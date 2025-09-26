Calendrier économique
Japon Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Moyen
|0.5%
|0.1%
|
0.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’activité de l’industrie tertiaire m/m traduit l’évolution du secteur des services intérieurs japonais au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’activité de l’industrie tertiaire, annoncée par le METI (Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie), est une mesure des activités de l’industrie tertiaire japonaise.
Le calcul de l’indice comprend tous les secteurs de services clés, tels que l’information et les communications, l’énergie, les services publics, les transports, la finance, l’assurance, le tourisme, le secteur bancaire, l’éducation, etc.
L’indice de l’industrie tertiaire mesure la variation de la valeur totale des services achetés par les entreprises. C’est un indicateur majeur de la santé économique.
Au Japon, 90% des gens étaient des agriculteurs et travaillaient dans l’industrie primaire dans le passé, mais le rapport de l’industrie tertiaire a augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, en raison du manque de terres propices à l’agriculture, il a tendance à ne pas être une grande industrie. Certaines personnes retournent à l’industrie primaire en raison du mauvais climat de travail de l’industrie tertiaire.
En raison du fait que l’économie japonaise dépend des exportations, les données dans le secteur des services produisent généralement une faible volatilité sur le marché des devises. Cependant, une croissance qui dépasse les prévisions peut être considérée comme un plus pour le yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deJapon Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress