Пункт он не меткаквотовский, он настоящий. А до пипса мне вообще никакого дела нет и до прибыли в пунктах (или пипсах). Мне это показатель что есть он, что нет его.
"pips" в таблицах удобней использовать - короткое слово.
1. Пункт не является переменной величиной, а как раз является постоянной величиной, показывающий особенность торговых условий, предоставляемых тем или иным брокером, показывает точность котирования.2. Не знаю какие конкретно организации. Наверно потому что они не меняли точность котирования.
я так понимаю - 1пункт это 1 копейка . что есть меньше копейки?
вы понимаете не верно. курите тему, пока не вкурили...
1. Потому что пункт, это минимальная единица измерения величины курса. Это определение пункта было еще при царе Горохе.
Это утверждение подразумевает Пункт как минимальное изменение на 1 процент, и этот процент как неизменную величину.
Иначе нет смыла в Пунктах - без постоянства вы не сможете сравнивать прибыль в Пунктах.
2. Конкретно в каких? А то может быть и нет.
Конкретно, откройте любого брокера, банк, мониторинг - везде Пункт дробный (1,0 если пять знаков, 1,00 если шесть), а если Пункт целый, то цены в четырёх знаках.
1. Пункт не является переменной величиной, а как раз является постоянной величиной, показывающий особенность торговых условий, предоставляемых тем или иным брокером, показывает точность котирования.
вот условия брокера в настоящих Пунктах (можете открыть любого брокера)
А пункты и не используются для сравнения прибыли и выражения прибыли.
Если открыть любого, то у любогоне будет дробного пункта.
я так понимаю - 1пункт это 1 копейка . что есть меньше копейки?
Нет. Пункт это точность котирования.
вот условия брокера в настоящих Пунктах (можете открыть любого брокера)
Может быть это была первая картинка по теме, которую вы увидели, поэтому она вас так впечатлила. Меня не впечатляет.
Это как это?
А в чем выражается прибыль?
Если открыть любого, то у любогоне будет дробного пункта.
ок - откройте - покажите
Может быть это была первая картинка по теме, которую вы увидели, поэтому она вас так впечатлила. Меня не впечатляет.
эээ.. при чем здесь впечатления?
вы видите дробные Пункты? как вы это объясняете для себя?