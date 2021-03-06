Пункт VS Пипс - страница 136

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:
Кстати, никто не задумывался, отчего пятый знак котировки в терминале МТ показан маленькой цифрой? 

А вдруг когда-нибудь возьмёт дизайнер, да сравняет их. От диссонанс-то начнётся...

А задумывался почему Sell красный, а Buy - синий?

Давай ещё на 136 страниц дурдом (прости - зоопарк) про цвет разведём - "на троих его даёшь!!!"

 
Artyom Trishkin:

А вдруг когда-нибудь возьмёт дизайнер, да сравняет их. От диссонанс-то начнётся...

А задумывался почему Sell красный, а Buy - синий?

Давай ещё на 136 страниц дурдом про цвет разведём - "на троих его даёшь!!!"

Не сравняет, потому, что в МТ работают профессионалы, я убеждался в этом не раз. Поверь, они что-нибудь придумают. Без подмены понятий. 

 
Алексей Тарабанов:
Кстати, никто не задумывался, отчего пятый знак котировки в терминале МТ показан маленькой цифрой? 

почему тут нет маленькой цифры?


 
Andrey F. Zelinsky:

почему тут нет маленькой цифры?


Граф, Ваш вопрос меня удивляет. Оттого, что в котировке нет долей пункта. Инструмент котируется в пунктах. 

 
Алексей Тарабанов:

Граф, Ваш вопрос меня удивляет. Оттого, что в котировке нет долей пункта. Инструмент котируется в пунктах. 

Люди кроме форекса не чего не знают, и спецификация инструмента им чужда.

 
Алексей Тарабанов:

Граф, Ваш вопрос меня удивляет. Оттого, что в котировке нет долей пункта. Инструмент котируется в пунктах. 

Не граф, а князь.


Нефть котируется в 2-х значной котировке -- т.е. на примере выше в МТ котировка нефти с увеличенной точностью

Или в вашей любимой трактовке -- фигура для нефти -- доллар -- а 1 пип =1% от доллара


 
Andrey F. Zelinsky:

Не граф, а князь.


Нефть котируется в 2-х значной котировке -- т.е. на примере выше в МТ котировка нефти с увеличенной точностью

Или в вашей любимой трактовке -- фигура для нефти -- доллар -- а 1 пип =1% от доллара


Простите великодушно. Обознался. 

Насчет нефти Вы абсолютно правы, князь. Фигура - доллар, пункт - цент. 

 
Andrey F. Zelinsky:

Не граф, а князь.


Нефть котируется в 2-х значной котировке -- т.е. на примере выше в МТ котировка нефти с увеличенной точностью

Или в вашей любимой трактовке -- фигура для нефти -- доллар -- а 1 пип =1% от доллара


Ещё вероятнее всего, в котировке MT, это CFD на spot контракт, тотализатор )) не чего общего нет с фьючерсом.

[Удален]  
Roman:

Ещё вероятнее всего, в котировке MT, это CFD на spot контракт, тотализатор )) не чего общего нет с фьючерсом.

Я вот никак не могу понять, если в МТ всё не так, всё наперекосяк, то нафига им вообще пользоваться? Есть же Transaq, есть QUIK, да и другие терминалы. Торгуйте через них, если там всё как надо...

 
Сергей Таболин:

Я вот никак не могу понять, если в МТ всё не так, всё наперекосяк, то нафига им вообще пользоваться? Есть же Transaq, есть QUIK, да и другие терминалы. Торгуйте через них, если там всё как надо...

Сергей давай я как нибудь сам разберусь каким софтом мне пользоваться. ))
МТ давно поддерживает биржи. Ну и сам понимаешь, вся соль в кодинге ))

1...129130131132133134135136137138139140141142143...169
Новый комментарий