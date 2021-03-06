Пункт VS Пипс - страница 168

Aleksandr Yakovlev:

Да при чем тут платформа. Как вы понять не можете.

Здесь на форуме(русскоязычном), прям здесь в ветках. Будем общаться по нашему, а не по ихнему.

Чуть выше человек поставил задачу про Петю и Васю, которые наторговали по 100 разных пунктов.
Так и происходит сейчас на "русскоязычном форуме", благодаря метаквотам, путающим основные понятия.

Ответ на нее (задачу) только один - считать прибыль нужно так же как все брокеры, как все мониторинги, как все англоязычные трейдеры (в один и тех же единицах) - pips.
Именно для этого существует понятие процентного пункта (pips), это стандартная величина как метр или сантиметр.

И только мониторинг Метаквот отличается от всех тем что тут 1 метр = 1 сантиметру.
А когда появится шестизнак, то в Сигналах, 1 метр станет равен 1 миллиметру.


Уних там пинты, дюймы ,мили.
У нас по другому.

если бы)
написание и произношение "пипс" одно и тоже, что "у них" что "у вас"

проблема не в том, как понимают пункты "околофорексники" или "программисты" 

а то, что люди из разных точек мира используют эти понятия по своему, так, как учит ихние брокеры/учителя/статьи......

каждый клиент несет свое понимание понятия "пипс" или "пункт"

так для "некоторого" населения пипс это 5 знаков, а для некоторых это 4 знака.

Важно прийти к единому понятию Point() в терминале и языке программирования как величина последнего известного знака после запятой (а это вычисляется понятием Digits)

любое значение цены/стопов ..... вычисляется от Текущая цена +- ХХХХ *Point() 



Вечные споры - кто прав, кто виноват. 

Вечные споры, кто тут трейдер , а кто "околофорекс". 

Каждый бьет себя в груди, что он знает больше и именно он знает, как правильно..... 

 
Taras Slobodyanik:

Чуть выше человек поставил задачу про Петю и Васю, которые наторговали по 100 разных пунктов.
Так и происходит сейчас на "русскоязычном форуме", благодаря метаквотам, путающим основные понятия.

Ответ на нее (задачу) только один - считать прибыль нужно так же как все брокеры, как все мониторинги, как все англоязычные  трейдеры (в один и тех же единицах) - pips.
Именно для этого существует понятие процентного пункта (pips), это стандартная величина как метр или сантиметр.

И только мониторинг Метаквот отличается от всех тем что тут 1 метр = 1 сантиметру.
А когда появится шестизнак, то в Сигналах, 1 метр станет равен 1 миллиметру.


если бы)
написание и произношение "пипс" одно и тоже, что "у них" что "у вас"


Тарас, просветите нас для одназначности!

Если EURUSD = 1,11197 ,  то целое - "1," это пункт?  "1,11" - это pips (тоесть - 111pips)?  111197 - points?

уже писал страниц 100 назад)


Для начала, давайте забудем, на время, о том что есть МетаТрейдер и в нём есть _Point.


Пипс это английская аббревиатура - pips (percentage in point, price interest point).
Для доллара пипс - это одна сотая от цента, то есть для долларовых котировок это четвертый разряд.
Для йены пипс - это одна сотая от йены, то есть второй разряд.

Pips - это постоянная величина как килограмм или метр, он не изменяется с увеличением точности котирования.

При увеличении точности котирования, к пипсу добавляется дополнительный разряд после запятой.
Если котировки 4-ех значные то пипс = 1
Если котировки 5-ти значные то пипс = 1,0

Если котировки 6-ти значные то пипс = 1,00

Английская Вики:

Fractional pips
Electronic trading platforms have brought greater price transparency and price competition to the foreign exchange markets.[4] Several trading platforms have extended the quote precision for most of the major currency pairs by an additional decimal point; the rates are displayed in 1/10 pip.

При переводе на русский, слово Пипс перевели как Пункт (или Процентный Пункт).


Теперь вспомним про _Point в МТ.

Когда было 4 разряда, то point_MT был равен 1 pips (или 1 Пункту).
Когда появился 5 разряд (Fractional pips), то point_MT уменьшился в 10 раз, при этом один pips (как стандартная мера) остался таким же, но добавил десятичный разряд после запятой - стал 1,0 pips.  
Когда появится 6 разряд, то  point_MT уменьшится в 100 раз, а к pips-у добавится еще один разряд после запятой 1,00 pips.

