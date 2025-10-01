Calendrier économique
Banque du Japon (BoJ) Tankan Capex de petites manufactures (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
|Bas
|-2.3%
|-2.9%
|
-5.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8.1%
|
-2.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
BoJ Tankan Small All Industry Capex est la prévision trimestrielle annuelle des dépenses dans tous les secteurs de l’économie japonaise, à l’exception des banques. Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique. Elle vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.
Une petite entreprise est définie comme suit: dans le cas du commerce de gros, le capital est inférieur à 100 millions de yens et l’entreprise compte moins de cent salariés; dans l’industrie manufacturière et d’autres cas, le capital est inférieur à 300 millions de yens et le nombre de salariés est inférieur à trois cents personnes.
L’enquête est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.
L’indice est utilisé pour évaluer le climat d’investissement au Japon. La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a des répercussions favorables sur le yen.
Au cours de la phase de reprise économique, de solides investissements en capital ont été réalisés dans un contexte de bénéfices favorables des entreprises. Cependant, lorsque nous examinons les dépenses en capital dans la phase de reprise économique du point de vue du rapport entre le revenu ordinaire et les flux de trésorerie, ils sont plus prudents que par le passé.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) Tankan Capex de petites manufactures (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
