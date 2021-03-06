Пункт VS Пипс - страница 168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да при чем тут платформа. Как вы понять не можете.
Здесь на форуме(русскоязычном), прям здесь в ветках. Будем общаться по нашему, а не по ихнему.
Чуть выше человек поставил задачу про Петю и Васю, которые наторговали по 100 разных пунктов.
Так и происходит сейчас на "русскоязычном форуме", благодаря метаквотам, путающим основные понятия.
Ответ на нее (задачу) только один - считать прибыль нужно так же как все брокеры, как все мониторинги, как все англоязычные трейдеры (в один и тех же единицах) - pips.
Именно для этого существует понятие процентного пункта (pips), это стандартная величина как метр или сантиметр.
И только мониторинг Метаквот отличается от всех тем что тут 1 метр = 1 сантиметру.
А когда появится шестизнак, то в Сигналах, 1 метр станет равен 1 миллиметру.
Уних там пинты, дюймы ,мили.
У нас по другому.
если бы)
написание и произношение "пипс" одно и тоже, что "у них" что "у вас"
проблема не в том, как понимают пункты "околофорексники" или "программисты"
а то, что люди из разных точек мира используют эти понятия по своему, так, как учит ихние брокеры/учителя/статьи......
каждый клиент несет свое понимание понятия "пипс" или "пункт"
так для "некоторого" населения пипс это 5 знаков, а для некоторых это 4 знака.
Важно прийти к единому понятию Point() в терминале и языке программирования как величина последнего известного знака после запятой (а это вычисляется понятием Digits)
любое значение цены/стопов ..... вычисляется от Текущая цена +- ХХХХ *Point()
Вечные споры - кто прав, кто виноват.
Вечные споры, кто тут трейдер , а кто "околофорекс".
Каждый бьет себя в груди, что он знает больше и именно он знает, как правильно.....
Чуть выше человек поставил задачу про Петю и Васю, которые наторговали по 100 разных пунктов.
Так и происходит сейчас на "русскоязычном форуме", благодаря метаквотам, путающим основные понятия.
Ответ на нее (задачу) только один - считать прибыль нужно так же как все брокеры, как все мониторинги, как все англоязычные трейдеры (в один и тех же единицах) - pips.
Именно для этого существует понятие процентного пункта (pips), это стандартная величина как метр или сантиметр.
И только мониторинг Метаквот отличается от всех тем что тут 1 метр = 1 сантиметру.
А когда появится шестизнак, то в Сигналах, 1 метр станет равен 1 миллиметру.
если бы)
написание и произношение "пипс" одно и тоже, что "у них" что "у вас"
Тарас, просветите нас для одназначности!
Если EURUSD = 1,11197 , то целое - "1," это пункт? "1,11" - это pips (тоесть - 111pips)? 111197 - points?
уже писал страниц 100 назад)
Для начала, давайте забудем, на время, о том что есть МетаТрейдер и в нём есть _Point.
Для йены пипс - это одна сотая от йены, то есть второй разряд.
Если котировки 6-ти значные то пипс = 1,00
Английская Вики:
Electronic trading platforms have brought greater price transparency and price competition to the foreign exchange markets.[4] Several trading platforms have extended the quote precision for most of the major currency pairs by an additional decimal point; the rates are displayed in 1/10 pip.
При переводе на русский, слово Пипс перевели как Пункт (или Процентный Пункт).
И только в Сервисах МетаКвотов (и в МетаТрейдере), пипс понимается как point_MT.
И именно МетаКвоты ввели всех в заблуждение и теперь "не участвуют в религиозных войнах".
пс. то есть нужно либо убрать упоминание пипса в МТ и в Сигналах, либо привести его к международному стандарту, либо дать своё (метаквотовское) определение (прописать в документации).
....
Для йены пипс - это одна сотая от йены, то есть второй разряд.
В целом я с Вами согласен. И в первую очередь и с претензиями к MQ.
Но вот теперь объясните нам на пальцах, это с какого перепуга пипс в одном случае одна сотая от одной сотой целого, а в другом - одна сотая уже от целого?
В целом я с Вами согласен. И в первую очередь и с претензиями к MQ.
Но вот теперь объясните нам на пальцах, это с какого перепуга пипс в одном случае одна сотая от одной сотой целого, а в другом - одна сотая уже от целого?
это не ко мне
могу еще подкинуть - на индексах 1 пипс тоже равен 1% от целого)
Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен, котировок ценных бумаг и валют на биржах [1].
Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.
С форекс парами более менее понятно. Точнее не понятно. Открываем EURZAR . Цена 16,15485 аск на 1350 пунктов выше. Как это понять ? очень просто. Указано 5 знаков значит спред = 0,01350.
Открываем UsdRub 61.450. Спред 410 пунктов. Т.е. 0,410.
Берем биржу. Инструмент Si 3.20 бид 67856 спред 2 пункта. По логике 4-х значников это 0,0002. На самом деле он = 2.
RTS. Цена - 162580, спред 20 пунктов. И все понимают что аск = цена +20.
Слушаем новости экономики. Банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов. По логике если пункт равен 0,0001 то получится бред. А так все понимают, ставка везде указана как 7,00% или 1,25%. 25 пунктов это 0,25% Вопросов ни у кого не возникает.
Ну если на крипту перейдем там вообще красота поиздеваться над "любителями международных стандартов".
Что касается международных стандартов, то скажите, может ли человек жить при температуре 110 градусов ? Окажется что в Америке может и при 150 и при этом отлично себя чувствовать .
Также предлагаю вам родителей называть "родитель 1" и "родитель 2" А что ? "Весь цивилизованный мир так сейчас делает"
Понял, никто не знаком с международной системой измерений "СИ", сменившей любимую СГС (сантиметр, градус, секунда) лет 60 назад.