Calendrier économique
Banque du Japon (BoJ) M2 Masse Monétaire a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)
|Bas
|1.3%
|1.0%
|
1.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.5%
|
1.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le stock monétaire M2 de la Banque du Japon traduit l’ensemble du stock de la monnaie en espèces ainsi que d’autres actifs liquides utilisés dans l’économie du pays. L’indice traduit les variations au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.
Le stock monétaire M2 comprend les liquidités et les actifs résiduels que les entreprises et les particuliers peuvent utiliser pour effectuer des paiements. Ceci, également connu sous le nom de « masse monétaire », est la quantité de monnaie disponible dans l’économie pour acheter des marchandises et des services. Veuillez noter que la méthode de calcul de la masse monétaire varie d’un pays à l’autre.
L’indice mesure l’inflation dans le pays. Une croissance excessive de la masse monétaire peut potentiellement provoquer de l’inflation et faire craindre que le gouvernement ne durcisse la croissance monétaire en permettant aux taux d’intérêt d’augmenter, ce qui, à son tour, fait baisser les prix futurs.
La Banque du Japon a rapidement augmenté l’offre de yens japonais, mais cela n’a pas entraîné d’inflation. Beaucoup de Japonais ont tendance à économiser de l’argent, et en particulier les personnes âgées ont tendance à préférer l’épargne en espèces, qui sont appelées « Tansu Yokin ».
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) M2 Masse Monétaire a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
