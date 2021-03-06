Пункт VS Пипс - страница 126
Достаточно будет изменить название устаревшей функции Point(), на название то что она возвращает в действительности.
А именно вещественная разрядность котировки. Не целочисленная, как тут кто то путает, а вещественная.
Слово point имеет очень большое количество значений. Поэтому просто представьте, что это не тот point, о котором думаете вы.
Point() возвращает значение одного пункта котировки.
И отстаньте ж вы наконец от технического термина в MQL- не для вас он.
Он нужен для выполнения расчётов. Он не соответствует тем сленговым пунктам, которыми оперируете вы.
И он вводит в заблуждение лишь вас. Просто потому, что вы технический термин из MQL пытаетесь проецировать на трейдерский сленг.
Отстаньте от пункта MQL - н е д л я в а с о н с у щ е с т в у е т. Он - для расчётов внутри программы.
Хватит уже тень на плетень наводить.
.
Кстати, о птичках. Надо бы исправить на Points в английской версии.
Кстати о птичках... о профессиональных сферах. На примере бухгалтерии.
Купленный, оплаченный товар, лежащий на своем складе не считается расходом.
Оказанные услуги или отгруженный товар, но не оплаченные, считается прибылью.
И кому такое надо?
Это называется дебет и кредит.
Кстати о птичках, в профессиональной сфере, если вы не знали, то биржевой отчёт ваших доходов и расходов, как раз из дебет и кредит и состоит ))
А что это?
Вы там как-нибудь без меня с этим "профессионализмом".
Пункт не я придумал, это не сленг.
Во всём мире пункт это делимая единица, которая определяется из спецификации актива.
И только в mql это якобы теперь технический термин, вводящий всех пользователей в заблуждение.
В общем мне всё понятно, что вы противоречите своим словам, о том что вы за чистоту понимания у программистов, простых базовых терминов.
Не хочу больше это обсуждать, ей богу надоело ))
А что это?
