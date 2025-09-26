Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo a/a (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moyen
|2.5%
|2.9%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.3%
|
2.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo a/a mesure les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages de la région de Tokyo. L’indice évalue la variation des prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services qui caractérisent les dépenses des ménages, mais ne comprend pas les taxes ou les primes d’assurance sociale. Les prix des aliments frais sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité liée aux conditions météorologiques.
L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays.
Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais. L’indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo mesure les fluctuations des prix des marchandises et services achetés par les consommateurs à Tokyo, à l’exclusion des aliments frais.
L’indice des prix à la consommation (IPC) est une variable statistique publiée mensuellement par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. Il représente la variation du prix de détail des marchandises lorsque les consommateurs effectuent effectivement des achats. Il y a deux formes : « Arrondissement de Tokyo » et « National ». En plus de « l’indice global » qui intègre tous les produits, il existe un « indice global excluant les aliments périssables » distinct excluant les marchandises présentant de fortes fluctuations de prix.
En tant qu’indicateur du niveau de vie, l’indice des prix à la consommation est également appelé « thermomètre économique » et constitue un indicateur important pour la promotion précise de la politique économique.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo a/a (Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
