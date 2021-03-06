Пункт VS Пипс - страница 162

Новый комментарий
 
такие долгие споры )
позвольте мне расставить всё на свои места)
обратите внимание каким словом обозначается тейк профит красной пунктирной линии в мт4(уж извините вопрос к разработчикам они вправе давать определение в своей программе
[Удален]  
Pavel Malyshko:
такие долгие споры )
позвольте мне расставить всё на свои места)
обратите внимание каким словом обозначается тейк профит красной пунктирной линии в мт4(уж извините вопрос к разработчикам они вправе давать определение в своей программе ) и всё станет на свои места)
а мне нобелевскую премию за это)
Пипсов нет. А чего тему не открыл с названием на полстраницы?
 
Vladimir Baskakov:
Пипсов нет. А чего тему не открыл с названием на полстраницы?

пипсов нет?
читай что написано и как обозначается пунктир.
там написано pips:100

[Удален]  
Pavel Malyshko:

пипсов нет?
читай что написано и как обозначается пунктир.
там написано pips:100

В школу
 
Vladimir Baskakov:
В школу

я не сделал тебе скидку ,поэтому ты повсюду ищешь мои комментарии на форуме и что-то пытаешься мне ответить.
вот это действительно детский сад

[Удален]  
Pavel Malyshko:

я не сделал тебе скидку ,поэтому ты повсюду ищешь мои комментарии на форуме и что-то пытаешься мне ответить.
вот это действительно детский сад

Скидку;) хахаха , умора, на лапти?
 
Vladimir Baskakov:
Скидку;) хахаха , умора, на лапти?

без комментариев

[Удален]  
Pavel Malyshko:

без комментариев

Ку-ку
 
Pavel Malyshko:
такие долгие споры )
позвольте мне расставить всё на свои места)
обратите внимание каким словом обозначается тейк профит красной пунктирной линии в мт4(уж извините вопрос к разработчикам они вправе давать определение в своей программе ) и всё станет на свои места)
а мне нобелевскую премию за это)

может лучше в школу ?

языки подучите.. а так глядь и нобелевка лет через 30

 
Maxim Kuznetsov:

может лучше в школу ?

языки подучите.. а так глядь и нобелевка лет через 30

не вам это мне писать это уж точно)
у вас хоть что-нибудь своё в плюс торгует?

1...155156157158159160161162163164165166167168169
Новый комментарий