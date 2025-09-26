Le rapport t/t du PIB (produit intérieur brut) traduit la volume de toutes les marchandises et services produits au Japon au cours du trimestre spécifié par rapport au trimestre précédent. Ce calcul prend en compte la consommation privée, les dépenses publiques, le coût de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays. Au Japon, il comprend les services non commerciaux, tels que les services gouvernementaux et les frais de location de logements privés, mais ne comprend généralement pas les activités non rémunérées telles que le bénévolat ou les tâches ménagères non rémunérées.

Actuellement, le Japon est le troisième plus grand pays du classement du PIB mondial, après les États-Unis et la Chine. Le PIB du Japon avait été en baisse depuis la fin des années 1990. Cette baisse est due au faible taux de croissance réel et à la déflation totale. Ces dernières années, on suppose que la hausse économique ne peut pas être ressentie même si le PIB augmente au Japon.

Le produit intérieur brut (PIB) est la norme la plus large de l’activité économique et constitue un indicateur important pour déterminer l’état de l’économie de la nation. Les fluctuations trimestrielles du PIB indiquent généralement une croissance économique. Les mesures plus élevées que prévues sont considérées comme favorables/haussières pour le JPY, tandis que les mesures plus basses que prévu sont interprétées comme défavorables/baissières pour le JPY.

Dernières valeurs: