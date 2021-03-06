Пункт VS Пипс - страница 159

0.01  =  1%

0.001  =  0.1%

Vitaly Muzichenko:

Я не кодер - .........

Вот это ход!?!? ))))))))))

И по всему выходит ни одного кодера тут нет. Итого - пустое сотрясание воздуха "некодерами" ))))))))

 В этой связи уместно привести цитату Платона из диалога «Государство»:

«У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием?» 

 
Сергей Таболин:

Вот это ход!?!? ))))))))))

И по всему выходит ни одного кодера тут нет. Итого - пустое сотрясание воздуха "некодерами" ))))))))

Если что, то так считает весь трейдерский мир, и не нужно ничего выдумывать/додумывать - всё давно уже есть:


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Сергей Таболин, 2019.11.14 21:02

Огромная просьба в релизе либо полностью убрать "пипсы", либо дать в документации чёткое их определение (и определить их отличие относительно пункта).


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Renat Fatkhullin, 2019.11.14 21:19

Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.

На это так смешно смотреть уже лет 10.


 
Vladimir Karputov:
полностью убрать "пипсы"

Vladimir Karputov:

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190

Renat Fatkhullin, 2019.11.14 21:19

Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.

На это так смешно смотреть уже лет 10.

странное утверждение, то есть 10-летнее использование термина pips, без понимания (благодаря МТ) - это религиозная война.
Но использование того же термина (опять же без понимания) в Сигналах и Терминале - это мы не будем вам мешать играть.


пс. чтобы не мешать нам "играть в религиозные войны" нужно убрать этот термин с официальных страниц и терминала.
а чтобы "война" не начиналась, нужно было 10-15 лет назад (при переходе МТ на 5-ти знак), дать точное определение термину.

Taras Slobodyanik:

странное утверждение, то есть 10-летнее использование термина pips, без понимания (благодаря МТ) - это религиозная война.
Но использование того же термина (опять же без понимания) в Сигналах и Терминале - это мы не будем вам мешать играть.


пс. чтобы не мешать нам "играть в религиозные войны" нужно убрать этот термин с официальных страниц и терминала.
а чтобы "война" не начиналась, нужно было 10-15 лет назад (при переходе МТ на 5-ти знак), дать точное определение термину.

+100500

 
Taras Slobodyanik:

странное утверждение, то есть 10-летнее использование термина pips, без понимания (благодаря МТ) - это религиозная война.
Но использование того же термина (опять же без понимания) в Сигналах и Терминале - это мы не будем вам мешать играть.


пс. чтобы не мешать нам "играть в религиозные войны" нужно убрать этот термин с официальных страниц и терминала.
а чтобы "война" не начиналась, нужно было 10-15 лет назад (при переходе МТ на 5-ти знак), дать точное определение термину.

Сергей Таболин:

+100500

А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001

Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???

Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...

Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.

Alexey Viktorov:

А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001

Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???

Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...

Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.

Это всё и есть пункт. Если в терминале Вы видите такое


то минимально эта цена может измениться на 0.00001. На один пункт. Да перечитайте ветку, сотню раз это говорилось. И тема эта открыта в среде МТ, а не где-нибудь ещё.

