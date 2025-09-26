Les données des commandes de machines-outils a/a sont publiées mensuellement par l’Association japonaise des constructeurs de machines-outils. Les chiffres indiquent l’évolution de la valeur de toutes les commandes reçues par les entreprises de construction de machines-outils au Japon.

Le rapport comporte deux versions, préliminaire et finale. Les deux sont généralement bien corrélés, c’est pourquoi une plus grande attention est accordée à la publication préliminaire.

Les machines-outils et les équipements industriels sont des moyens de production. Par conséquent, l’indicateur est considéré comme l’indicateur de premier plan des dépenses d’investissement et de l’activité du secteur de production: la croissance des commandes de machines-outils précède la croissance de la production. Inversement, une baisse des commandes de machines-outils est considérée comme défavorable, car cela signifie l’incertitude des investisseurs dans la condition économique, une éventuelle baisse de la production et des suppressions d’emplois.

Étant donné que l’indice est considéré comme un indicateur de premier plan de la production et de l’économie nationale, la publication peut avoir un impact limité sur le yen japonais. Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour JPY, tandis qu’un nombre inférieur prévu est défavorable.

Dernières valeurs: