Roman:

Достаточно будет изменить название устаревшей функции Point(), на название то что она возвращает в действительности.
А именно вещественная разрядность котировки. Не целочисленная, как тут кто то путает, а вещественная.

Слово point имеет очень большое количество значений. Поэтому просто представьте, что это не тот point, о котором думаете вы. 

 
Point() возвращает значение одного пункта котировки.

И отстаньте ж вы наконец от технического термина в MQL- не для вас он.

Он нужен для выполнения расчётов. Он не соответствует тем сленговым пунктам, которыми оперируете вы.

И он вводит в заблуждение лишь вас. Просто потому, что вы технический термин из MQL пытаетесь проецировать на трейдерский сленг.

Отстаньте от пункта MQL - н е    д л я    в а с    о н    с у щ е с т в у е т. Он - для расчётов внутри программы.

Хватит уже тень на плетень наводить.

 


Кстати, о птичках. Надо бы исправить на Points в английской версии.

 
Dmitry Fedoseev:

Кстати о птичках... о профессиональных сферах. На примере бухгалтерии.
Купленный, оплаченный товар, лежащий на своем складе не считается расходом.
Оказанные услуги или отгруженный товар, но не оплаченные, считается прибылью. 

И кому такое надо?

Это называется дебет и кредит.
Кстати о птичках, в профессиональной сфере, если вы не знали, то биржевой отчёт ваших доходов и расходов, как раз из дебет и кредит и состоит )) 

Artyom Trishkin:

А что это?

 
Вы там как-нибудь без меня с этим "профессионализмом".

 
Пункт не я придумал, это не сленг.
Во всём мире пункт это делимая единица, которая определяется из спецификации актива.
И только в mql это якобы теперь технический термин, вводящий всех пользователей в заблуждение.
В общем мне всё понятно, что вы противоречите своим словам, о том что вы за чистоту понимания у программистов, простых базовых терминов.
Не хочу больше это обсуждать, ей богу надоело ))

 
Dmitry Fedoseev:

А что это?

Не было картинки
 
Roman:


Пункт не я придумал, это не сленг.
Во всём мире пункт это делимая единица, которая определяется из спецификации актива.
И только в mql это якобы теперь технический термин, вводящий всех пользователей в заблуждение.
В общем мне всё понятно, что вы противоречите своим словам, о том что вы за чистоту понимания у программистов, простых базовых терминов.
Не хочу больше это обсуждать, ей богу надоело ))

Где я противоречу своим словам?
Ссылку.
