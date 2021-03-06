Пункт VS Пипс - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ради интереса , загляните в любой сигнал тут, раздел статистика, поищите пункты. Как найдёте, сообщите
Опять переклинило наоборот?
Вижу в деньгах, в процентах, а в пупсиках не вижу. Да, увидел проскальзывание - в пунктах.
А, ну увидел:
Ну что тут можно сказать - скорее всего это пункты. Не десятые доли пунктов, а именно пункты. Но название pips - это аббревиатура, а не пипсики придуманные, и эти pips равны Points - их не нужно дополнительно делить/умножать в зависимости от разрядности котировок на разных торгуемых инструментах.
А, ну увидел:
Ну что тут можно сказать - скорее всего это пункты. Не десятые доли пунктов, а именно пункты. Но название pips - это аббревиатура, а не пипсики придуманные, и эти pips равны Points - их не нужно дополнительно делить/умножать в зависимости от разрядности котировок на разных торгуемых инструментах.
А, ну увидел:
Ну что тут можно сказать - скорее всего это пункты. Не десятые доли пунктов, а именно пункты. Но название pips - это аббревиатура, а не пипсики придуманные, и эти pips равны Points - их не нужно дополнительно делить/умножать в зависимости от разрядности котировок на разных торгуемых инструментах.
Кстати да. Если для них это аргумент - то надо найти статистику счета с четырехзначными котировками и с пятизначными. На четырехзначном в отчете тоже будет слово "pips". То есть здесь в отчетах пипсы и пункты - синонимы.
Надо на 10 поделить, чтобы до нормальных пунктов дошло
и все что-ли, давай Даша покажи им тут всем
Кстати да. Если для них это аргумент - то надо найти статистику счета с четырехзначными котировками и с пятизначными.
Ну нет, я уже не в силах - сутки напролёт рассказывать куда очки нужно примерять. Людям об одном, а они - о своём. Невозможно уговорить "не умного лоб не расшибать".
А классная шарманка получается... :-) Давайте голосовалку устроим?
Я вот чисто задал себе вопрос - а что для тебя пипс, что пойнт? С пойнтом - все поятно, с пипсом - нет. И где-то в "глубине" мозга, подразумевается что да - пипс - это десятая часть пойнта, но в ходе беседы с кем либо, если бы в ходе обсуждения торгов с маржей, возникла подобная ситуация, то я бы уточнил, типа - " а, ну, да... - вы говорите о пипсиках - в Вашем понимании - это десятая часть пойнта... я правильно понимаю?
В общем как-то так... Нет единого понимания...
Хотя конечно - это РАВНЫЕ величины, но хотелось бы чтобы пипс был в понятии десятой доли пойнта... :-)
Ведь, согласитесь, 10 пойнтов и 10 pips'ов равны.
ПС Артем - я на твоей стороне! :-)
... На четырехзначном в отчете тоже будет слово "pips". То есть здесь в отчетах пипсы и пункты - синонимы.
Было бы интересно, но, повторюсь - не в силах уже что-то искать. Спать пойду я - два часа сна ночью здоровья не прибавляет :(
А классная шарманка получается... :-) Давайте голосовалку устроим?
Я вот чисто задал себе вопрос - а что для тебя пипс, что пойнт? С пойнтом - все поятно, с пипсом - нет. И где-то в "глубине" мозга, подразумевается что да - пипс - это десятая часть пойнта, но в ходе беседы с кем либо, если бы в ходе обсуждения торгов с маржей, возникла подобная ситуация, то я бы уточнил, типа - " а, ну, да... - вы говорите о пипсиках - в Вашем понимании - это десятая часть пойнта... я правильно понимаю?
В общем как-то так... Нет единого понимания...
Хотя конечно - это РАВНЫЕ величины, но хотелось бы чтобы пипс был в понятии десятой доли пойнта... :-)
Ведь, согласитесь, 10 пойнтов и 10 pips'ов равны.
ПС Артем - я на твоей стороне! :-)
Я бы не хотел, чтобы одна деревяшка была равна десяти деревяшечкам. Это в кащенко...