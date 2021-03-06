Пункт VS Пипс - страница 108
Так не я перевожу в словаре
Так не я перевожу в словаре.
Прекрасно и с ВЛКСМ переводчик справился, перевел как "Komsomol"
Ага, VLKSM
Даже гугл-переводчиком не можешь пользоваться...
Ок, минимальное деление рубля копейка ,так?
А нахрена писать копейку с этими нулями? В этом случае возможна и 1,0022? Вы когда, в конце то концов распилите копейку на пипсы с последующим походом с ними в магазин?
А рубль и одну копейку запишем так: 1,01,0000 ))))))))
П.С. И слева от какой запятой будет пункт?
Спор странный, осилил только 10,5 страниц, может кто уже тут писал то о чём скажу, но все же.
По мне так путаница в том, что пятый и третий разряд после запятой в котировках валют виртуальный, а что бы понять виртуальный он или нет нужно обращаться к первоисточнику - бирже (к примеру Moex) или настоящему банковскому Forex, где котируется котировки валют и уже исходя из данных котирования реальных инструментов делать оговорку на реальные pips(пункт) или иные, которые называют пипсы (по не понятной причине).
Ещё раз, обращаю внимание, что дополнительный разряд, к примеру пятый знак, не имеет под собой никакой реальности - это выдумка ДЦ и индустрии в целом, дабы не дать скучать трейдеру и заставить его чрезмерно рисковать и давить на его эмоциональный фон.
Возможно, именно эти генераторы маркетинговых "пунктов" и можно вычислить алгоритмически и косить разные ДЦ, если спред и проскальзывание позволит.