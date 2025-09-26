L’indice Economy Watchers pour les conditions actuelles traduit les tendances économiques dans la région. Il mesure l’activité des ménages, des entreprises et de l’emploi général dans le pays.

L’indice est basé sur une enquête menée auprès de 2 000 salariés qui ont des emplois qui leur permettent d’observer une activité étroitement liée à l’économie régionale. Les résultats de l’enquête peuvent être utilisés comme matériel de base pour évaluer les tendances économiques. Les valeurs supérieures à 50 indiquent l’optimisme, et les valeurs inférieures à 50 indiquent le pessimisme.

Afin d’obtenir une image plus rapide et plus précise, le Bureau du Conseil des ministres a désigné l'« Organisme Régional de Recherche » pour chaque région, ainsi que l'« Organisme de Coordination de la Recherche » pour recueillir et analyser les données obtenues. L’enquête couvre 11 régions d’ Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu et Okinawa, et cible les personnes qui travaillent dans les magasins de détail et l’industrie du divertissement tels que les grands magasins, les supermarchés, les dépanneurs, les chauffeurs de taxi, etc.

Une indication plus élevée que prévue doit être considérée comme favorable pour les cours JPY, tandis qu’une lecture inférieure aux prévisions doit être considérée comme défavorable.

