Japon Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Source : Ministère de l' Économie, du Commerce et de l'Industrie. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Secteur
Affaires
Moyen 0.5% 0.1%
0.5%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.0%
0.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’activité de l’industrie tertiaire m/m traduit l’évolution du secteur des services intérieurs japonais au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’activité de l’industrie tertiaire, annoncée par le METI (Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie), est une mesure des activités de l’industrie tertiaire japonaise.

Le calcul de l’indice comprend tous les secteurs de services clés, tels que l’information et les communications, l’énergie, les services publics, les transports, la finance, l’assurance, le tourisme, le secteur bancaire, l’éducation, etc.

L’indice de l’industrie tertiaire mesure la variation de la valeur totale des services achetés par les entreprises. C’est un indicateur majeur de la santé économique.

Au Japon, 90% des gens étaient des agriculteurs et travaillaient dans l’industrie primaire dans le passé, mais le rapport de l’industrie tertiaire a augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, en raison du manque de terres propices à l’agriculture, il a tendance à ne pas être une grande industrie. Certaines personnes retournent à l’industrie primaire en raison du mauvais climat de travail de l’industrie tertiaire.  

En raison du fait que l’économie japonaise dépend des exportations, les données dans le secteur des services produisent généralement une faible volatilité sur le marché des devises. Cependant, une croissance qui dépasse les prévisions peut être considérée comme un plus pour le yen japonais.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deJapon Indice d’activité de l’industrie tertiaire m/m (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
0.5%
0.1%
0.5%
juin 2025
0.5%
-0.1%
0.6%
mai 2025
0.6%
-0.1%
0.3%
avr. 2025
0.3%
-0.1%
-0.3%
mars 2025
-0.3%
0.7%
0.0%
févr. 2025
0.0%
0.8%
-0.3%
janv. 2025
-0.3%
0.4%
0.1%
déc. 2024
0.1%
-0.9%
-0.3%
nov. 2024
-0.3%
-0.1%
0.3%
oct. 2024
0.3%
1.2%
-0.2%
sept. 2024
-0.2%
0.5%
-1.1%
août 2024
-1.1%
2.1%
1.4%
juil. 2024
1.4%
-0.1%
-1.3%
juin 2024
-1.3%
-0.5%
-0.4%
mai 2024
-0.4%
2.2%
avr. 2024
1.9%
-2.3%
mars 2024
-2.4%
2.2%
févr. 2024
1.5%
0.3%
janv. 2024
0.3%
0.5%
déc. 2023
0.7%
-1.4%
nov. 2023
-0.7%
0.1%
-0.8%
oct. 2023
-0.8%
0.1%
-1.0%
sept. 2023
-1.0%
-0.2%
-0.1%
août 2023
-0.1%
0.0%
0.9%
juil. 2023
0.9%
0.2%
-0.4%
juin 2023
-0.4%
-0.2%
1.2%
mai 2023
1.2%
-0.1%
1.2%
avr. 2023
1.2%
0.3%
-1.7%
mars 2023
-1.7%
-0.1%
0.7%
févr. 2023
0.7%
-0.2%
0.9%
janv. 2023
0.9%
0.3%
-0.4%
déc. 2022
-0.4%
0.0%
-0.2%
nov. 2022
-0.2%
-0.4%
0.2%
oct. 2022
0.2%
0.4%
-0.4%
sept. 2022
-0.4%
0.1%
0.7%
août 2022
0.7%
0.4%
-0.6%
juil. 2022
-0.6%
0.4%
-0.2%
juin 2022
-0.2%
0.2%
0.8%
mai 2022
0.8%
-0.7%
0.7%
avr. 2022
0.7%
0.3%
1.3%
mars 2022
1.3%
0.4%
-1.3%
févr. 2022
-1.3%
-0.8%
-0.7%
janv. 2022
-0.7%
0.3%
0.4%
déc. 2021
0.4%
0.5%
0.4%
nov. 2021
0.4%
-0.9%
1.5%
oct. 2021
1.5%
-0.5%
0.5%
sept. 2021
0.5%
0.6%
-1.7%
août 2021
-1.7%
0.0%
-0.6%
juil. 2021
-0.6%
-0.5%
2.3%
juin 2021
2.3%
0.6%
-2.7%
