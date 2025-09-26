CalendrierSections

Commandes de machines-outils au Japon a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)

Japon
JPY, Yen japonais
Association japonaise des constructeurs de machines-outils (Japan Machine Tool Builders' Association)
Affaires
Les données des commandes de machines-outils a/a sont publiées mensuellement par l’Association japonaise des constructeurs de machines-outils. Les chiffres indiquent l’évolution de la valeur de toutes les commandes reçues par les entreprises de construction de machines-outils au Japon.

Le rapport comporte deux versions, préliminaire et finale. Les deux sont généralement bien corrélés, c’est pourquoi une plus grande attention est accordée à la publication préliminaire.

Les machines-outils et les équipements industriels sont des moyens de production. Par conséquent, l’indicateur est considéré comme l’indicateur de premier plan des dépenses d’investissement et de l’activité du secteur de production: la croissance des commandes de machines-outils précède la croissance de la production. Inversement, une baisse des commandes de machines-outils est considérée comme défavorable, car cela signifie l’incertitude des investisseurs dans la condition économique, une éventuelle baisse de la production et des suppressions d’emplois.

Étant donné que l’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de la production et de l’économie nationale, la publication peut avoir un impact limité sur le yen japonais. Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour JPY, tandis qu’un nombre inférieur prévu est défavorable.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCommandes de machines-outils au Japon a/a (Japan Machine Tool Orders y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
-0.5%
juin 2025
-0.5%
3.4%
mai 2025
3.4%
7.7%
avr. 2025
7.7%
11.4%
mars 2025
11.4%
3.5%
févr. 2025
3.4%
4.7%
janv. 2025
4.7%
12.6%
déc. 2024
11.2%
3.0%
nov. 2024
3.0%
9.4%
oct. 2024
9.3%
-6.4%
sept. 2024
-6.5%
-3.5%
août 2024
-3.5%
8.4%
juil. 2024
8.4%
9.7%
juin 2024
9.7%
4.2%
mai 2024
4.2%
-11.6%
avr. 2024
-11.6%
-8.5%
mars 2024
-8.5%
-8.0%
févr. 2024
-8.0%
-14.1%
janv. 2024
-14.1%
-9.6%
déc. 2023
-9.9%
-13.6%
nov. 2023
-13.6%
-20.6%
oct. 2023
-20.6%
-11.2%
sept. 2023
-11.2%
-17.5%
août 2023
-17.6%
-19.7%
juil. 2023
-19.8%
-22.2%
juin 2023
-21.7%
-22.2%
mai 2023
-22.2%
-14.4%
avr. 2023
-12.7%
-15.2%
mars 2023
-15.2%
-10.7%
févr. 2023
-10.7%
-9.7%
janv. 2023
-9.7%
1.0%
déc. 2022
1.0%
-7.8%
nov. 2022
-7.8%
-5.5%
oct. 2022
-5.4%
4.3%
sept. 2022
4.3%
10.7%
août 2022
10.7%
5.5%
juil. 2022
5.5%
17.1%
juin 2022
17.1%
23.7%
mai 2022
23.7%
25.0%
avr. 2022
25.0%
30.2%
mars 2022
30.2%
31.6%
févr. 2022
31.6%
61.4%
janv. 2022
61.4%
40.5%
déc. 2021
40.5%
64.0%
nov. 2021
64.0%
81.5%
oct. 2021
81.5%
71.9%
sept. 2021
71.9%
85.2%
août 2021
86.2%
93.4%
juil. 2021
93.4%
96.6%
Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
Votre code d'intégration