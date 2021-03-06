Пункт VS Пипс - страница 155

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Без понятия как это относится с мт. Это пример,что не все думают одинаково

)))))

Что не все думают одинаково - это видно и по этой ветке, и по опросу )))

И это хорошо в принципе.

Но терминология (здесь говорим о МТ и MQL) должна быть одна для всех разнодумающих ;)

[Удален]  
Сергей Таболин:

)))))

Что не все думают одинаково - это видно и по этой ветке, и по опросу )))

И это хорошо в принципе.

Но терминология (здесь говорим о МТ и MQL) должна быть одна для всех разнодумающих ;)

Да,и она сформирована до MQ

 
Сергей Таболин:

)))))

Что не все думают одинаково - это видно и по этой ветке, и по опросу )))

И это хорошо в принципе.

Но терминология (здесь говорим о МТ и MQL) должна быть одна для всех разнодумающих ;)

Вы же не считаете, что для каждой платформы своя терминология? А если трейдер торгует на 2-3-х платформах, то у него и 2-3 терминологии на одно и тоже слово?

А если встретились где-то на слёте трейдеров, то каждому нужно бейджик на какой он платформе торгует и сколько у него знаков по символу, чтоб применять терминологию его платформы?

Ответ:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Пунк VS Пипс

Vladimir Baskakov, 2019.11.14 08:51

Да,и она сформирована до MQ

И остаётся неизменной на протяжении столетия
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вы же не считаете, что для каждой платформы своя терминология? А если трейдер торгует на 2-3-х платформах, то у него и 2-3 терминологии на одно и тоже слово?

А если встретились где-то на слёте трейдеров, то каждому нужно бейджик на какой он платформе торгует и сколько у него знаков по символу, чтоб применять терминологию его платформы?

Ответ:

И остаётся неизменной на протяжении столетия

О чем и речь. Где первоисточник? 

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вы же не считаете, что для каждой платформы своя терминология? А если трейдер торгует на 2-3-х платформах, то у него и 2-3 терминологии на одно и тоже слово?

А если встретились где-то на слёте трейдеров, то каждому нужно бейджик на какой он платформе торгует и сколько у него знаков по символу, чтоб применять терминологию его платформы?

Ответ:

И остаётся неизменной на протяжении столетия

Ну так и да )))

До тех пор пока не будут приняты единые термины для всех платформ (вопрос: кто будет их принимать? явно нужен единый центр стандартизации. кто будет его создавать?)), придётся каждый раз уточнять что именно разработчик вкладывает в такой-то термин.

Но мы на площадке MQ, и здесь приняты именно такие значения терминов. Это просто нужно принять (или смириться ;) :):):) )

 
Сергей Таболин:

Ну так и да )))

До тех пор пока не будут приняты единые термины для всех платформ (вопрос: кто будет их принимать? явно нужен единый центр стандартизации. кто будет его создавать?)), придётся каждый раз уточнять что именно разработчик вкладывает в такой-то термин.

Но мы на площадке MQ, и здесь приняты именно такие значения терминов. Это просто нужно принять (или смириться ;) :):):) )

Они давно приняты, и ими везде пользуются. А то, что вы называете десятую часть пункта целым, то это уже проблемы вопрошающего, а не окружающих. Эта десятая часть даже в терминале отображается маленькой циферкой.

Есть категория людей, которая вводит в заблуждение и этим наслаждается, но мы будет умнее и фильтровать информацию



[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Они давно приняты, и ими везде пользуются. А то, что вы называете десятую часть пункта целым, то это уже проблемы вопрошающего, а не окружающих. Эта десятая часть даже в терминале отображается маленькой циферкой.

Есть категория людей, которая вводит в заблуждение и этим наслаждается, но мы будет умнее и фильтровать информацию

Так, может быть, Вам, для начала, следует проявить свою умность и договориться с теми, кто утверждает диаметрально противоположное? Согласно опросу, тех, кто уверен, что то что Вы называете пунктом - это пипс, а пункт - десятая часть этого пипса ))) И таких столько же сколько и вас...

Так кто вводит в заблуждение, ВЫ или ОНИ ? ;)

[Удален]  

всё таки - интересно

если у меня - нижний показатель показывает - Прибыль в валюте 

что же у меня показывает выше - как назвать мне эти цифры? что бы меня, мог понять собеседник.

пункт  

 
Сергей Таболин:

Так, может быть, Вам, для начала, следует проявить свою умность и договориться с теми, кто утверждает диаметрально противоположное? Согласно опросу, тех, кто уверен, что то что Вы называете пунктом - это пипс, а пункт - десятая часть этого пипса ))) И таких столько же сколько и вас...

Так кто вводит в заблуждение, ВЫ или ОНИ ? ;)

Обратитесь к уважаемым источникам, к примеру ленте ДОУ, там русскими цифрами написано сколько и какая пара потеряла/выросла за торговую сессию.

Возможно это они транслируют от незнания, забыли прочитать документацию к Point()

P.S. Отличительного значка "Торгую в МТ на 5-ти знаке" ещё не придумали, так что используем термины придуманные до нашего с вами рождения
[Удален]  

а ещё - не могу понять 

говорят часто - 4 знак 5 знак

а тут как сказать и как вести расчёт?

2 

1...148149150151152153154155156157158159160161162...169
Новый комментарий