L’Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo a/a mesure les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages de la région de Tokyo. L’indice évalue la variation des prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services qui caractérisent les dépenses des ménages, mais ne comprend pas les taxes ou les primes d’assurance sociale. Les prix des aliments frais sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité liée aux conditions météorologiques.

L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays.

Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais. L’indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo mesure les fluctuations des prix des marchandises et services achetés par les consommateurs à Tokyo, à l’exclusion des aliments frais.

L’indice des prix à la consommation (IPC) est une variable statistique publiée mensuellement par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. Il représente la variation du prix de détail des marchandises lorsque les consommateurs effectuent effectivement des achats. Il y a deux formes : « Arrondissement de Tokyo » et « National ». En plus de « l’indice global » qui intègre tous les produits, il existe un « indice global excluant les aliments périssables » distinct excluant les marchandises présentant de fortes fluctuations de prix.

En tant qu’indicateur du niveau de vie, l’indice des prix à la consommation est également appelé « thermomètre économique » et constitue un indicateur important pour la promotion précise de la politique économique.

