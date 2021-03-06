Пункт VS Пипс - страница 144

Taras Slobodyanik:

при чем тут "дробные неделимые значения" ?

Потому, что пункт - минимальное неделимое. 
 
Artyom Trishkin:
Потому, что пункт - минимальное неделимое. 

пункт МТ - да

pips - нет

 

Вы не найдете брокера (или мониторинг) который указывал бы свои торговые условия в "пунктах МТ", потому что это переменная величина - это минимальная шкала, которая изменяется, а измерять спред/своп/прибыль/убыток/ в непостоянной величине нет смысла.

пс. и только метаквоты "особенные" (

 
Taras Slobodyanik:

вот поэтому pips остается постоянной величиной, а point МТ уменьшается

попробуйте решить предельно простую задачу -- "pip -- percentage in point" -- point здесь что? -- и у вас point это что?

 
Andrey F. Zelinsky:

попробуйте решить предельно простую задачу -- "pip -- percentage in point" -- point здесь что? -- и у вас point это что?

вы сначала покажите брокера с неделимыми пунктами - "поинтами МТ")

а потом я вам решу эту задачку

 
Taras Slobodyanik:

вы сначала покажите брокера с "поинтами МТ")

а потом я вам решу эту задачку

да, не надо мне делать одолжений -- мне фиолетово ваше понимание.

 
Andrey F. Zelinsky:

да, не надо мне делать одолжений -- мне фиолетово ваше понимание.

то есть для себя вы решили что 0,1% = 0,01% правильно?

а попробуйте решить задачку на шестизнаке?)
0,1% будет равен 0,001% ?

 

Трети раз. Предыдущие два раза вопрос устойчиво игнорировался. Где здесь пипсы?


С первой и второй строкой - понятно. А вот с третьей? Никогда не смотрел на этот символ. Не знаю, каким он был раньше. Видя выше 5-ти 3-х знак, для XAUUSD надо отступить один знак влево?

Где определение пипса, которое можно было бы применить и понять, где у XAUUSD пипс, а не гадать на кофейной гуще по аналогии.

 
Dmitry Fedoseev:

Трети раз. Предыдущие два раза вопрос устойчиво игнорировался. Где здесь пипсы?


здесь нет пипсов)

 
Taras Slobodyanik:

то есть для себя вы решили что 0,1% = 0,01% правильно?

а попробуйте решить задачку на шестизнаке?)
0,1% будет равен 0,001% ?

Альпари "Калькулятор трейдера"

-- английский первод

-- на русском

пункт и пип -- одно и тоже

для универсальности -- показан в 4-х знаке

