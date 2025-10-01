CalendrierSections

Banque du Japan (BoJ) Tankan perspectives de grandes industries non-manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Banque du Japon (Bank of Japan)
Secteur
Affaires
Bas 28 28
27
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
28
28
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès des principaux représentants de l’industrie, à l’exclusion du secteur financier. Cela traduit les prévisions des sociétés de services sur la croissance économique et le rythme de le climat économique pour le prochain trimestre.

Le climat des affaires, l’offre et la demande, les commandes, l’emploi, le revenu, les impôts et le statut du crédit sont évalués. L’industrie de l’électricité et du gaz, l’industrie des transports et des télécommunications, l’industrie du commerce de gros et de détail, l’industrie de la construction et le secteur immobilier sont classées comme des industries non manufacturières.

Banque du Japon (BoJ) Tankan Perspectives de grandes non-manufacturières annoncées par l’Étude économique nationale à court terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur qui détermine l’état général de l’industrie japonaise des services.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japan (BoJ) Tankan perspectives de grandes industries non-manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Outlook)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
28
28
27
2 Q 2025
27
27
28
1 Q 2025
28
28
28
4 Q 2024
28
27
28
3 Q 2024
28
26
27
2 Q 2024
27
28
27
1 Q 2024
27
23
27
4 Q 2023
24
22
21
3 Q 2023
21
23
20
2 Q 2023
20
16
15
1 Q 2023
15
8
11
4 Q 2022
11
12
11
3 Q 2022
11
10
13
2 Q 2022
13
12
7
1 Q 2022
7
19
9
4 Q 2021
8
6
3
3 Q 2021
3
-4
3
2 Q 2021
3
-3
-1
1 Q 2021
-1
-17
-6
4 Q 2020
-6
-14
-11
3 Q 2020
-11
-17
-14
2 Q 2020
-14
-49
-1
1 Q 2020
-1
24
18
4 Q 2019
18
11
15
3 Q 2019
15
17
17
2 Q 2019
17
20
20
1 Q 2019
20
18
20
4 Q 2018
20
23
22
3 Q 2018
22
23
21
2 Q 2018
21
21
20
1 Q 2018
20
20
20
4 Q 2017
20
18
19
3 Q 2017
19
18
18
2 Q 2017
18
15
16
1 Q 2017
16
16
4 Q 2016
16
16
3 Q 2016
16
17
2 Q 2016
17
17
1 Q 2016
17
18
4 Q 2015
18
19
3 Q 2015
19
21
2 Q 2015
21
17
1 Q 2015
17
15
4 Q 2014
15
14
3 Q 2014
14
19
2 Q 2014
19
13
1 Q 2014
13
17
4 Q 2013
17
14
3 Q 2013
14
12
2 Q 2013
12
9
12
