Calendrier économique
Indice des observateurs de l’économie japonaise pour les conditions actuelles (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|Bas
|46.7
|46.1
|
45.2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|46.7
|
46.7
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice Economy Watchers pour les conditions actuelles traduit les tendances économiques dans la région. Il mesure l’activité des ménages, des entreprises et de l’emploi général dans le pays.
L’indice est basé sur une enquête menée auprès de 2 000 salariés qui ont des emplois qui leur permettent d’observer une activité étroitement liée à l’économie régionale. Les résultats de l’enquête peuvent être utilisés comme matériel de base pour évaluer les tendances économiques. Les valeurs supérieures à 50 indiquent l’optimisme, et les valeurs inférieures à 50 indiquent le pessimisme.
Afin d’obtenir une image plus rapide et plus précise, le Bureau du Conseil des ministres a désigné l'« Organisme Régional de Recherche » pour chaque région, ainsi que l'« Organisme de Coordination de la Recherche » pour recueillir et analyser les données obtenues. L’enquête couvre 11 régions d’ Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu et Okinawa, et cible les personnes qui travaillent dans les magasins de détail et l’industrie du divertissement tels que les grands magasins, les supermarchés, les dépanneurs, les chauffeurs de taxi, etc.
Une indication plus élevée que prévue doit être considérée comme favorable pour les cours JPY, tandis qu’une lecture inférieure aux prévisions doit être considérée comme défavorable.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des observateurs de l’économie japonaise pour les conditions actuelles (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
