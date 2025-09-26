Calendrier économique
Exportations japonaises a/a (Japan Exports y/y)
|Moyen
|-0.1%
|-1.2%
|
-2.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1.4%
|
-0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur Exportations a/a traduit les variations des exportations de marchandises et de services au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les exportations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur du Japon et la demande de marchandises des fabricants japonais à l’extérieur du pays.
En raison des retombées de la « crise financière » des États-Unis, le Japon a également connu une « récession mondiale » qui se produirait une fois tous les 100 ans, et les exportations et les importations ont fortement chuté.
Les principaux produits des exportations japonaises sont les automobiles et les pièces d’automobiles, les pièces électroniques telles que les semi-conducteurs et l’acier. Les exportations de « semi-conducteurs et autres éléments électroniques » sont principalement destinées à des pays asiatiques tels que Taïwan, Hong Kong et la Corée, à l’exception des États-Unis et de l’UE, la Chine en tête. Les exportations d’acier sont principalement destinées à la Chine, à la Thaïlande et à la Corée.
Dans le passé, les produits électroniques étaient également les principaux produits d’exportation, mais maintenant le marché est submergé par les produits étrangers en raison d’un déclin des capacités technologiques. L’animation est également bien connue en tant qu’industrie japonaise, mais comme il y a un problème avec le modèle de profit, l’animation est à peine traduite comme une valeur dans les exportations.
Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme favorable pour les cours JPY, tandis qu’un nombre inférieur aux prévisions est généralement considéré comme défavorable.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deExportations japonaises a/a (Japan Exports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
