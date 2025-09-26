CalendrierSections

Indice des observateurs de l’économie japonaise pour les conditions futures (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau du Conseil des Ministres (Cabinet Office)
Secteur
Argent
Bas 47.5 48.1
47.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
46.9
47.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice Economy Watchers pour les conditions futures est basé sur une enquête auprès des travailleurs des entreprises, qui sont sondés pour évaluer les perspectives de l’économie nationale pour les trois prochains mois. L’enquête comprend des questions sur l’évolution de l’activité des ménages et des entreprises, ainsi que sur l’emploi global dans le pays. L’enquête est basée sur des données recueillies auprès de plus de 2 000 salariés.

Afin d’obtenir une image plus rapide et plus précise, le Bureau du Conseil des ministres a désigné l'« Organisme Régional de Recherche » pour chaque région, ainsi que l'« Organisme de Coordination de la Recherche » pour recueillir et analyser les données obtenues.

L’enquête couvre 11 régions d’ Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu et Okinawa, et cible les personnes qui travaillent dans les magasins de détail et l’industrie du divertissement tels que les grands magasins, les supermarchés, les dépanneurs, les chauffeurs de taxi, etc. On pose aux personnes interrogées des questions sur la condition actuelle et future de l’économie dans le contexte d’une évaluation en cinq étapes. Leurs réponses sont utilisées pour calculer l’indice.

L’indice Economy Watchers pour les conditions futures est un indicateur majeur pour évaluer les tendances économiques à moyen terme au Japon. Si la valeur de l’indice est supérieure à 50, la condition actuelle et les perspectives de l’économie sont considérées comme favorables, tandis que la condition est considérée comme défavorable à des valeurs de 50 ou moins.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deIndice des observateurs de l'économie japonaise pour les conditions futures (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)l'indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
47.5
48.1
47.3
juil. 2025
47.3
47.0
45.9
juin 2025
45.9
46.0
44.8
mai 2025
44.8
42.9
42.7
avr. 2025
42.7
44.7
45.2
mars 2025
45.2
46.0
46.6
févr. 2025
46.6
48.2
48.0
janv. 2025
48.0
50.0
49.4
déc. 2024
48.8
48.9
49.4
nov. 2024
49.4
47.1
48.3
oct. 2024
48.3
48.8
49.7
sept. 2024
49.7
50.3
50.3
août 2024
50.3
48.7
48.3
juil. 2024
48.3
47.8
47.9
juin 2024
47.9
45.8
46.3
mai 2024
46.3
48.1
48.5
avr. 2024
48.5
51.4
51.2
mars 2024
51.2
53.4
53.0
févr. 2024
53.0
52.8
52.5
janv. 2024
52.5
49.4
50.4
déc. 2023
49.1
49.0
49.4
nov. 2023
49.4
49.1
48.4
oct. 2023
48.4
50.6
49.5
sept. 2023
49.5
52.9
51.4
août 2023
51.4
53.6
54.1
juil. 2023
54.1
53.8
52.8
juin 2023
52.8
55.3
54.4
mai 2023
54.4
55.1
55.7
avr. 2023
55.7
52.6
54.1
mars 2023
54.1
50.2
50.8
févr. 2023
50.8
48.3
49.3
janv. 2023
49.3
46.2
46.8
déc. 2022
47.0
45.8
45.1
nov. 2022
45.1
47.9
46.4
oct. 2022
46.4
49.4
49.2
sept. 2022
49.2
46.2
49.4
août 2022
49.4
45.3
42.8
juil. 2022
42.8
50.2
47.6
juin 2022
47.6
51.6
52.5
mai 2022
52.5
50.4
50.3
avr. 2022
50.3
47.4
50.1
mars 2022
50.1
43.5
44.4
févr. 2022
44.4
46.0
42.5
janv. 2022
42.5
51.6
50.3
déc. 2021
49.4
55.7
53.4
nov. 2021
53.4
57.3
57.5
oct. 2021
57.5
50.4
56.6
sept. 2021
56.6
45.8
43.7
août 2021
43.7
50.5
48.4
juil. 2021
47.7
50.2
52.4
12345
