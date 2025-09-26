Les grandes conditions de fabrication de l’indice du climat des affaires (BSI) indiquent comment les principaux fabricants japonais évaluent le climat des affaires. Il est considéré comme un indicateur clé de puissance de l’économie japonaise, qui dépend fortement de l’industrie manufacturière.

L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises industrielles possédant le capital social d’au moins 1 milliard de yens. Il n’y a que 2500 entreprises avec un capital de plus d’un milliard de yens.

Cet indice définit le sentiment dans l’industrie manufacturière japonaise et l’état général de l’économie. Il permet de prévoir l’évolution de l’indice Tankan Large Manufacturers publié une semaine plus tard.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

