Пункт VS Пипс - страница 144
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при чем тут "дробные неделимые значения" ?
Потому, что пункт - минимальное неделимое.
пункт МТ - да
pips - нет
Вы не найдете брокера (или мониторинг) который указывал бы свои торговые условия в "пунктах МТ", потому что это переменная величина - это минимальная шкала, которая изменяется, а измерять спред/своп/прибыль/убыток/ в непостоянной величине нет смысла.
пс. и только метаквоты "особенные" (
вот поэтому pips остается постоянной величиной, а point МТ уменьшается
попробуйте решить предельно простую задачу -- "pip -- percentage in point" -- point здесь что? -- и у вас point это что?
попробуйте решить предельно простую задачу -- "pip -- percentage in point" -- point здесь что? -- и у вас point это что?
вы сначала покажите брокера с неделимыми пунктами - "поинтами МТ")
а потом я вам решу эту задачку
вы сначала покажите брокера с "поинтами МТ")
а потом я вам решу эту задачку
да, не надо мне делать одолжений -- мне фиолетово ваше понимание.
да, не надо мне делать одолжений -- мне фиолетово ваше понимание.
то есть для себя вы решили что 0,1% = 0,01% правильно?
а попробуйте решить задачку на шестизнаке?)
0,1% будет равен 0,001% ?
Трети раз. Предыдущие два раза вопрос устойчиво игнорировался. Где здесь пипсы?
С первой и второй строкой - понятно. А вот с третьей? Никогда не смотрел на этот символ. Не знаю, каким он был раньше. Видя выше 5-ти 3-х знак, для XAUUSD надо отступить один знак влево?
Где определение пипса, которое можно было бы применить и понять, где у XAUUSD пипс, а не гадать на кофейной гуще по аналогии.
Трети раз. Предыдущие два раза вопрос устойчиво игнорировался. Где здесь пипсы?
здесь нет пипсов)
то есть для себя вы решили что 0,1% = 0,01% правильно?
а попробуйте решить задачку на шестизнаке?)
0,1% будет равен 0,001% ?
Альпари "Калькулятор трейдера"
-- английский первод
-- на русском
пункт и пип -- одно и тоже
для универсальности -- показан в 4-х знаке