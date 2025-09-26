L’indice des prix à la consommation s.c. traduit l’évolution des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue la variation des prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les marchandises et services, qui caractérisent les dépenses des ménages, et ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. L’indice est utilisé pour mesurer l’inflation.

Les prix de certaines marchandises et services, en particulier de certains types de fruits et légumes, sont soumis à des fluctuations saisonnières notables, qui ont généralement un caractère cyclique. Un ajustement est appliqué pour éviter les retombées saisonnières et permettre une comparaison efficace de l’IPC d’un mois à l’autre.

Le poids de chaque élément utilisé dans le calcul de l’indice est basé sur les résultats de l’enquête auprès des ménages menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques. Les prix des articles sont basés sur les prix de détail étudiés par l’enquête sur les statistiques des prix de détail menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques.

En général, l’IPC est un moyen important de mesurer les variations dans les tendances d’achat et l’inflation. Les retombées sur les devises peuvent varier dans les deux sens : en général, la hausse de l’IPC peut entraîner une hausse des taux d’intérêt et une hausse des monnaies locales. Cependant, en période de récession, la croissance de l’IPC peut entraîner un ralentissement économique plus grave et une chute de la monnaie locale.

Dans des conditions normales de développement économique, une croissance supérieure aux prévisions peut être considérée comme favorable pour le yen japonais. Les résultats servent également de base à diverses mesures économiques et révisions des retraites.

Dernières valeurs: