Calendrier économique
Balance commerciale des marchandises du Japon (Japan Goods Trade Balance)
|Bas
|¥-189.4 B
|¥-400.5 B
|
¥469.6 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|¥-170.9 B
|
¥-189.4 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La balance commerciale des marchandises du Japon traduit la différence entre les marchandises exportés et importés au cours du mois donné, en termes monétaires. Si un pays importe plus de marchandises qu’il n’en exporte, un déficit commercial se forme, sinon il y a un excédent.
La balance commerciale des marchandises a marqué un gros plus (excédent) par rapport aux autres pays dans les années 1980 et 1990, ce qui indiquait la période de bulle. Le Japon a été le plus grand pays excédentaire commercial au monde au cours de cette période. En raison des retombées de la « crise financière » des États-Unis, le Japon a également connu une « récession mondiale » qui se produirait une fois tous les 100 ans, et les exportations et les importations ont fortement chuté.
La balance commerciale du Japon s’est élargie dans une large fourchette depuis qu’elle est devenue défavorable en raison de l’importation massive de gaz naturel lorsque le grand tremblement de terre de l’est du Japon et l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi se sont produits. Le déficit commercial du Japon s’est avéré perceptible dans la première moitié des années 2010, mais le déficit commercial s’est ensuite fortement réduit en raison de la dépréciation du yen, et il s’est avéré être en noir.
Les principaux produits des exportations japonaises sont les automobiles et les pièces d’automobiles, les pièces électroniques telles que les semi-conducteurs et l’acier. Les exportations de semi-conducteurs et d’autres éléments électroniques sont principalement effectuées vers des pays asiatiques tels que Taïwan, Hong Kong et la Corée. Les exportations d’acier sont principalement destinées à la Chine, à la Thaïlande et à la Corée.
L’interprétation de l’indice et son impact sur le JPY dépendent du PIB et des conditions économiques actuelles.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale des marchandises du Japon (Japan Goods Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress