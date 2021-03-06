Пункт VS Пипс - страница 67

Artyom Trishkin:

Пункт - как раз неделимая единица. А вот если хочется распилить значение пункта, то вводится иная единица.

Один человек (пункт). Неделимая единица - человек (пункт).
Две части человека (2 * 1/2 непункта) - уже не человек (не пункт), а останки (сами придумайте обозначение этой величины - может жмурик?).
Вот останки могут быть частью человека (сами придумайте обозначение этой величины), а человек (пункт) не может быть половинкой человека (пункта).

Надеюсь так понятно?

Назовите останки человека иной единицей (пипсами), так понятнее будет ))

ЗЫ
Ладно, вижу через n-ное количество страниц тут не пришло прозрение.
Когда посчитаете количество пипсов в ZT контракте, и сколько стоит один пункт, может что и дойдёт до всех вас.

 
Artyom Trishkin:

Пункт - минимальное значение котировки. Тик - событие. Зачем мокрое с твёрдым сравнивать?

Не совсем, есть два вида тиков. Тик как событие и размер тика - он в свойствах символа.

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 

Он обычно равен Point, у некоторых символов больше, но меньше не бывает.

 
Поражаюсь глубоким "знаниям" некоторых местных "гуру". Куда мир катится?
 
В терминале загляните в свойства символа. А то, что вы не можете объяснить  как соотносятся реальные котировки и всякие 1/8 и 1/32 какого-то пункта, это уже понятно. Сейчас  все так аргументируют.

input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips) = 500 пунктов у вас в терминале закроет вашу позицию 

 
Ну дык. Если человек хочет аргументированно изъясняться, то он приводит верные данные. Он привёл тик(пипс). Значит - он именно так и считает. А просто тик - это событие однозначно. И мой ответ ему был на его утверждение о равности тика и некоего пипса, о которых (пипсах), кстати, господа гуру сами никак не договорятся в своём клубе. Хотел бы оперировать значением тика (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), или минимальным изменением цены (SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) - так бы и выражался, верно же?

 
Да что ж такое-то... Считайте количество пунктов между двумя горизонтальными линиями - цены видно слева. А количество, которое считает терминал - видно в надписи.


А то, что какой-то странный программист, взял, и умножил входные параметры - это его дело. Он их может, если захочет, умножить и на 14736590 - это будет для вас аргументом? Тады ой...

А что с мониторингом? Там pipsы, которых как-бы нет
мне без разницы - кто там умножает . я руководствуюсь от эксперта и терминала.

в терминале в пунктах расчёт - у эксперта свой расчёт.

input int    InpTakeProfit    =50;  // Take Profit (in pips) я же здесь не в пишу 500. и буду ждать 500 пунктов. И думать почему же моя позиция не закрылась
 

 
Да, тик это минимальное изменение цены TICK_SIZE, тик как событие в данном случае не уместно применять.
Далее N - TICK_SIZE умножайте на TICK_VALUE и получите стоимость одного пункта, раз вам на языке mql более понятней.
Повторю, что пипс это сленг пришедший из другой области, TICK_SIZE == пипс  ))

Кстати вопрос на засыпку, почему скальпинг называют пипсовкой? ))

