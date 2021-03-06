Пункт VS Пипс - страница 108

Vladimir Baskakov:
Так не я перевожу в словаре

Для тебя словарь, это три странички в конце учебника инглиша за 4-ый класс?

Dmitry Fedoseev:

Для тебя словарь, это три странички в конце учебника инглиша за 4-ый класс?

Ой все, не надо умничать , когда ляпнул уже
 
Vladimir Baskakov:
Так не я перевожу в словаре. 
Это то же самое , что ВЛКСМ вбить

Прекрасно и с ВЛКСМ переводчик справился, перевел как "Komsomol"

Dmitry Fedoseev:

Прекрасно и с ВЛКСМ переводчик справился, перевел как "Komsomol"

Ага, VLKSM
 
Vladimir Baskakov:
Ага, VLKSM

Даже гугл-переводчиком не можешь пользоваться...

 

Dmitry Fedoseev:

.
Пишите Шура пишите. Это 100% способ , без риска
Vladimir Baskakov:
Ок, минимальное деление рубля копейка ,так?
Как мы запишем одна копейка ,? Правильно вот так 1,0000 (коп.)
Так где поинт ?

А нахрена писать копейку с этими нулями? В этом случае возможна и 1,0022? Вы когда, в конце то концов распилите копейку на пипсы с последующим походом с ними в магазин?

А рубль и одну копейку запишем так: 1,01,0000 ))))))))

П.С. И слева от какой запятой будет пункт?

Сергей Таболин:

А нахрена писать копейку с этими нулями? В этом случае возможна и 1,0022? Вы когда, в конце то концов распилите копейку на пипсы с последующим походом с ними в магазин?

А рубль и одну копейку запишем так: 1,01,0000 ))))))))

П.С. И слева от какой запятой будет пункт?

Да, слева от запятой это пункт. А как правильно записывать числа изучают в школе
 

Спор странный, осилил только 10,5 страниц, может кто уже тут писал то о чём скажу, но все же.

По мне так путаница в том, что пятый и третий разряд после запятой в котировках валют виртуальный, а что бы понять виртуальный он или нет нужно обращаться к первоисточнику - бирже (к примеру Moex) или настоящему банковскому Forex, где котируется котировки валют и уже исходя из данных котирования реальных инструментов делать оговорку на реальные pips(пункт) или иные, которые называют пипсы (по не понятной причине).

Ещё раз, обращаю внимание, что дополнительный разряд, к примеру пятый знак, не имеет под собой никакой реальности - это выдумка ДЦ и индустрии в целом, дабы не дать скучать трейдеру и заставить его чрезмерно рисковать и давить на его эмоциональный фон.

Возможно, именно эти генераторы маркетинговых "пунктов" и можно вычислить алгоритмически и косить разные ДЦ, если спред и проскальзывание позволит.

