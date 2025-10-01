Calendrier économique
Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.
Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.
BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook traduit les prévisions des entreprises industrielles concernant le rythme de la croissance économique et le climat économique pour le prochain trimestre. Le calcul est basé sur l’enquête menée auprès des principaux représentants de l’industrie. Les questions portent sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les stocks, les volumes de production, l’emploi, la situation financière, les bénéfices, les impôts et les conditions de crédit, ainsi que les variations des prix des produits.
L’indice annoncé par l’Étude économique nationale à court terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur important de l’économie japonaise qui détermine la situation des affaires des grandes entreprises et est largement attribué à l’industrie manufacturière.
Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, tandis qu’un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japan (BoJ) Tankan perspectives des grandes industries manufactures (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
