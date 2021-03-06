Пункт VS Пипс - страница 157

Aleksandr Klapatyuk:

нет - не вижу . там points написано 

а - это точка 

точка

вот - только догнал .

надо говорить 100 точек

Aleksandr Klapatyuk:

ведь меньше точки уже нет и больше нет . потому что, больше уже следующая точка 

 
Сергей Таболин:

До нашего с Вами рождения и МТ не было. А при его появлении была принята определённая терминология. Вот ими и нужно оперировать, по крайней мере в этой среде.

Угу, а если завтра цену за нефть разработчик предложит измерять в манатах за литр, то так тому и быть. Потому, как система лучшая по функционалу, а на информационно-лингвистическое обеспечение наплевать, главное - программировать удобно. Просто, вводим свой алфавит понятий, совершенно не соответствующий существующему, но при этом использующий прежние термины, используемые повсеместно более 100 лет. 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ведь меньше точки уже нет и больше нет . потому что, больше уже следующая точка 

Пора создавать опрос: "Пипс vs Точка".

Слово "Пункт" из прошлого, его уже не трогаем - не актуально стало)))

Vitaly Muzichenko:

Пора создавать опрос: "Пипс vs Точка"

нет ещё рано 

надо что бы точка прижилась - в сленге 

Покажите мне (и не только мне) пример MQL-кода, например, разницу цены в пунктах чтобы результат был дробным.

1.03247 - 1.02644 = ???

Сергей Таболин:

точка и цена - это разные вещи

Aleksandr Klapatyuk:

точка и цена - это разные вещи

точка - может стоить - по разному

 
Сергей Таболин:

Я не кодер - Я трейдер. НЕУЖЕЛИ вы считаете, что в с платформой МТ имеют дело только кодеры?

Вам выписан значок: "Читал документацию к языку MQL"

