Calendrier économique
Balance commerciale ajustée du Japon (Japan Adjusted Trade Balance)
|Moyen
|¥-150.1 B
|¥-366.1 B
|
¥-292.8 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|¥-86.3 B
|
¥-150.1 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de la balance commerciale ajustée du Japon indique la différence entre les exportations et les importations. Une valeur favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur défavorable fait allusion à un déficit commercial. L’indice est désaisonnalisé
Le Japon n’est pas un pays où le pétrole brut peut être pris, de sorte que la majeure partie de l’énergie dépend des pays producteurs de pétrole. Il existe également l’énergie hydraulique, géothermique, éolienne et nucléaire, mais ces types ont une part plus faible que l’énergie thermique. Par conséquent, il est nécessaire d’importer une grande quantité de pétrole brut, ce qui a un impact important sur la balance commerciale.
La balance commerciale du Japon était déficitaire, lorsque le prix du pétrole a fortement augmenté, mais elle est généralement rentable dans la tendance de base. En effet, les exportations japonaises comprennent des produits industriels à forte valeur ajoutée, tandis que les importations ont tendance à comprendre beaucoup d’énergie et de matières premières industrielles et sont beaucoup moins susceptibles d’augmenter.
L’impact du rapport sur la balance commerciale sur le yen japonais est ambigu et dépend également de nombreux autres indicateurs économiques. En outre, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que par les indicateurs nationaux.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale ajustée du Japon (Japan Adjusted Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress