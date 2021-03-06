Пункт VS Пипс - страница 21

Vladimir Baskakov:
Ради интереса , загляните в любой сигнал тут, раздел статистика, поищите пункты. Как найдёте, сообщите

Опять переклинило наоборот?

 
Artyom Trishkin:

Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктах.


А, ну увидел:


Ну что тут можно сказать - скорее всего это пункты. Не десятые доли пунктов, а именно пункты. Но название pips - это аббревиатура, а не пипсики придуманные, и эти pips равны Points - их не нужно дополнительно делить/умножать в зависимости от разрядности котировок на разных торгуемых инструментах.

Надо на 10 поделить, чтобы до нормальных пунктов дошло
 
Кстати да. Если для них это аргумент - то надо найти статистику счета с четырехзначными котировками и с пятизначными. На четырехзначном в отчете тоже будет слово "pips". То есть здесь в отчетах пипсы и пункты - синонимы.

 
Vladimir Baskakov:
Надо на 10 поделить, чтобы до нормальных пунктов дошло

и все что-ли, давай Даша покажи им тут всем

 
Dmitry Fedoseev:

Кстати да. Если для них это аргумент - то надо найти статистику счета с четырехзначными котировками и с пятизначными.

Ну нет, я уже не в силах - сутки напролёт рассказывать куда очки нужно примерять. Людям об одном, а они - о своём. Невозможно уговорить "не умного лоб не расшибать".

 

А классная  шарманка получается... :-) Давайте голосовалку устроим?

Я вот чисто задал себе вопрос - а что для тебя пипс, что пойнт? С пойнтом - все поятно, с пипсом - нет. И где-то в "глубине" мозга, подразумевается что да  - пипс - это десятая часть пойнта, но в ходе беседы с кем либо, если бы в ходе обсуждения торгов с маржей, возникла подобная ситуация, то я бы уточнил, типа - " а, ну, да... - вы говорите о пипсиках -  в Вашем понимании - это десятая часть пойнта... я правильно понимаю?  

В общем как-то так... Нет единого понимания...

Хотя конечно - это РАВНЫЕ величины, но хотелось бы чтобы пипс был в понятии десятой доли пойнта... :-)

Ведь, согласитесь, 10 пойнтов и 10 pips'ов равны.

ПС Артем - я на твоей стороне! :-)

 
Dmitry Fedoseev:

... На четырехзначном в отчете тоже будет слово "pips". То есть здесь в отчетах пипсы и пункты - синонимы.

Было бы интересно, но, повторюсь - не в силах уже что-то искать. Спать пойду я - два часа сна ночью здоровья не прибавляет :(

 
Нашел один сигнал с четырехзначными котировками и в отчете тоже слово "pips"
 
Я бы не хотел, чтобы одна деревяшка была равна десяти деревяшечкам. Это в кащенко...