Но, так как в МТ не существует понятия Пипс (или Процентный Пункт), то русскоязычное сообщество продолжило и дальше (ошибочно) называть point_MT как Пипс или Пункт. 
Но это не совпадает с англоязычным сообществом, для них pips (Пункт) не равен point_MT.

Я уже показывал скриншоты брокеров, банков, мониторингов - у всех дробный Пункт (pips).

И только в Сервисах МетаКвотов (и в МетаТрейдере), пипс понимается как point_MT.
И именно МетаКвоты ввели всех в заблуждение и теперь "не участвуют в религиозных войнах".


пс. то есть нужно либо убрать упоминание пипса в МТ и в Сигналах, либо привести его к международному стандарту, либо дать своё (метаквотовское) определение (прописать в документации).

Taras Slobodyanik:

Для доллара пипс - это одна сотая от цента, то есть для долларовых котировок это четвертый разряд.
Для йены пипс - это одна сотая от йены, то есть второй разряд.
В целом я с Вами согласен. И в первую очередь и с претензиями к MQ.

Но вот теперь объясните нам на пальцах, это с какого перепуга пипс в одном случае одна сотая от одной сотой целого, а в другом - одна сотая уже от целого?

 
Сергей Таболин:

В целом я с Вами согласен. И в первую очередь и с претензиями к MQ.

Но вот теперь объясните нам на пальцах, это с какого перепуга пипс в одном случае одна сотая от одной сотой целого, а в другом - одна сотая уже от целого?

это не ко мне

могу еще подкинуть - на индексах 1 пипс тоже равен 1% от целого)

 
168 страниц... к чему пришли?
 

Пункт (от лат. punctum «точка»; сленговое  пипс от англ. pip — percentage in point «соответствующая процентная доля») в экономике — минимальное изменение показателя, когда более мелких изменений для данного показателя не предусмотрено. Одному пункту соответствует единичное изменение самой последней публикуемой цифры показателя. В пунктах измеряют колебания цен,  котировок ценных бумаг и валют на биржах [1].

Например, если показатель публикуется с двумя знаками после запятой, то один пункт составит изменение на 0,01. Изменение цены с 30,15 до 30,25 можно интерпретировать как рост на 10 пунктов. В свою очередь 100 пунктов называют фигурой. Т. е. рост на 100 пунктов (на 1 доллар) с 30,15 до 31,15 = рост на одну фигуру.

С форекс парами более менее понятно. Точнее не понятно. Открываем EURZAR . Цена 16,15485 аск на 1350 пунктов выше. Как это понять ? очень просто.  Указано 5 знаков значит спред = 0,01350. 

Открываем UsdRub 61.450. Спред 410 пунктов. Т.е. 0,410.

Берем биржу. Инструмент Si 3.20  бид 67856 спред 2 пункта. По логике 4-х значников это 0,0002. На самом деле он = 2. 

RTS.  Цена  - 162580, спред 20 пунктов. И все понимают что аск = цена +20. 

Слушаем новости экономики. Банк Австралии поднял ставку на 25 базисных пунктов. По логике если пункт равен 0,0001 то получится бред. А так все понимают, ставка везде указана как 7,00% или 1,25%. 25 пунктов это 0,25% Вопросов ни у кого не возникает. 

Ну если на крипту перейдем там вообще красота поиздеваться над "любителями международных стандартов". 

Что касается международных стандартов, то скажите, может ли человек жить при температуре 110 градусов ? Окажется что в Америке может и при 150 и при этом отлично себя чувствовать .

Также предлагаю вам родителей называть "родитель 1" и "родитель 2" А что ? "Весь цивилизованный мир так сейчас делает" 

 
Интересно, кто-нибудь знает, почему кГц - с маленькой буковки начинается, большой продолжается и маленькой заканчивается? А ГГц делает примерно то же самое, но начинает с большой? 3 минуты на ответ, чтобы демонстрировать свои знания, а не умение читать. 
 

Понял, никто не знаком с международной системой измерений "СИ", сменившей любимую СГС (сантиметр, градус, секунда) лет 60 назад. 

