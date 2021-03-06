Пункт VS Пипс - страница 159
0.01 = 1%
0.001 = 0.1%
Я не кодер - .........
Вот это ход!?!? ))))))))))
И по всему выходит ни одного кодера тут нет. Итого - пустое сотрясание воздуха "некодерами" ))))))))
В этой связи уместно привести цитату Платона из диалога «Государство»:
«У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием?»
Если что, то так считает весь трейдерский мир, и не нужно ничего выдумывать/додумывать - всё давно уже есть:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Сергей Таболин, 2019.11.14 21:02
Огромная просьба в релизе либо полностью убрать "пипсы", либо дать в документации чёткое их определение (и определить их отличие относительно пункта).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2190
Renat Fatkhullin, 2019.11.14 21:19
Мы не будем мешать вам играть в религиозные войны.
На это так смешно смотреть уже лет 10.
странное утверждение, то есть 10-летнее использование термина pips, без понимания (благодаря МТ) - это религиозная война.
Но использование того же термина (опять же без понимания) в Сигналах и Терминале - это мы не будем вам мешать играть.
пс. чтобы не мешать нам "играть в религиозные войны" нужно убрать этот термин с официальных страниц и терминала.
а чтобы "война" не начиналась, нужно было 10-15 лет назад (при переходе МТ на 5-ти знак), дать точное определение термину.
+100500
А скажите чем отличается 0.001 от 0.00001 или 0.01 от 0.0001
Если 0.0001 это пункт, то почему 0.01 тоже пункт???
Если это минимальное значение изменения цены, то почему 0.001 и 0.00001 не пункт? Ведь это тоже минимальное значение изменения цены...
Правильно сказал Ренат. Это ваши религиозные войны. И мешать этому не надо. Я тоже не буду.
Это всё и есть пункт. Если в терминале Вы видите такое
то минимально эта цена может измениться на 0.00001. На один пункт. Да перечитайте ветку, сотню раз это говорилось. И тема эта открыта в среде МТ, а не где-нибудь ещё.