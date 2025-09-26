La balance commerciale des marchandises du Japon traduit la différence entre les marchandises exportés et importés au cours du mois donné, en termes monétaires. Si un pays importe plus de marchandises qu’il n’en exporte, un déficit commercial se forme, sinon il y a un excédent.

La balance commerciale des marchandises a marqué un gros plus (excédent) par rapport aux autres pays dans les années 1980 et 1990, ce qui indiquait la période de bulle. Le Japon a été le plus grand pays excédentaire commercial au monde au cours de cette période. En raison des retombées de la « crise financière » des États-Unis, le Japon a également connu une « récession mondiale » qui se produirait une fois tous les 100 ans, et les exportations et les importations ont fortement chuté.

La balance commerciale du Japon s’est élargie dans une large fourchette depuis qu’elle est devenue défavorable en raison de l’importation massive de gaz naturel lorsque le grand tremblement de terre de l’est du Japon et l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi se sont produits. Le déficit commercial du Japon s’est avéré perceptible dans la première moitié des années 2010, mais le déficit commercial s’est ensuite fortement réduit en raison de la dépréciation du yen, et il s’est avéré être en noir.

Les principaux produits des exportations japonaises sont les automobiles et les pièces d’automobiles, les pièces électroniques telles que les semi-conducteurs et l’acier. Les exportations de semi-conducteurs et d’autres éléments électroniques sont principalement effectuées vers des pays asiatiques tels que Taïwan, Hong Kong et la Corée. Les exportations d’acier sont principalement destinées à la Chine, à la Thaïlande et à la Corée.

L’interprétation de l’indice et son impact sur le JPY dépendent du PIB et des conditions économiques actuelles.

