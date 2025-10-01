Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès des principaux représentants de l’industrie, à l’exclusion du secteur financier. Cela traduit les prévisions des sociétés de services sur la croissance économique et le rythme de le climat économique pour le prochain trimestre.

Le climat des affaires, l’offre et la demande, les commandes, l’emploi, le revenu, les impôts et le statut du crédit sont évalués. L’industrie de l’électricité et du gaz, l’industrie des transports et des télécommunications, l’industrie du commerce de gros et de détail, l’industrie de la construction et le secteur immobilier sont classées comme des industries non manufacturières.

Banque du Japon (BoJ) Tankan Perspectives de grandes non-manufacturières annoncées par l’Étude économique nationale à court terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur qui détermine l’état général de l’industrie japonaise des services.

Dernières valeurs: