Кстати, никто не задумывался, отчего пятый знак котировки в терминале МТ показан маленькой цифрой?
А вдруг когда-нибудь возьмёт дизайнер, да сравняет их. От диссонанс-то начнётся...
Не сравняет, потому, что в МТ работают профессионалы, я убеждался в этом не раз. Поверь, они что-нибудь придумают. Без подмены понятий.
Кстати, никто не задумывался, отчего пятый знак котировки в терминале МТ показан маленькой цифрой?
почему тут нет маленькой цифры?
почему тут нет маленькой цифры?
Граф, Ваш вопрос меня удивляет. Оттого, что в котировке нет долей пункта. Инструмент котируется в пунктах.
Люди кроме форекса не чего не знают, и спецификация инструмента им чужда.
Не граф, а князь.
Нефть котируется в 2-х значной котировке -- т.е. на примере выше в МТ котировка нефти с увеличенной точностью
Или в вашей любимой трактовке -- фигура для нефти -- доллар -- а 1 пип =1% от доллара
Простите великодушно. Обознался.
Насчет нефти Вы абсолютно правы, князь. Фигура - доллар, пункт - цент.
Ещё вероятнее всего, в котировке MT, это CFD на spot контракт, тотализатор )) не чего общего нет с фьючерсом.
Я вот никак не могу понять, если в МТ всё не так, всё наперекосяк, то нафига им вообще пользоваться? Есть же Transaq, есть QUIK, да и другие терминалы. Торгуйте через них, если там всё как надо...
Сергей давай я как нибудь сам разберусь каким софтом мне пользоваться. ))
МТ давно поддерживает биржи. Ну и сам понимаешь, вся соль в кодинге ))