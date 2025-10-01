BoJ Tankan Small All Industry Capex est la prévision trimestrielle annuelle des dépenses dans tous les secteurs de l’économie japonaise, à l’exception des banques. Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique. Elle vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.

Une petite entreprise est définie comme suit: dans le cas du commerce de gros, le capital est inférieur à 100 millions de yens et l’entreprise compte moins de cent salariés; dans l’industrie manufacturière et d’autres cas, le capital est inférieur à 300 millions de yens et le nombre de salariés est inférieur à trois cents personnes.

L’enquête est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

L’indice est utilisé pour évaluer le climat d’investissement au Japon. La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a des répercussions favorables sur le yen.

Au cours de la phase de reprise économique, de solides investissements en capital ont été réalisés dans un contexte de bénéfices favorables des entreprises. Cependant, lorsque nous examinons les dépenses en capital dans la phase de reprise économique du point de vue du rapport entre le revenu ordinaire et les flux de trésorerie, ils sont plus prudents que par le passé.

