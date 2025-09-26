L’indice de la balance commerciale ajustée du Japon indique la différence entre les exportations et les importations. Une valeur favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur défavorable fait allusion à un déficit commercial. L’indice est désaisonnalisé

Le Japon n’est pas un pays où le pétrole brut peut être pris, de sorte que la majeure partie de l’énergie dépend des pays producteurs de pétrole. Il existe également l’énergie hydraulique, géothermique, éolienne et nucléaire, mais ces types ont une part plus faible que l’énergie thermique. Par conséquent, il est nécessaire d’importer une grande quantité de pétrole brut, ce qui a un impact important sur la balance commerciale.

La balance commerciale du Japon était déficitaire, lorsque le prix du pétrole a fortement augmenté, mais elle est généralement rentable dans la tendance de base. En effet, les exportations japonaises comprennent des produits industriels à forte valeur ajoutée, tandis que les importations ont tendance à comprendre beaucoup d’énergie et de matières premières industrielles et sont beaucoup moins susceptibles d’augmenter.

L’impact du rapport sur la balance commerciale sur le yen japonais est ambigu et dépend également de nombreux autres indicateurs économiques. En outre, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que par les indicateurs nationaux.

