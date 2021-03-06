Пункт VS Пипс - страница 155
Без понятия как это относится с мт. Это пример,что не все думают одинаково
)))))
Что не все думают одинаково - это видно и по этой ветке, и по опросу )))
И это хорошо в принципе.
Но терминология (здесь говорим о МТ и MQL) должна быть одна для всех разнодумающих ;)
)))))
Да,и она сформирована до MQ
)))))
Вы же не считаете, что для каждой платформы своя терминология? А если трейдер торгует на 2-3-х платформах, то у него и 2-3 терминологии на одно и тоже слово?
А если встретились где-то на слёте трейдеров, то каждому нужно бейджик на какой он платформе торгует и сколько у него знаков по символу, чтоб применять терминологию его платформы?
Ответ:
О чем и речь. Где первоисточник?
Ну так и да )))
До тех пор пока не будут приняты единые термины для всех платформ (вопрос: кто будет их принимать? явно нужен единый центр стандартизации. кто будет его создавать?)), придётся каждый раз уточнять что именно разработчик вкладывает в такой-то термин.
Но мы на площадке MQ, и здесь приняты именно такие значения терминов. Это просто нужно принять (или смириться ;) :):):) )
Они давно приняты, и ими везде пользуются. А то, что вы называете десятую часть пункта целым, то это уже проблемы вопрошающего, а не окружающих. Эта десятая часть даже в терминале отображается маленькой циферкой.
Есть категория людей, которая вводит в заблуждение и этим наслаждается, но мы будет умнее и фильтровать информацию
Так, может быть, Вам, для начала, следует проявить свою умность и договориться с теми, кто утверждает диаметрально противоположное? Согласно опросу, тех, кто уверен, что то что Вы называете пунктом - это пипс, а пункт - десятая часть этого пипса ))) И таких столько же сколько и вас...
Так кто вводит в заблуждение, ВЫ или ОНИ ? ;)
всё таки - интересно
если у меня - нижний показатель показывает - Прибыль в валюте
что же у меня показывает выше - как назвать мне эти цифры? что бы меня, мог понять собеседник.
Обратитесь к уважаемым источникам, к примеру ленте ДОУ, там русскими цифрами написано сколько и какая пара потеряла/выросла за торговую сессию.
Возможно это они транслируют от незнания, забыли прочитать документацию к Point()P.S. Отличительного значка "Торгую в МТ на 5-ти знаке" ещё не придумали, так что используем термины придуманные до нашего с вами рождения
а ещё - не могу понять
говорят часто - 4 знак 5 знак
а тут как сказать и как вести расчёт?