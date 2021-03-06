Пункт VS Пипс - страница 157
нет - не вижу . там points написано
а - это точка
вот - только догнал .
надо говорить 100 точек
ведь меньше точки уже нет и больше нет . потому что, больше уже следующая точка
До нашего с Вами рождения и МТ не было. А при его появлении была принята определённая терминология. Вот ими и нужно оперировать, по крайней мере в этой среде.
Угу, а если завтра цену за нефть разработчик предложит измерять в манатах за литр, то так тому и быть. Потому, как система лучшая по функционалу, а на информационно-лингвистическое обеспечение наплевать, главное - программировать удобно. Просто, вводим свой алфавит понятий, совершенно не соответствующий существующему, но при этом использующий прежние термины, используемые повсеместно более 100 лет.
Пора создавать опрос: "Пипс vs Точка".
Слово "Пункт" из прошлого, его уже не трогаем - не актуально стало)))
нет ещё рано
надо что бы точка прижилась - в сленге
Покажите мне (и не только мне) пример MQL-кода, например, разницу цены в пунктах чтобы результат был дробным.
1.03247 - 1.02644 = ???
точка и цена - это разные вещи
точка - может стоить - по разному
Я не кодер - Я трейдер. НЕУЖЕЛИ вы считаете, что в с платформой МТ имеют дело только кодеры?
Вам выписан значок: "Читал документацию к языку MQL"