и неделимое далее значение цены.

US Treasury казначейские облигации

Eurodallar   краткосрочные % ставки

S&P500       индекс

Artyom Trishkin:

Артем, не 1/10, а 1/32. 

 
Подолью немного масла в огонь (попкорн поджарить)))
В МТ4 нет смысла пункт дробить, так как там
каждая позиция сама по себе.
А вот в МТ5 (имеется в виду неттинг) на любом инструменте
позиция всегда одна. Поэтому при доливках на разных уровнях
итоговая цена позиции может стать дробной.
 
И тогда еще вопрос в общий замес.
Вроде как пятизнак на форекс ДЦ придумали.
Допустим, шаги по старым пунктам идут от
поставщика котировок (предположительно).
Можно быть так, что пятый знак в цене -
это действия внутри ДЦ?
 
Roman:

US Treasury казначейские облигации

Eurodallar   краткосрочные % ставки

S&P500       индекс

Там на каждой страничке справа есть таблички с котировками. Попробуйте разобраться, как вот эти ваши аргументы соотносится, с теми табличками.  

 
Dmitry Fedoseev:

Там на каждой страничке справа есть таблички с котировками. Попробуйте разобраться, как вот эти ваши аргументы соотносится, с теми табличками.  

Аргумент вообще то был, что пункт это как раз делимая единица.
Спецификация соотносятся именно на прямую.
Разберитесь, причём все, что такое пункт и сколько в пунтке тиков, они же на сленге пипсы.
У каждого инструмента разные спецификации. 
Смотри, возьмем к примеру контракт ZT  1of 132 of 1 point
посчитайте сколько тиков(пипсов) в одном пункте?
И напишите мне стоимость одного пункта.

а если вы будите настраивать советник?

эксперт

сколько будет пунктов в терминале? когда достигнут эти цифры

 
Сначала посмотрите как там на самом деле курс меняется. Где там эта 1/8 от 1/32? Видел на сарае надпись, а заглянул в сарай, так там все по-другому.

Почему я должен разбираться? Ваш аргумент вот вы и разбирайтесь, как разберетесь - объясните.

Я вот вижу картинку:

Где здесь можно увидеть 1/8 от 1/32? А у одного символа вообще изменение - UNCH. Почему не Point

