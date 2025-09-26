CalendrierSections

Banque du Japon (BoJ) M2 Masse Monétaire a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Banque du Japon (Bank of Japan)
Secteur
Argent
Bas 1.3% 1.0%
1.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.5%
1.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le stock monétaire M2 de la Banque du Japon traduit l’ensemble du stock de la monnaie en espèces ainsi que d’autres actifs liquides utilisés dans l’économie du pays. L’indice traduit les variations au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

Le stock monétaire M2 comprend les liquidités et les actifs résiduels que les entreprises et les particuliers peuvent utiliser pour effectuer des paiements. Ceci, également connu sous le nom de « masse monétaire », est la quantité de monnaie disponible dans l’économie pour acheter des marchandises et des services. Veuillez noter que la méthode de calcul de la masse monétaire varie d’un pays à l’autre.

L’indice mesure l’inflation dans le pays. Une croissance excessive de la masse monétaire peut potentiellement provoquer de l’inflation et faire craindre que le gouvernement ne durcisse la croissance monétaire en permettant aux taux d’intérêt d’augmenter, ce qui, à son tour, fait baisser les prix futurs.

La Banque du Japon a rapidement augmenté l’offre de yens japonais, mais cela n’a pas entraîné d’inflation. Beaucoup de Japonais ont tendance à économiser de l’argent, et en particulier les personnes âgées ont tendance à préférer l’épargne en espèces, qui sont appelées « Tansu Yokin ».

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) M2 Masse Monétaire a/a (Bank of Japan (BoJ) M2 Money Stock y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
1.3%
1.0%
1.0%
juil. 2025
1.0%
1.2%
0.9%
juin 2025
0.9%
0.8%
0.6%
mai 2025
0.6%
0.3%
0.5%
avr. 2025
0.5%
0.6%
0.8%
mars 2025
0.8%
1.1%
1.2%
févr. 2025
1.2%
1.3%
1.3%
janv. 2025
1.3%
1.4%
1.3%
déc. 2024
1.3%
1.0%
1.2%
nov. 2024
1.2%
1.1%
1.2%
oct. 2024
1.2%
1.4%
1.2%
sept. 2024
1.3%
1.3%
1.3%
août 2024
1.3%
1.1%
1.5%
juil. 2024
1.4%
1.9%
1.5%
juin 2024
1.5%
2.1%
1.9%
mai 2024
1.9%
2.4%
2.2%
avr. 2024
2.2%
2.5%
2.5%
mars 2024
2.5%
2.5%
2.4%
févr. 2024
2.5%
2.3%
2.5%
janv. 2024
2.4%
2.3%
2.3%
déc. 2023
2.3%
2.2%
2.3%
nov. 2023
2.3%
2.4%
2.4%
oct. 2023
2.4%
2.5%
2.4%
sept. 2023
2.4%
2.6%
2.5%
août 2023
2.5%
2.1%
2.5%
juil. 2023
2.4%
2.5%
2.6%
juin 2023
2.6%
2.9%
2.6%
mai 2023
2.7%
2.5%
2.6%
avr. 2023
2.5%
2.7%
2.5%
mars 2023
2.6%
2.6%
2.6%
févr. 2023
2.6%
2.4%
2.7%
janv. 2023
2.7%
2.8%
2.9%
déc. 2022
2.9%
3.3%
3.1%
nov. 2022
3.1%
3.0%
3.1%
oct. 2022
3.1%
3.4%
3.3%
sept. 2022
3.3%
3.8%
3.4%
août 2022
3.4%
3.7%
3.4%
juil. 2022
3.4%
2.8%
3.3%
juin 2022
3.3%
3.4%
3.1%
mai 2022
3.2%
4.4%
3.4%
avr. 2022
3.6%
3.6%
3.5%
mars 2022
3.5%
3.6%
3.6%
févr. 2022
3.6%
4.0%
3.6%
janv. 2022
3.6%
3.1%
3.7%
déc. 2021
3.7%
3.4%
4.0%
nov. 2021
4.0%
4.4%
4.2%
oct. 2021
4.2%
4.0%
4.2%
sept. 2021
4.2%
4.2%
4.7%
août 2021
4.7%
5.0%
5.3%
juil. 2021
5.2%
5.1%
5.8%
