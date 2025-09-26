L’indice des prix des marchandises d’entreprise m/m de la Banque du Japon reflète l’évolution des prix des produits nationaux au cours du mois spécifié par rapport au mois précédent. L’indice est calculé depuis janvier 2003. On l’appelait autrefois l’indice des prix de gros.

Bien que la Banque du Japon ne soit pas un organe administratif gouvernemental, la politique monétaire est considérée comme appartenant à la catégorie administrative et est considérée comme étant conforme au Comité Administratif Indépendant. Par conséquent, les données de l’enquête sont considérées plus fiables que les données gouvernementales.

L’indice des prix des marchandises d’entreprise (CGPI) est un indice qui mesure la variation du prix de vente des produits achetés par les entreprises japonaises. Il mesure également la fluctuation du taux d’inflation intérieur japonais du point de vue du fabricant et est corrélé à l’indice des prix à la consommation (IPC). L’indice des prix des marchandises d’entreprise est destiné aux produits industriels, à l’agriculture, à la foresterie, à la pêche, aux minéraux, à l’électricité, au gaz de ville et à l’eau.

Les indications plus élevées que prévues sont considérées comme favorables / haussières pour le JPY, tandis que les indications inférieures aux prévisions sont interprétées comme défavorables / baissières pour le JPY.

Dernières valeurs: