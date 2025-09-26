Calendrier économique
Indice des observateurs de l’économie japonaise pour les conditions futures (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)
|Bas
|47.5
|48.1
|
47.3
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|46.9
|
47.5
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice Economy Watchers pour les conditions futures est basé sur une enquête auprès des travailleurs des entreprises, qui sont sondés pour évaluer les perspectives de l’économie nationale pour les trois prochains mois. L’enquête comprend des questions sur l’évolution de l’activité des ménages et des entreprises, ainsi que sur l’emploi global dans le pays. L’enquête est basée sur des données recueillies auprès de plus de 2 000 salariés.
Afin d’obtenir une image plus rapide et plus précise, le Bureau du Conseil des ministres a désigné l'« Organisme Régional de Recherche » pour chaque région, ainsi que l'« Organisme de Coordination de la Recherche » pour recueillir et analyser les données obtenues.
L’enquête couvre 11 régions d’ Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu et Okinawa, et cible les personnes qui travaillent dans les magasins de détail et l’industrie du divertissement tels que les grands magasins, les supermarchés, les dépanneurs, les chauffeurs de taxi, etc. On pose aux personnes interrogées des questions sur la condition actuelle et future de l’économie dans le contexte d’une évaluation en cinq étapes. Leurs réponses sont utilisées pour calculer l’indice.
L’indice Economy Watchers pour les conditions futures est un indicateur majeur pour évaluer les tendances économiques à moyen terme au Japon. Si la valeur de l’indice est supérieure à 50, la condition actuelle et les perspectives de l’économie sont considérées comme favorables, tandis que la condition est considérée comme défavorable à des valeurs de 50 ou moins.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des observateurs de l’économie japonaise pour les conditions futures (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
