Пункт VS Пипс - страница 14

Новый комментарий
 
в общем все понятно, рекламщики придумали делить условно пункт, ведь когда спред был в 2 пункта, а потом появился еще 1 знак после запятой, то было бы странно на баннере писать что спред всего 20 пунктов..(после 2..) и стали писать 0.2.. Появилось сленговое название.. Сейчас некоторые доказывают что это оправдано.. ну флаг в руки, когда появится еще 1 знак эти же убежденные будут на форуме спрашивать а как он называется ? Сразу у рекламщиков лучше спрашивать )) 
 
Nikolay Ivanov:
в общем все понятно, рекламщики придумали делить условно пункт, ведь когда спред был в 2 пункта, а потом появился еще 1 знак после запятой, то было бы странно на баннере писать что спред всего 20 пунктов..(после 2..) и стали писать 0.2.. Появилось сленговое название.. Сейчас некоторые доказывают что это оправдано.. ну флаг в руки, когда появится еще 1 знак эти же убежденные будут на форуме спрашивать а как он называется ? Сразу у рекламщиков лучше спрашивать )) 

Процентный пункт как был процентным так и остался - это неизменная величина.
изменяется  только "минимально-возможное изменение цены"

  • есть "процентные пункты" - pips - percentage in point (или price interest point) - условия брокеров указываются в этих пунктах, банковская система считает в этих пунктах.
  • есть "минимально-возможное изменение цены" - points - советники работают с этими пунктами.

В МТ4 и МТ5 существуют только пункты как "минимально-возможное изменение цены", а "процентных пунктов" нет совсем.

 
Taras Slobodyanik:

Процентный пункт как был процентным так и остался - это неизменная величина.
изменяется  только "минимально-возможное изменение цены"

  • есть "процентные пункты" - pips - percentage in point (или price interest point) - условия брокеров указываются в этих пунктах, банковская система считает в этих пунктах.
  • есть "минимально-возможное изменение цены" - points - советники работают с этими пунктами.

В МТ4 и МТ5 существуют только пункты как "минимально-возможное изменение цены", а "процентных пунктов" нет совсем.


 Речь идет именно о инструментах которые в МТ4 и МТ5. Тут у многих пункты состоят из пипсов..

[Удален]  

 

.

 

.

Обратите внимание на начертание пуков в 5-значных котировках.

Но пункты как раньше понимались, так и понимаются сейчас.

 
Nikolay Ivanov:

 Речь идет именно о инструментах которые в МТ4 и МТ5. Тут у многих пункты состоят из пипсов..

ну, как я понимаю для начала нужно разобраться в терминах.
Тут многие почему-то решили что пипс это нечто мелкое, 1/10 от пункта.

Или же вот пишут что это пук-сленг и вообще нет никаких пипсов)

 
Taras Slobodyanik:

ну, как я понимаю для начала нужно разобраться в терминах.
Тут многие почему-то решили что пипс это нечто мелкое, 1/10 от пункта.

А как тогда ещё назвать пятый знак, ритейловской котировки?  ))
На западных биржевых рынках, пункты делят пипсами.

 
Олег avtomat:


Обратите внимание на начертание пуков в 5-значных котировках.

Но пункты как раньше понимались, так и понимаются сейчас.


этот интерфейс адаптирован уже. А мы говорим про реальность.


Roman:

А как тогда ещё назвать пятый знак, ритейловской котировки?  ))
На западных биржевых рынках, пункты делят пипсами. 

А если появится 6ой знак, как его будут называть? А если знак всего 1 ?  А если знака вообще нет? А если их 10? Как вы сможете назвать мин единицу цены в каждом конкретном случае ?

 
Roman:

А как тогда ещё назвать пятый знак, ритейловской котировки?  ))
На западных биржевых рынках, пункты делят пипсами.

наоборот)

pips - это и есть Процентный Пункт и на "западных биржевых рынках" никто не делит Пипс)
пишут 2.5 pips или 0.5 pips - это значит 2,5 процентных пункта или 0,5 процентных пункта

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Атом это атом а нуклон это нуклон, вещи надо называть своими именами... И атом это не тот пункт который нуклон...

Будет 6 знаков или 20 каждому знаку будет дано свое название, тысячные или двадцати тысячные... Когда будут тогда и назовут...

Сейчас есть счета с 2 и 4 знаками и минимальное изменение в них считается в пунктах и есть 5ти значные счета минимальным изменением в которых считиется пипс. Не зависимо от того нравиться это комуто или нет..

Есть тара для жидкости объем которой считается в литрах (ведро, бочка, бак) и есть тара для жидкости объем которой считается в милилитрах (шприц, пузырек, минзурка)

Глупо считать обьем шприца в литрах...

Ну так и называйте 5-й знак минипунктом. А далее будет мили, микро, нано... А потом что?

6 или 26, не имеет значения. Последний знак - это и будет пункт.

У меня тоже кончилась терпячка читать эту галиматью-отсебятину, выдаваемую за истину с распирающей гордостью от собственной "умности".

Пипсуйте, нануйте в своё удовольствие. Тешьте своё самолюбие... ;)

 
Сергей Таболин:

Пипсуйте, нануйте в своё удовольствие. Тешьте своё самолюбие... ;)

откройте сайт своего брокера на английском языке - и вы увидите всё в пипсах)

потешьте своё самолюбие

1...789101112131415161718192021...169
Новый комментарий