L’indice des prix à la consommation de Tokyo a/a mesure l’évolution des prix des marchandises et services achetés par les ménages de la région de Tokyo. L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux.

L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays.

Les retombées sur les devises peuvent varier dans les deux sens : en général, la hausse de l’IPC peut entraîner une hausse des taux d’intérêt et une hausse des monnaies locales. Cependant, en période de récession, la hausse de l’IPC peut entraîner un ralentissement économique plus grave et une baisse de la monnaie locale.

L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946 et on peut l’appeler « Indice national des prix à la consommation » pour le distinguer de l’indice d’une région tel que « Indice des prix à la consommation du district métropolitain de Tokyo ».

Tokyo est une ville immense et les prix ont tendance à être plus élevés par rapport à d’autres régions. En particulier, il y a des endroits où le loyer est plusieurs fois plus élevé que dans d’autres régions, ce qui entraîne la suppression de l’action de consommation. Cependant, comme le revenu moyen est également élevé, il est dans un état qui ne peut pas être dit inconditionnellement.

La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a des retombées favorables sur les cours du yen.

Dernières valeurs: