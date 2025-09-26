CalendrierSections

Indice des enquêtes de conjoncture du Japon (BSI) Grandes industries manufacturières (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Ministère des Finances (Ministry of Finance)
Secteur
Affaires
Moyen 3.8 -0.8
-4.8
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.2
3.8
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les grandes conditions de fabrication de l’indice du climat des affaires (BSI) indiquent comment les principaux fabricants japonais évaluent le climat des affaires. Il est considéré comme un indicateur clé de puissance de l’économie japonaise, qui dépend fortement de l’industrie manufacturière.

L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises industrielles possédant le capital social d’au moins 1 milliard de yens. Il n’y a que 2500 entreprises avec un capital de plus d’un milliard de yens.

Cet indice définit le sentiment dans l’industrie manufacturière japonaise et l’état général de l’économie. Il permet de prévoir l’évolution de l’indice Tankan Large Manufacturers publié une semaine plus tard.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des enquêtes de conjoncture du Japon (BSI) Grandes industries manufacturières (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 Q 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 Q 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 Q 2024
6.3
2.9
4.5
3 Q 2024
4.5
3.8
-1.0
2 Q 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 Q 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 Q 2023
5.7
7.3
5.4
3 Q 2023
5.4
1.2
-0.4
2 Q 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 Q 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 Q 2022
-3.6
0.1
1.7
3 Q 2022
1.7
3.5
-9.9
2 Q 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 Q 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 Q 2021
7.9
18.8
7.0
3 Q 2021
7.0
24.7
-1.4
2 Q 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 Q 2021
1.6
25.9
21.6
4 Q 2020
21.6
8.8
0.1
3 Q 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 Q 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 Q 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 Q 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 Q 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 Q 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 Q 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 Q 2018
5.5
8.3
6.5
3 Q 2018
6.5
3.6
-3.2
2 Q 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 Q 2018
2.9
-1.8
9.7
4 Q 2017
9.7
4.2
9.4
3 Q 2017
9.4
4.8
-2.9
2 Q 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 Q 2017
1.1
7.5
4 Q 2016
7.5
2.9
3 Q 2016
2.9
-11.1
2 Q 2016
-11.1
-7.9
1 Q 2016
-7.9
3.8
4 Q 2015
3.8
11.0
3 Q 2015
11.0
-6.0
2 Q 2015
-6.0
2.4
1 Q 2015
2.4
8.1
4 Q 2014
8.1
12.7
3 Q 2014
12.7
-13.9
2 Q 2014
-13.9
12.5
1 Q 2014
12.5
9.7
4 Q 2013
9.7
15.2
3 Q 2013
15.2
5.0
2 Q 2013
5.0
-4.6
12
