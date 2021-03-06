Пункт VS Пипс - страница 102
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слышащий - услышит, видящий - увидит.Вам кучу скринов уже было показано, куча биржевых терминов приведено, а вы всё на своём.
А тут большинство упоротых, не чего не слышу не чего не вижу, у нас mql-овский Point() и не ипёт ))
Продолжайте смешить, или прекратите и не позорьтесь.
Это и говорит о том что вы не желаете слышать других, да даже не надо слышать других, изучите сами другие рынки.
Какой смысл в ваших картинках? Где в них глобальное таинство бытия? Где в них тайные знания посвящённых? Что в них невозможно выразить документированными функциями? Зачем обязательно вводить свои понятия (каждый которые понимает по-своему и доказывает, что только его понимание открывает дорогу к просвещению)? Хватит уже туман наводить.
И, кстати, не материтесь на форуме - могут и отправить читать книжки о здоровом культурном общении ненароком.
Ваше непонимание при обсуждении вопросов в другой ветке, посвящённой вопросам, багам и ошибкам, не придаёт надёжности вашим словам и в других ветках. Как-то так.
Артем, ты классный парень, не хочу спорить, но к сожалению ты застрял на одном, псевдо рынке.
Как бы это не звучало, MQ это разработчик софта, программисты, а не финансисты.
И к большому моему счастью я то и не запутался, потому что в далёкие 2008.. ые года, мне то как раз и передал знания человек который сдал на лицензию NFA !
И я ему по сей день благодарен, смотря теперь на весь этот хаос не понимания, в головах у людей.
О-о-о... тайны Шаолиня...
Прокопенко отдыхает. Аж закурил чтоб в сторонке постоять...
Какой смысл в ваших картинках? Где в них глобальное таинство бытия? Где в них тайные знания посвящённых? Что в них невозможно выразить документированными функциями? Зачем обязательно вводить свои понятия (каждый которые понимает по-своему и доказывает, что только его понимание открывает дорогу к просвещению)? Хватит уже туман наводить.
И, кстати, не материтесь на форуме - могут и отправить читать книжки о здоровом культурном общении ненароком.
Ваше непонимание при обсуждении вопросов в другой ветке, посвящённой вопросам, багам и ошибкам, не придаёт надёжности вашим словам и в других ветках. Как-то так.
Я то как раз и не программист, но нахожу баги программистов )) Да изучаю другие языки программирования, разбираюсь, пишу свои программы. Я не стою на месте как многие.
Если вы не видите смысла в биржевых котировках и спецификациях торгующихся активов, тогда нет смысла тут больше о чём то говорить. Каждому своя дорога.
Доказывают тут другие не разбирающиеся люди в рынках, а я только показываю реальность.
Я так и понял, что эти как вы выразились картинки не кому не понятны, а когда есть не понимание, то почему то у людей просыпается агрессия, а не любопытство познания чего то нового.
Передохните и посмотрите лучше классный фильм. Вот кто настоящие дельцы и трейдеры.
Передохните и посмотрите лучше классный фильм. Вот кто настоящие дельцы и трейдеры.
Соглашусь с Романом. Никто скрины не прокомментировал.
Читайте внимательней, все ответы были даны. Повторюсь, дробная часть для адаптации, вот вы спорите, не понимаете и для вас сделали. А в коде нету дробных пунктов.
Тут разговор вообще не в ту степь ушел, все наровят блеснуть познаниями, не понимая о чем идет речь.. Попытаюсь простым языком.. Для программирования нужны именно минимальные деления цены, этим делениям нужно имя в одно слово и это слово пункт. И уже из пунктов состоит минимальный размер тика, тики приходят как события и имеют свои размеры в пунктах итд.. все обрастает терминами и взаимосвязями пока не получится программа.
А тему эту завели чтобы трейдерам было проще находить язык с программистами.
По поводу скринов, все ваши сайты и платформы сделаны программистами, а не трейдерами, а логика и математика у всех программистов одна.
не открывается, еще разок
не открывается, еще разок
Это в видео было...
а потом объяснение, сколько это пунктов.
я про то, что некоторые уже путают тик = пункт
...
сначала надо указать о каком пункте говорите.
пункт -- это минимальное изменение показателя.
если показатель -- 4-х значная валюта котировки -- то единичное изменение это 1 пункт.
если показатель -- 5-ти значная валюта котировки -- то единичное изменение это 1 пункт.
но если сравнивать оба пункта -- то надо приводить к единому измерению -- и либо одно число будет дробным -- либо оба целым.
в документации https://www.mql5.com/ru/docs/check/point -- пункт единичное изменение валюты котировки -- и без разницы значность котировки.
выражайте значность любой котировки в 4-х знаке, как 1 процент от валютного пункта (цент, копейка, йена) -- и получите или целое число пунктов или дробное в зависимости от значности котировки инструмента.
предельно простая логика без тайных знаний.