L’activité de l’industrie tertiaire m/m traduit l’évolution du secteur des services intérieurs japonais au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’activité de l’industrie tertiaire, annoncée par le METI (Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie), est une mesure des activités de l’industrie tertiaire japonaise.

Le calcul de l’indice comprend tous les secteurs de services clés, tels que l’information et les communications, l’énergie, les services publics, les transports, la finance, l’assurance, le tourisme, le secteur bancaire, l’éducation, etc.

L’indice de l’industrie tertiaire mesure la variation de la valeur totale des services achetés par les entreprises. C’est un indicateur majeur de la santé économique.

Au Japon, 90% des gens étaient des agriculteurs et travaillaient dans l’industrie primaire dans le passé, mais le rapport de l’industrie tertiaire a augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, en raison du manque de terres propices à l’agriculture, il a tendance à ne pas être une grande industrie. Certaines personnes retournent à l’industrie primaire en raison du mauvais climat de travail de l’industrie tertiaire.

En raison du fait que l’économie japonaise dépend des exportations, les données dans le secteur des services produisent généralement une faible volatilité sur le marché des devises. Cependant, une croissance qui dépasse les prévisions peut être considérée comme un plus pour le yen japonais.

Dernières valeurs: