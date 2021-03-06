Пункт VS Пипс - страница 14
в общем все понятно, рекламщики придумали делить условно пункт, ведь когда спред был в 2 пункта, а потом появился еще 1 знак после запятой, то было бы странно на баннере писать что спред всего 20 пунктов..(после 2..) и стали писать 0.2.. Появилось сленговое название.. Сейчас некоторые доказывают что это оправдано.. ну флаг в руки, когда появится еще 1 знак эти же убежденные будут на форуме спрашивать а как он называется ? Сразу у рекламщиков лучше спрашивать ))
Процентный пункт как был процентным так и остался - это неизменная величина.
изменяется только "минимально-возможное изменение цены"
В МТ4 и МТ5 существуют только пункты как "минимально-возможное изменение цены", а "процентных пунктов" нет совсем.
Речь идет именно о инструментах которые в МТ4 и МТ5. Тут у многих пункты состоят из пипсов..
Обратите внимание на начертание пуков в 5-значных котировках.
Но пункты как раньше понимались, так и понимаются сейчас.
ну, как я понимаю для начала нужно разобраться в терминах.
Тут многие почему-то решили что пипс это нечто мелкое, 1/10 от пункта.
Или же вот пишут что это пук-сленг и вообще нет никаких пипсов)
А как тогда ещё назвать пятый знак, ритейловской котировки? ))
На западных биржевых рынках, пункты делят пипсами.
этот интерфейс адаптирован уже. А мы говорим про реальность.
А если появится 6ой знак, как его будут называть? А если знак всего 1 ? А если знака вообще нет? А если их 10? Как вы сможете назвать мин единицу цены в каждом конкретном случае ?
наоборот)
pips - это и есть Процентный Пункт и на "западных биржевых рынках" никто не делит Пипс)
пишут 2.5 pips или 0.5 pips - это значит 2,5 процентных пункта или 0,5 процентных пункта
Атом это атом а нуклон это нуклон, вещи надо называть своими именами... И атом это не тот пункт который нуклон...
Будет 6 знаков или 20 каждому знаку будет дано свое название, тысячные или двадцати тысячные... Когда будут тогда и назовут...
Сейчас есть счета с 2 и 4 знаками и минимальное изменение в них считается в пунктах и есть 5ти значные счета минимальным изменением в которых считиется пипс. Не зависимо от того нравиться это комуто или нет..
Есть тара для жидкости объем которой считается в литрах (ведро, бочка, бак) и есть тара для жидкости объем которой считается в милилитрах (шприц, пузырек, минзурка)
Глупо считать обьем шприца в литрах...
Ну так и называйте 5-й знак минипунктом. А далее будет мили, микро, нано... А потом что?
6 или 26, не имеет значения. Последний знак - это и будет пункт.
У меня тоже кончилась терпячка читать эту галиматью-отсебятину, выдаваемую за истину с распирающей гордостью от собственной "умности".
Пипсуйте, нануйте в своё удовольствие. Тешьте своё самолюбие... ;)
Пипсуйте, нануйте в своё удовольствие. Тешьте своё самолюбие... ;)
откройте сайт своего брокера на английском языке - и вы увидите всё в пипсах)
потешьте своё самолюбие